Más de un millón de personas protestan en toda Alemania contra la extrema derecha AfD

28 de enero de 2024 Sascha Staničić, portavoz nacional de la Organización Sozialistische Solidarität (Comité por una Internacional de los Trabajadores CIT en Alemania)

Imagen: Partidarios del SoL (CIT Alemania) en una reciente protesta contra la extrema derecha en Stuggart



Más de un millón de personas se manifestaron contra la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en enero. En Berlín, Hamburgo, Munich y Colonia tuvieron lugar enormes manifestaciones de cientos de miles de personas, tan grandes que en algunos casos hubo que poner fin antes de tiempo. Sin embargo, se produjeron grandes movilizaciones no sólo en las grandes ciudades, sino también en todo el país y en muchas ciudades pequeñas. La preocupación por el ascenso de la extrema derecha se ha convertido en protesta. Eso es bueno e importante. Pero eso por sí solo no detendrá al AfD.

El detonante de las protestas fue una reunión secreta de fascistas, miembros de AfD y CDU (partido conservador), en la que los participantes discutieron planes de deportación para millones de personas de origen inmigrante. Esto ocurre en un país donde 13,4 millones de sus 84 millones de habitantes no son ciudadanos alemanes. Por escandalosas y peligrosas que sean esas fantasías nacionalistas extremas, fueron sólo la gota que colmó el vaso. Pero tal vez mucha gente simplemente esperaba ser convocada a una manifestación masiva contra la derecha. Al fin y al cabo, el ascenso del AfD lleva meses aumentando constantemente en las encuestas de opinión, actualmente es el segundo partido más fuerte y preocupa no sólo a quienes serían víctimas directas de las políticas del AfD, sino también a los poderosos. organizaciones capitalistas y partidos burgueses. En los estados federados del este de Alemania ya se está discutiendo la posibilidad de ingobernabilidad o de coaliciones entre la CDU y la Izquierda o el nuevo partido liderado por Wagenknecht, BSW, para el período posterior a las elecciones regionales de septiembre de este año.

La protesta no es suficiente

En consecuencia, estas manifestaciones también se caracterizaron por la participación de políticos que en realidad persiguen políticas de derecha –si se entiende por derecha lo que históricamente se ha entendido que significa: políticas contra los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y las minorías discriminadas. , el militarismo y el desmantelamiento de los derechos democráticos. En otras palabras, políticas como las implementadas por la CDU/CSU, pero también por el SPD, los Verdes y el FDP en el llamado gobierno de coalición del “semáforo”. Sin embargo, son precisamente estas políticas las que están empujando a cada vez más gente a los brazos del AfD, que –en completo contraste con la realidad de que se trata de un partido de empresarios y aristócratas– se presenta como un partido de la “gente pequeña”. y contra el establishment.

Luchando contra las causas

Si se quiere detener al AfD, hay que abordar las causas de su ascenso. Si nos manifestamos junto con los perpetradores de políticas impopulares –bajo una bandera de unidad de todas las clases– esto es imposible y el efecto de las protestas masivas será limitado. Por el momento, el AfD se ha encontrado con un viento en contra y sus oponentes (con suerte) adoptarán una postura más segura de sí mismos contra el racismo y el AfD. Sin embargo, aquellos que se han enamorado de los populistas de derecha por una ira justificada por las condiciones capitalistas antisociales y la arrogancia de la élite gobernante difícilmente quedarán convencidos de esta manera de que están en el camino equivocado. Al mismo tiempo, la coalición del semáforo y la CDU/CSU siguen preparando el terreno para el AfD con sus políticas antiobreras, anticlase media y racistas. Incluso si los índices de popularidad de AfD ahora caen unos pocos puntos porcentuales, esto no tendrá un efecto duradero.

¿Prohibición?

El debate sobre la prohibición del AfD apunta en la dirección equivocada. En primer lugar, una prohibición no resolvería el problema, pero consolidaría y probablemente incluso fortalecería al bando de AfD. Al mismo tiempo, AfD podría reorganizarse rápidamente bajo un nuevo nombre, tal como lo hizo el ultraderechista Vlaams Blok en Bélgica: ahora se llama Vlaams Belang y nada más ha cambiado excepto que actualmente encabeza las encuestas de opinión belgas. En segundo lugar, aunque hay muchos nazis en el AfD, no es un partido fascista y la gran mayoría de sus votantes tampoco son fascistas. Hay que derrotarlo políticamente. Una prohibición sería combustible para la propaganda de AfD.

Lucha de clases contra la derecha

El mejor medio en la lucha contra el racismo y el AfD es, en primer lugar, la lucha conjunta de los trabajadores alemanes y no alemanes y de las personas socialmente desfavorecidas por sus intereses comunes, es decir, por salarios adecuados, mejores condiciones laborales, viviendas asequibles, inversiones en educación, servicios sanitarios y sociales. Los sindicatos tienen la tarea de organizar esta lucha e involucrar conscientemente a los trabajadores inmigrantes en ella. En segundo lugar, es necesario que haya una alternativa política de masas desde la izquierda, una representación política de los intereses de la clase trabajadora.

Cuando el líder de Die Linke (Partido de Izquierda), Martin Schirdewan, llama ahora a un “levantamiento de los responsables”, está entregando la responsabilidad de la lucha contra la derecha a quienes no pueden liderarla porque son parte del problema. en lugar de señalar con confianza una manera de luchar contra la derecha desde abajo. Esta adaptación del Partido de Izquierda al establishment es una de las razones por las que el AfD puede movilizar la protesta contra “aquellos que están en la cima” detrás de él. Lo que necesitamos, sin embargo, es un partido socialista de masas de los trabajadores que no siga las reglas del sistema y adopte una postura clara –contra el SPD y los Verdes (como Die Linke no hace lo suficiente) y contra el racismo y la hostilidad hacia inmigrantes (algo que no hace la BSW). Y que lidera la lucha por una democracia socialista, porque “no se puede tener capitalismo sin racismo” (Malcolm X).

La Organización Sozialistische Solidarität (CIT en Alemania) estamos comprometidos con esto dondequiera que estemos activos: en sindicatos, el Partido de Izquierda, movimientos sociales, empresas, escuelas y universidades. ¡Invitamos a todos a hacer esto junto con nosotros!​