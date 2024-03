Un comienzo de año turbulento en Alemania

4 de marzo de 2024 Sascha Stanicic, portavoz nacional de la Organización Sozialistische Solidarität SOL (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Alemania)

Imagen: Partidarios de Sol (CIT Alemania) en una protesta contra la extrema derecha en Stuttgart

Hacía mucho tiempo que en Alemania no había un comienzo de año tan tormentoso. Y, sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas son sólo un atisbo de lo que vendrá en los próximos años: agitaciones sociales de una calidad completamente nueva, polarización irreconciliable, movilizaciones de masas, una reorganización del panorama político y del equilibrio de poder, crisis profundas . Todo esto llevará a cada vez más trabajadores y jóvenes a la conclusión de que este sistema no puede ofrecerles un futuro que valga la pena vivir. Es tarea de los marxistas proclamar nuestra alternativa socialista con confianza y ofensiva.

Las protestas radicales de los agricultores, las manifestaciones masivas de más de dos millones de personas contra la extrema derecha AfD y el racismo, las huelgas en los ferrocarriles, en los aeropuertos, en el transporte local, en el comercio minorista, la cancelación de una manifestación pública de un partido gobernante debido a protestas, crisis continua del gobierno federal, recesión y reducción drástica de las previsiones de crecimiento, fundación de dos nuevos partidos (la ‘Alianza Sahara Wagenknecht’, BSW y la ‘WerteUnion’, ‘Unión de Valores’): la sociedad alemana está en un estado de fermentación y estamos experimentando una polarización y una movilización a una escala considerable.

Y, sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg y las grandes explosiones sociales aún están por llegar. Las protestas de los agricultores nos han dado un anticipo de esto. Imaginemos no sólo unos pocos miles de agricultores con sus tractores, sino cientos de miles de trabajadores con ira e indignación similares haciendo huelga y saliendo a las calles. La llamada coalición semáforo (socialdemócratas, verdes y liberales), la conservadora CDU/CSU y las asociaciones de empresarios están trabajando actualmente para garantizar que esto pueda suceder, alimentadas por la crisis del sistema capitalista que representan.

El “enfermo de Europa”

Alemania vuelve a ser vista como el “hombre enfermo de Europa”. Se estima que la evolución del PIB del año pasado fue de -0,3 por ciento -en otras palabras, una recesión- y las previsiones de crecimiento para este año se redujeron drásticamente del 1,2 al 0,3 por ciento en enero. El ministro de Economía, Robert Habeck, califica esto de «dramáticamente malo», mientras que el ministro de Finanzas, Christian Lindner, lo califica de «vergonzoso». Esto significa que Alemania tiene la situación económica más débil de las principales naciones industrializadas.

Y éstas no son sólo cifras abstractas. Estos porcentajes representan empresas que van a la quiebra y puestos de trabajo que se destruyen. El número de quiebras de empresas ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia y sigue aumentando. Un número superior a la media de grandes empresas, como la cadena comercial Karstadt, se ven afectadas. Grandes empresas como SAP, Bayer y Volkswagen también están eliminando puestos de trabajo, en parte como resultado de la reubicación de la producción en el extranjero. En la mayoría de los casos todavía no se trata de despidos forzosos y en algunas empresas se crean nuevos puestos de trabajo en otros lugares o se busca mano de obra, pero el número de desempleados vuelve a aumentar.

¿Agenda 2030?

Sin embargo, Christian Lindner no quiere ver a Alemania como el “enfermo de Europa”. Para él, la República Federal es sólo un hombre cansado que necesita un buen sorbo de café. Así que el sistema ya no funciona sin un medicamento… El café de Lindner, sin embargo, son medidas para mejorar la competitividad (es decir, las ventas y la rentabilidad) de las empresas alemanas. Y en el capitalismo, esto siempre se lleva a cabo a costa de los trabajadores.

En consecuencia, no pasa un día sin que algún representante capitalista o político procapitalista anuncie una gran necesidad de “reforma”, pero hace tiempo que “reforma” dejó de significar “mejora”. En concreto, las demandas que se plantean incluyen recortes en los impuestos corporativos, horarios de trabajo más largos y flexibles, sanciones más duras para los beneficiarios de prestaciones sociales, restricciones al derecho de huelga, límites a las cotizaciones a la seguridad social, abolición de la opción de jubilarse, aunque sea de forma temporal. una pensión más baja, a los 63 años, un retorno a la energía nuclear y mucho más.

Steffen Kampeter, director ejecutivo de la Asociación de Empresarios Alemanes (BDA), pide un “cambio económico y sociopolítico” y comentarios de revistas como SPIEGEL y Süddeutsche piden cada vez más una “Agenda 2030”. Y algunos “expertos” están dando rienda suelta a sus húmedos sueños económicos. En noviembre, Marc Friedrich escribió en Focus bajo el subtítulo “¡Agenda 2030 en lugar de socialismo!” que la necesaria Agenda 2030 tendría que ser “mucho más trascendental” que la Agenda 2010, llamando no sólo a un retorno a la energía nuclear, sino también a la “reactivación de las minas de carbón y la extracción de petróleo y gas”, un enorme esfuerzo reducción de la participación estatal en el PIB y “Reducir y simplificar los impuestos. Palabra clave: impuesto a los posavasos. Lo ideal sería simplemente un impuesto que pagaras cuando vayas de compras”.

Además, se exige un nuevo aumento drástico del gasto en defensa y recortes presupuestarios en todos los niveles. No hay duda: los capitalistas y sus representantes políticos están planeando una ofensiva de lucha de clases desde arriba. Esto seguiría a los recortes que ya se están implementando.

Ya se están haciendo recortes

Pero los recortes no son una quimera. Los representantes del gobierno se refieren a esto como la «normalización de la política presupuestaria». El presupuesto para 2024 y el presupuesto complementario para 2023 incluyen recortes en los sectores social y educativo, para los agricultores y otros que afectarán a la mayoría de la población: aumentando el impuesto al CO2 a 45 euros por tonelada, introduciendo el impuesto al plástico (que fue pagado anteriormente por el gobierno federal a la UE), pero también aumentando el IVA en los casos en que anteriormente tenía un tipo reducido, los precios para los consumidores seguirán aumentando.

Según un cálculo de la revista “Capital”, una familia típica de cuatro personas tendrá unos costes adicionales de 211 euros por la supresión del freno del gas y el aumento del precio del CO2, unos cien euros por el aumento de la red. Además de las tarifas y la supresión del freno al precio de la electricidad, se añadirán alrededor de 4,3 céntimos por litro al precio de la gasolina y la comida en los restaurantes también se encarecerá, ya que el IVA para los restaurantes volverá a subir del 7 al 19 por ciento. Al mismo tiempo, el gobierno ofrece la perspectiva de un precio de la electricidad industrial para salvaguardar los beneficios de las empresas.

Hasta ahora, aparte de los ataques a los agricultores, estos recortes siguen siendo de tan amplio alcance que no parecen un golpe importante. Pero son reales y afectarán a millones.

También habrá recortes a nivel de las autoridades locales, en parte debido a la pérdida de ingresos del impuesto municipal al comercio a medida que la economía empeora. En Berlín-Mitte, por ejemplo, treinta de los 52 centros juveniles y familiares están amenazados de cierre. Markus Lewe, presidente de la Asociación de Ciudades y Pueblos, habla de una inminente “espiral de crueldad”. Los recortes y la crisis económica afectarán especialmente a las autoridades locales. Los primeros municipios ya se enfrentan a la amenaza de una congelación presupuestaria.

Y la ampliación de Deutsche Bahn, el ferrocarril alemán. también se ve afectado. tagesschau.de informaba el 2 de febrero: “Las medidas de austeridad adoptadas por la coalición del semáforo tras la sentencia presupuestaria del Tribunal Constitucional Federal aparentemente tienen un impacto mayor de lo que se pensaba en las inversiones ferroviarias previstas. Tal y como informan ‘Der Spiegel’ y la agencia de noticias Reuters, Deutsche Bahn tendrá que detener en gran medida sus nuevos proyectos de construcción. Esto se debe a los recortes previstos en el presupuesto federal, que también afectan al presupuesto del Ministerio de Transportes”. Así es como se ve el cambio ecológico en el transporte…

Freno de deuda y rearme

Por lo tanto, las señales apuntan a una tormenta, a una ofensiva de guerra de clases desde arriba. Esto no dependerá de si hay o no una reforma del freno de la deuda. Ahora se exige que se modifique este límite constitucional al tamaño de la deuda pública, que fue introducido en 2009, no sólo por el SPD sino también por partes de la CDU/CSU. Tal reforma se implementaría para permitir más deuda en interés del capital para financiar ciertas inversiones y subsidios, pero no para poder hacer las inversiones necesarias en educación, salud y bienestar social.

Por último, pero no menos importante, una reforma del freno de la deuda también sería un medio para financiar los pedidos cada vez más fuertes de miles de millones más para el ejército, la Bundeswehr. Según el ministro federal de Defensa socialdemócrata, Boris Pistorius, Alemania debe estar “preparada para la guerra”. Los cien mil millones de euros de “retorno” acordados en 2022 no son suficientes. Ya se exigen otros 200 mil millones. En las últimas semanas, los políticos procapitalistas han presentado propuestas creativas sobre de dónde debería provenir este dinero. Donde hay voluntad hay un camino.

En cualquier caso, actualmente se está produciendo una militarización masiva de la sociedad, no sólo en el sentido material a través de los miles de millones que se invierten en armamentos y en la Bundeswehr, sino también en el sentido ideológico a través del tamborileo propagandístico de todos los partidos representados en el Bundestag con la excepción del DIE LINKE, el Partido de Izquierda.

La sociedad se está preparando para la guerra, y las compañías armamentistas y los militaristas tienen en Vladimir Putin y Donald Trump a los mejores aliados. La reciente amenaza de Trump de que, bajo su liderazgo, Estados Unidos no apoyará a ningún país socio de la OTAN que no alcance el objetivo del 2 por ciento en la relación entre gasto de defensa y producto interno bruto fue utilizada directamente por los políticos burgueses para propagar el rearme y un fortalecimiento. de la capacidad militar germano-europea.

En este contexto, no sorprende que en un estudio publicado recientemente la mayoría se pronuncie a favor de ampliar las capacidades de defensa y respetar este objetivo del 2 por ciento. El año pasado, se alistaron como voluntarios en la Bundeswehr el doble de reservistas que el año anterior. Ciertamente no se trata de un estado de ánimo uniforme y muchas personas ven con ojo crítico los fondos especiales para la Bundeswehr, pero la guerra en Ucrania y el aumento general de los conflictos en todo el mundo han influido en el estado de ánimo, entre otras cosas porque no ha habido una actitud coherente oposición de la izquierda y de los sindicatos.

Por el contrario, en los congresos de ver.di e IG Metall del año pasado se aprobaron resoluciones que suavizaron las tradicionales posiciones antimilitaristas de los sindicatos. La dirección de IG Metall empeoró las cosas hace unas semanas cuando pidió más armamento en un documento de posición conjunto con el Foro Económico del SPD y la Asociación Federal de la Industria Alemana de Seguridad y Defensa (BDSV). La política europea del SPD Katarina Barley ni siquiera quiso descartar una bomba nuclear europea. En opinión de este socialdemócrata, es evidente que compartir la energía nuclear no es suficiente si un presidente estadounidense, Trump, no está dispuesto a pulsar el botón rojo de la seguridad europea.

En cualquier caso, muchos políticos procapitalistas creen que también es necesaria una reforma del freno de la deuda para seguir adelante con el rearme. Sin embargo, al igual que la reforma del Pacto de Estabilidad de la UE, una reforma del freno de la deuda no significará un cambio hacia una política económica keynesiana o incluso inversiones en interés de la masa de la población. Cambiar el freno no estaría en contradicción con los recortes, los ataques a la clase trabajadora y otras medidas neoliberales, como la venta prevista de DB Schenker, filial de transporte de Deutsche Bahn.

Luchas de clases

Todos estos acontecimientos se están produciendo en el contexto de un importante repunte de las luchas de clases y las movilizaciones de masas durante el año pasado. Esto también incluye las protestas de los agricultores, que no fueron un “levantamiento reaccionario”, como las han calificado algunos de la izquierda, sino un movimiento de protesta justificado de la pequeña burguesía campesina contra medidas que representan una amenaza existencial para ellos. Como marxistas, adoptamos una postura diferenciada y señalamos las diferencias sociales y de clase entre los pequeños agricultores, las grandes empresas agrícolas y los trabajadores agrícolas asalariados, al mismo tiempo que apoyamos las demandas fundamentales de los agricultores como justificadas. Al hacerlo, no cerramos los ojos ante el intento del AfD y otras fuerzas fascistas y de extrema derecha de ganar influencia entre los agricultores e instrumentalizar sus protestas. Pero precisamente este intento de ejercer influencia por parte de las fuerzas de extrema derecha debería haber sido una razón más por la que DIE LINKE y los sindicatos deberían haber ofrecido a los agricultores un frente de batalla común basado en un programa en interés de la clase trabajadora y las clases medias. Esto habría puesto a la coalición bajo una presión incomparablemente mayor. En cualquier caso, entre la población trabajadora había suficiente simpatía por los agricultores.

La voluntad de lucha de la clase trabajadora quedó demostrada por las huelgas de los maquinistas. Pero también en las huelgas en los aeropuertos, en el transporte local, en los cines, en el comercio minorista y en empresas individuales, como el Hospital Judío de Berlín, aunque la situación aquí es a veces más complicada desde el punto de vista de los trabajadores. Aunque en las últimas semanas han participado en huelgas menos trabajadores que en la primavera del año pasado, estas huelgas se perciben como una continuación de la lucha por la compensación por los aumentos de precios y por mejores condiciones laborales. Así actualmente la ola de huelgas continúa y la clase trabajadora es más visible. Esto es de suma importancia para construir fuerzas socialistas, porque la clase trabajadora es cada vez menos una entidad desconocida, especialmente entre los jóvenes. Esto se puede ver concretamente en el apoyo a la huelga de los trabajadores del transporte local de Fridays For Future y en los activistas del movimiento climático en la campaña #wirfahrenzusammen (“conducimos juntos”). Sin embargo, las huelgas en el transporte local tuvieron distintos grados de apoyo, sobre todo debido al panorama fragmentado de la negociación colectiva y a las demandas a menudo insuficientemente movilizadoras del sindicato ver.di.



Estas huelgas son sólo el comienzo de un año en el que podrían producirse conflictos salariales para doce millones de empleados, entre ellos la industria química, la industria gráfica, el sector del trabajo temporal, el sistema de restauración, la industria metalúrgica y eléctrica y las telecomunicaciones. Este último parece encaminarse a una disputa más acalorada que en los últimos años. En Berlín, una reunión de sindicalistas de Telekom votó a favor de una exigencia salarial de 500 euros de aumento salarial fijo más un 8,5 por ciento, lo que en conjunto significaría alrededor del 23 por ciento, dependiendo de los ingresos. Los trabajadores ven una enorme necesidad de ponerse al día tras las pérdidas de ingresos de los últimos años. Los sindicalistas informan que los no afiliados también están declarando su voluntad de hacer huelga por primera vez. Al mismo tiempo, la dirección de Telekom parece estar preparándose para una dura disputa. También en este caso cabe esperar al menos ataques de advertencia.

Para los empleados federales y municipales, el TVÖD (convenio colectivo de servicios públicos) expira a finales de año. En este sentido, ver.di está realizando actualmente una encuesta sobre la cuestión del tiempo de trabajo. Los miembros de Sol en ver.di hacen campaña por una semana de 35 horas con salario completo y equiparación del personal.

Por mucho que sucedan cosas en el frente de la negociación colectiva en muchos sindicatos, los líderes sindicales están tratando de proteger las espaldas del gobierno federal. Esto se ve, sobre todo, en la exsecretaria general del SPD y actual presidenta de la DGB (TUC alemán), Yasmin Fahimi, que no dudó en felicitar a la coalición del semáforo después de que lograra llegar a un acuerdo sobre un proyecto de presupuesto que incluía recortes. Políticamente, los dirigentes sindicales no están a la altura de sus responsabilidades, ni con respecto a la política de recortes del gobierno ni con respecto a las protestas masivas contra el AfD y el racismo. Más de dos millones de personas participaron en estas protestas en enero y febrero. Los sindicatos apenas desempeñaron un papel de liderazgo en esto y los numerosos miembros sindicales que sin duda participaron en estas manifestaciones generalmente lo hicieron como individuos y no como parte del sindicato, lo que podría haber influido en el contenido político de estas manifestaciones a través de una fuerte participación colectiva.

Millones contra AfD

Las protestas de principios de este año han demostrado que la mayoría de la gente en Alemania está contra el AfD. Las encuestas muestran que esta mayoría no está disminuyendo. No hay duda de que estas protestas son positivas e influyen en el estado de ánimo social, incluso si son políticamente limitadas y mal utilizadas por los partidos gobernantes. Pero todo el mundo conoce a alguien que estuvo en alguna de las manifestaciones, que también tuvieron lugar en pequeñas ciudades y pueblos. Incluso en zonas donde hay un fuerte panorama de extrema derecha, muchos se han atrevido a salir a las calles y dar la cara. Esto vale mucho y, con suerte, muchas personas tendrán más confianza en sí mismas para hablar contra el racismo y el AfD en su vecindario inmediato.

Las encuestas de opinión de las últimas semanas muestran pérdidas para el AfD, que tendrá que lidiar tanto con las protestas como con la fundación del partido BSW liderado por Sahra Wagenknecht. Lamentablemente, es dudoso que estas pérdidas sean sostenibles. Al mismo tiempo, la AfD ha ganado muchos miembros y, sobre todo, la polarización parece haberse endurecido. Debido a su naturaleza política, es poco probable que las manifestaciones separen a los votantes o simpatizantes de AfD de los populistas de derecha. Esto es así porque son manifestaciones interclasistas donde, en muchos casos, también se manifiestan políticos gubernamentales. En Görlitz, el primer ministro de Sajonia, Kretschmer, incluso habló en un mitin. Esto facilita que AfD afirme que se trata de manifestaciones organizadas por quienes están en el poder. Por absurdo que sea esto, los partidos burgueses establecidos están tratando de utilizar las manifestaciones para desviar la atención de su propia responsabilidad por los problemas sociales. Sin embargo, son las políticas de estos partidos las que están preparando el terreno para la AfD. Por lo tanto, defendemos que el movimiento contra el AfD también se centre en las causas del ascenso de la extrema derecha y se pronuncie contra los recortes sociales, las políticas gubernamentales antiobreras y el racismo de Estado.

El partido de izquierda

El Partido de Izquierda, DIE LINKE, no sólo es incapaz de poner su sello en todos estos acontecimientos, sino que ni siquiera parece ser una fuerza impulsora. Aunque alrededor de tres mil nuevos miembros se han unido al partido desde que Sahra Wagenknecht y sus seguidores se separaron y desde que comenzaron las protestas contra AfD, no hay muchos signos de un espíritu de optimismo en el partido. Sin embargo, la dimisión del secretario general del partido, Tobias Bank, y la lucha por la nueva presidencia del grupo parlamentario Bundestag han revelado que los conflictos internos del partido no son cosa del pasado, mientras que la alianza sin principios entre los ‘Bewegungs Linke’ ‘ (Movimiento de Izquierda) y parte de la derecha del partido ahora también tiene su encarnación en la doble secretaría general de Ates Gürpinar y Katina Schubert.

BSW

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), por su parte, celebró oficialmente en enero su primera conferencia del partido y fundó formalmente el partido. Desde entonces, en casi todas las encuestas de opinión para las elecciones al Bundestag obtiene más del cinco por ciento. La conferencia del partido fue un evento sin debates, mociones, votos controvertidos o candidatos opuestos: un acontecimiento bien organizado con 450 participantes cuidadosamente seleccionados. Si se compara esto con los animados debates y el curso impredecible de las conferencias del partido en los primeros días del WASG (el nuevo partido de izquierda fundado en 2004 que luego se fusionó con el PDS para formar DIE LINKE), queda claro que el BSW no es una fuerza de autoorganización desde abajo. Sin embargo, el BSW podrá movilizar a muchos votantes y posiblemente destruir a DIE LINKE en el parlamento.

Políticamente, la conferencia del partido confirmó que el BSW es una escisión de derecha del Partido de Izquierda, no sólo porque ya no se dirigen entre sí como “camaradas” sino como “amigos”; sino porque el anticapitalismo y el socialismo ya ni siquiera figuran formalmente. El populismo social, en cambio, sí lo hace. Queda por ver hasta qué punto personas que antes pertenecían al ala izquierda de DIE LINKE, como Ali Ai-Dailami, Judith y Friederike Benda o Andrej Hunko, se posicionarán también en la izquierda dentro del BSW y desafiarán las políticas migratorias nacionalistas. , Por ejemplo. Desafortunadamente, hasta el momento no hay señales de esto.

¿Nuevas elecciones?

Lo más probable es que el BSW consiga movilizar muchos votos en las elecciones europeas de junio y en las elecciones de tres estados federados de Alemania Oriental en septiembre. Sin embargo, no representa una alternativa política para la clase trabajadora debido a su programa nacionalista de libre mercado. Esto requeriría un nuevo partido de los trabajadores con un programa socialista.

Es al menos dudoso que la coalición del semáforo sobreviva este año. Las organizaciones empresariales hasta ahora se han manifestado en contra de nuevas elecciones porque no saben si después podrá haber un gobierno que represente sus intereses de manera más estable. Sin embargo, esto podría cambiar rápidamente si la coalición del semáforo resulta incapaz de dar pasos hacia una Agenda 2030. Por lo tanto, cabe esperar nuevas elecciones a lo largo del año. Pero suceda o no, 2024 será un año lleno de acontecimientos que brindará muchas oportunidades para construir fuerzas socialistas.