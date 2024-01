Una enorme huelga del sector público paraliza a Irlanda del Norte

27 de enero de 2024 Reporteros del Comité por una Internacional de los Trabajadores CIT Irlanda del Norte

Imagen: Piquete de NIPSA, 28 de enero de 2024

Cientos de miles de enfermeras, docentes, funcionarios y otros trabajadores del sector público iniciaron una huelga en Irlanda del Norte el 18 de enero en una de las huelgas más grandes de su historia. A continuación se muestra el texto del folleto utilizado por Militant Left (el partido hermano del Partido Socialista en Irlanda) ese día:

La huelga del 18 de enero es histórica para el movimiento sindical.

Trabajadores de la salud, la educación, el transporte público y la administración pública participan en la mayor huelga en generaciones.

Chris Heaton-Harris, Secretario de Estado para Irlanda del Norte, ha intentado utilizar el chantaje económico para obligar a las partes a regresar a Stormont. También busca explotar la política fallida de Stormont para lograr una agenda antiobrera. Busca reducir los salarios de los trabajadores del sector público, promover la privatización e imponer impuestos y cargas brutales.

Hoy demuestra que los trabajadores aquí no aceptarán su agenda. Pero, mientras los políticos están irremediablemente divididos, los trabajadores de todas partes de nuestra comunidad están unidos, unidos en la determinación de ganar un futuro mejor para todos.

Los activistas sindicales de la Militante Izquierda han desempeñado un papel fundamental dentro del movimiento sindical, junto con otros, para lograr lo que es una manifestación poderosa y unida de oposición masiva de la clase trabajadora a la agenda conservadora.



Extendiendo la lucha Debemos ser conscientes de que incluso si se liberan algunos fondos para un aumento salarial para los trabajadores de los servicios públicos, el dinero que ofrece el Secretario de Estado no «toca la superficie» de lo que se necesita para revertir la crisis y ofrecer servicios públicos decentes aquí.

Nuestros servicios del NHS están en un punto crítico, nuestras escuelas enfrentan una falta de financiación crónica y hay una inversión inadecuada en transporte público y otros servicios clave. Independientemente de si Stormont se sienta o no, estas amenazas continuarán y los trabajadores tendrán que organizarse para derrotarlas.

Militant Left está trabajando para ampliar y coordinar mejor las acciones de huelga entre los sindicatos para hacerlas más poderosas y efectivas. También llamamos a la clase trabajadora de todos los orígenes a organizar protestas y desobediencia civil masiva para ayudar a construir una lucha poderosa para rechazar los ataques.

Una oposición política

La huelga del 18 de enero es un primer paso poderoso e histórico, pero si queremos cambiar las cosas a largo plazo, entonces el poder de los trabajadores demostrado en esta huelga debe expresarse políticamente.

Sabemos que los partidos de Stormont no tienen respuestas, así que, si queremos soluciones, debemos hacerlo nosotros mismos.

Necesitamos un partido político obrero intercomunitario y socialista que defienda las prioridades y los intereses de la clase trabajadora por encima de cualquier otra cosa.

La izquierda militante está colaborando activamente con otros sindicalistas, activistas comunitarios y activistas para discutir la construcción de un partido político intercomunitario de este tipo, uno que refleje la política de la poderosa huelga de hoy. Únete a nosotros.

Miembros de la Militante de Izquierda distribuyeron el folleto mencionado en los piquetes y en varias de las principales manifestaciones de trabajadores celebradas en todo el Norte de Irlanda el 18 de enero, incluso en Enniskillen, Magherafelt, Omagh, Cookstown y Belfast. Varios sindicalistas de la Militante de Izquierda hablaron en las plataformas de la manifestación.

_______________________________________________________________________________

Carmel Gates, secretaria general de NIPSA, el principal sindicato del sector público en Irlanda del Norte, y partidaria del Militante de Izquierda (CIT Irlanda), se dirigió a miles de huelguistas del sector público en el Ayuntamiento de Belfast el día de la huelga. A continuación se muestra lo que dijo:

“Camaradas, les han puesto algo de dinero delante de ustedes antes de Navidad y piensan, por desesperación, que les diremos ‘danos el dinero’. Decimos: ‘¿Hay suficiente para liquidar todas las indemnizaciones salariales? ¿Ahora y el año que viene?’ Porque si no lo hay, ¡volveremos! Si no hay premios salariales que eliminen la inflación, volveremos una y otra vez. Le decimos al Tesoro que no nos conformaremos con menos de lo que merecemos.

Queremos que la Asamblea vuelva, pero queremos que esté totalmente financiada, para que no haya elección entre pagar a los trabajadores del sector público y alimentar a los niños. ¡Y sabemos que los niños pasan hambre! Y los trabajadores tienen dos trabajos o utilizan bancos de alimentos. Y decimos: ¡ya basta!

Hay vidas en juego. Las listas de espera sanitaria son tan largas que las personas pasan de ser curables a incurables. Y decimos: ¡ya basta! No tenemos suficiente dinero para los servicios, no tenemos suficiente dinero para pagar y no aceptaremos nada menos de lo que necesitamos.

Si hoy el Tesoro no se da cuenta, entonces regresaremos y seremos cada vez más grandes. Ha habido un vacío de liderazgo y el movimiento sindical ha entrado en ese vacío. Los trabajadores están unidos y unidos. ¡Somos uno y los trabajadores unidos nunca serán derrotados!”

