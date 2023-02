Unión Africana: Encendido,como en los viejos y buenos tiempos



Por: Mohamed Abdoun*



Un acto heroico y de gran simbolismo tuvo lugar este sábado en Etiopía, país que alberga la sede de la Unión Africana. Una delegación de la entidad sionista, con acreditaciones emitidas ilegalmente, había logrado ingresar subrepticiamente a la sala de Conferencias de la Unión Africana en Addis Abeba y (hay que decirlo) fue rápidamente expulsada por un servicio de seguridad disciplinado bien montado en la seguridad.



La entidad sionista se apresuró en reaccionar acusando públicamente de los hechos a Argelia, Sudáfrica y a Irán.Teherán no tiene ningún vínculo orgánico ni institucional con la Unión Africana, lo que hace aquella acusación surrealista y obsoleta.

Me parece que la nueva Argelia se siente especialmente orgullosa de asumir y reivindicar esa expulsión. Un amigo diplomático, que ha visto otros hechos parecidos, no dejó de recordarme un acto similar, especialmente valiente y heroico, de expulsión de la delegación sudafricana de los pasillos de las Naciones Unidas en el año 1974. En aquel momento, Argelia presidía la Asamblea General de la ONU y un odioso régimen de apartheid reinaba en ese momento en Sudáfrica.



La diplomacia argelina, fuerte, respetada y escuchada, había llevado a cabo la hazaña de1974. Su retorno con fuerza, como mi fe como en los buenos tiempos, la mantiene en constante alerta para evitar que la Unión Africana sucumba y derive en lo que países como Marruecos y Chad, (que acaba. de normalizar relaciones), intentan llevarla a sus relaciones con la entidad sionista, y cuyo presidente de la Comisión, Moussa Faki, está detrás del intento de hacer admitir a la entidad sionista como observadora ante la Unión Africana. Algunos, como los diplomáticos marroquíes y los sionistas, tratan de vincular esta ejemplar y salvadora expulsión con el antisemitismo.Sin embargo, hay en estas acusaciones una cruda manipulación y una confusión entre géneros. Rechazar el sionismo criminal y su cruel apartheid impuesto en Palestina no nos convierte en antisemitas. Muy lejos de aquello, es contra las crueles ideas criminales contra las que combatimos y no es en contra de las razas.Nosotros no somos racistas. Los sionistas si lo son, y con sus doctrinas, sus actos y crímenes ponen en tela de juicio las homéricas luchas y los principios fundacionales de la Unión Africana, principios que se encuentran basados ​​en gran parte en la igualdad de las razas, y en el rechazo a toda forma de colonialismo.



En coherencia con ello, ya había escrito que la Unión Africana nunca debió aceptar el ingreso de un Marruecos colonialista en su seno. Marruecos, al ocupar desde 1975 ilegalmente el Sáhara Occidental, perpetúa en el seno de África la última colonia en nuestro continente. Asimismo, la entidad sionista identifica y asimila con terrorismo todas las formas de resistencia palestina contra la ocupación sionista. Rabat, que sigue los pasos de sus mentores sionistas, busca calificar también como terroristas a los actos de resistencia de los ciudadanos saharauis en contra de la ocupación marroquí. Desde 1974 a 2023, los símbolos permanecen inalterables y los combates tampoco han cambiado. La bestia inmunda del fascismo no pasará. ¡NO PASARAN!



19 de febrero de 2023



*Periodista argelino

Fuente: La Patrie News de Argelia









Me gusta esto: Me gusta Cargando...