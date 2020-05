Unidad Social en 1ero de Mayo: «Que la crisis económica por el coronavirus no la paguemos los trabajadores y el pueblo»

1ero de mayo

UNIDAD SOCIAL:

«Que la crisis económica por el coronavirus no la paguemos los trabajadores y el pueblo»



Con ocasión del Primero de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores

dirigent@s nacionales de Unidad Social se dieron cita en la calle ante el frontis de la Moneda para leer una declaración en saludo a la lucha de las y los trabajadores con ocasión del 1ero de Mayo y se pronunciaron sobre sobre pueblo trabajador, la emergencia del coronavirus y la profunda crisis que afecta a las y los trabajadores y el pueblo.



Asistieron, Carolina Espinoza, Esteban Silva, Jorge González, María Cecilia Bartholin, entre otros, junto a representantes de los Bloques Sindical, Territorial, Derechos Humanos, Chile Mejor Sin TLC, Cultura, educación entre otr@s que agrupan a las organizaciones y movimientos que conforman Unidad Social.



Aquí alguno de los párrafos principales de la declaración de US:



«Este Primero de Mayo lo conmemoramos en nuestro país con una cesantía que alcanza al 8,2 % solo en el primer trimestre, 374.733 despidos desde el inicio del estallido en Octubre hasta Febrero, a lo cual se agregan 300.000 cartas de despido de Trabajadores/as presentadas por los empresarios en Marzo. Enfrentan también esta grave crisis 2.700.000 trabajadores/as informales y 500 mil trabajadores/as a honorarios, los trabajadores/as de la cultura así como miles de inmigrantes entre otros. Las expectativas son poco halagüeñas, todo indica que la cesantía pasara los 2 dígitos y la caída de PIB estará en – 4,5 %.

«A lo anterior se debe agregar que la pobreza y la miseria se han intensificado. Los cortes de servicios básicos, los embargos a las familias por deudas, las amenazas de lanzamiento a la calle por no pago de arriendos, la discriminación y xenofobia hacia trabajadores migrantes, y la paralización de micro y pequeñas empresas, han aumentado la situación de angustia del pueblo trabajador.»



«Aprovechándose de la emergencia sanitaria producto del Coronavirus, el gobierno de Piñera y las elites en el poder han desatado una ofensiva restauradora del orden neoliberal rechazado por la revuelta social. Con la declaración del estado de catástrofe, instauración de toque de queda en todo el territorio y con el ejército en las calles buscan retomar el orden público y controlar la revuelta social, se siguen violando los DDHH y miles de presos políticos principalmente jóvenes permanecen en las cárceles.»



El llamado y exigencias de Unidad Social:



«En este especial Primero de Mayo, desde Unidad Social llamamos:



1.- A fortalecer la unidad y la organización de los trabajadores y el pueblo, a seguir proporcionándose apoyo mutuo y solidaridad, impulsando las iniciativas surgidas de la campaña “El pueblo ayuda al pueblo”



2.- Junto con reiterar el conjunto de nuestras exigencias por cambios estructurales, en particular en esta oportunidad demandamos del gobierno y la oposición legislar y dictar a la brevedad una ley que establezca un Ingreso Básico de Emergencia para proporcionar recursos económicos por los próximos 4 meses a los trabajadores y familias para sortear la crisis. El monto mínimo proporcional al número de integrantes del grupo familiar no podrá ser inferior a $350.000 con un tope de $700.000 y debe cubrir al 100 % de los grupos vulnerables, para que nadie quede bajo la línea de la pobreza.



3.- Demandamos la derogación del DL 3500 que creó las AFP. Éstas han fracasado y otorgan pensiones de miseria mientras sus dueños reparten utilidades y usan nuestros ahorros para financiar sus negocios y grandes empresas que en la crisis terminan despidiendo a los trabajadores/as.



4.- Exigimos el término de la violación de los DDHH y la inmediata libertad de los presos político de la revuelta.



5.- Reiteramos la plena vigencia de las Propuestas del Pliego de las y los Trabajadores de Chile y la exigencia de realización del plebiscito establecido para avanzar a la elaboración de una Nueva Constitución Política mediante el poder constituyente y soberano del pueblo.



6.-Reiteramos nuestra decisión de luchar y movilizarnos para materializar las medidas económicas y sociales propuestas por Unidad Social ante la Pandemia Coronavirus para impedir que la crisis producida por el Covid-19 la paguen las y los trabajadores y el pueblo.

¡Viva el Día Internacional de las y los trabajadores!



¡Arriba las y los que luchan!

Unidad Social



Prensa Werken Rojo.

