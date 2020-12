UN NUEVO MONTAJE, AHORA EN CONTRA DE MAX REUCA, LIDER DE LA COMUNIDAD MAPUCHE DE LONCOYAN, COMUNA DE PUREN, ARAUCANIA

por Aucan Huilcaman

1.- El dia de hoy lunes 28 de diciembre 2020, fue allanado el domicilio y detenido el dirigente MAX REUCA, por la Policia de Investigaciones PDI, por supuesta participacion de acto de Secuestro en contra de Ivan Mella Riquelme, ex Alcalde de la Comuna de Purén, región de la Araucania.

2.- El supuesto acto de secuestro se habría efectuado en un contexto de acuerdo, de restitución de tierras de parte del ex Alcalde Mella y los dirigentes de la comunidad Mapuche de Loncoyan de la misma comuna.

3.- Esta grave acusación en contra de Max Reuca, no es mas que un burdo montaje de parte del ex Alcalde, incentivado por el grupo facista y racista denominado APRA y que políticamente tiene vínculo ideológico con la Unión Demócrata Independiente UDI.

3.- La grave acusación se anula absolutamente con las pruebas que se acompañan en esta declaracion que, consisten en un video y un set de fotografías en donde el ex Alcade Mella manifiesta su disposición de restituir las tierras usurpadas a la Comunidad Mapuche de Loncoyan.

5.- Debo agregar que luego de la celebración del acuerdo entre Mella y la comunidad Mapuche, concurri personalmente a la restitución de tierras y en esta oportunidad acompaño fotografías de mi participación en ese hecho, en donde hubo participación masiva de la comunidad y de todos los vecinos del predio en restitución.

6.- Cabe hacer presente, que el ex Acalde había presentado denuncia en mi contra, considerando que no tenia ningún sustento jurídico, no prosperó. Sin embargo, se han ensañado con los líderes de la comunidad y en especial en contra de Max Reuca.

7.- Hacemos presente que en las próximas horas presentaremos un Recurso de Amparo a favor de la comunidad Mapuche y un Recurso de Protección en contra de los Tribunales que emitieron la insólita resolución.



AUCAN HUILCAMAN

Encargado de las Relaciones Internacionales Consejo de Todas Las Tierras.

