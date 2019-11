¿UN NUEVO FRAUDE HISTORICO COMO EL DE 1989?

El engendro concordado por los desprestigiados parlamentarios de derecha y de la ex Concertación y que establece el quórum de 2/3 para la aprobación de los textos en la Asamblea Constituyente, podría perfectamente resumirse así: NADA QUE NO QUIERA LA DERECHA ESTARÁ EN LA CONSTITUCIÓN.

por Felipe Portales

En 1989, el liderazgo de la Concertación efectuó una gigantesca subordinación a la derecha, complementada con un total engaño a la sociedad chilena, al concordar una Reforma Constitucional de la Constitución del 80 que le regalaba por muchos años la mayoría parlamentaria a la inminente y futura oposición de derecha. El virtualmente oculto cambio de los Artículos 65 y 68 de dicha Constitución (¡hasta el día de hoy la generalidad de la sociedad chilena no lo sabe!) elevó los quorums para establecer leyes ordinarias a tal grado, que manteníendo a los senadores designados le quitaba su segura mayoría futura a los gobierno de la Concertación.

Hoy estaríamos en presencia de un fraude y engaño análogo al de 1989. De la lectura del acuerdo concordado entre la ex Concertación (y solo tres de los partidos del Frente Amplio) con la derecha, se entiende que el quorum de 2/3 establecido para la aprobación de los contenidos dentro de la Asamblea Constituyente, le daría un gigantesco y completamente antidemocrático poder de veto a la derecha dentro de la Asamblea, salvo -¡LO QUE NO SE ESTABLECE EN EL ACUERDO!- que las materias aprobadas por mayoría absoluta, pero que no alcanzasen los 2/3, pasasen a ser resueltas por el pueblo soberano en un plebiscito.

Como esto último no se establece, el acuerdo pasa a ser completamenteantidemocrático y no responde en absoluto a las demandas expresadas desde hace un mes por las grandes mayorías nacionales.

