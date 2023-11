TRES ARTÍCULOS. EL MOVIMIENTO HAMAS; ISRAEL VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL; LA CONEXIÓN MUSSOLINI-JABOTINSKY

Artículos enviados por Héctor Vega

Paola Caridi: La evolución de Hamás de movimiento a régimen.

Escrito por Chiara Cruciati. Entrevista. Hablamos con la periodista e investigadora sobre Hamás Paola Caridi.* 13 de octubre de 2023 *

La periodista Paola Caridi ha dedicado muchos años en Jerusalén a estudiar el movimiento islámico Hamás. Cofundadora de Lettera 22, es también autora del libro «Hamás», que será actualizado y publicado por Seven Stories en noviembre. Empecemos por el principio. ¿En qué contexto se originó Hamás y cuáles eran sus objetivos?

Hamás se originó en la Hermandad Musulmana, unos años antes de su creación oficial en 1987, tras la debacle del movimiento palestino durante la guerra civil libanesa. En ese momento, dentro de lo que se convertiría en Hamás, surgió una reflexión: no debemos involucrarnos en los asuntos internos de otros países. Los primeros años no fueron sólo de consolidación, sino también de toma de postura contra el proceso de Oslo, que Hamás rechazaba. Aún hoy, Hamás no forma parte de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y se posiciona como alternativa tanto a Al Fatah como a la Autoridad Nacional Palestina. El primer punto de inflexión significativo se produjo en torno a 1994, cuando Hamás empezó a utilizar tácticas terroristas. Durante la Segunda Intifada, Hamás fue responsable de los atentados más sangrientos.

El segundo punto de inflexión se produjo en 2005, cuando toda la Hermandad Musulmana de la región intentó entrar en el juego político, participando en la democracia representativa. Este giro marcó un cambio en las herramientas políticas y militares que determinan el destino de Gaza. Un ejemplo es la Hermandad Musulmana de Egipto, que participó en las elecciones parlamentarias de 2005. Esto motivó a Hamás a considerar la posibilidad de participar en elecciones políticas, aunque no reconociera el proceso de Oslo. La decisión maduró durante un periodo concreto: el líder del movimiento, el jeque Yasin, fue asesinado, Arafat murió y el panorama del liderazgo palestino cambió. Hamás decidió suspender los atentados suicidas. En 2006, para su propia sorpresa, el movimiento ganó las elecciones. Sin embargo, esta victoria provocó el boicot de Israel, Europa y Estados Unidos al nuevo gobierno palestino. La posterior ruptura y conflicto entre Hamás y Fatah en 2007 llevó a Hamás a hacerse con el control de Gaza. El movimiento se transformó: por primera vez controlaba una porción de territorio. Evolucionó de movimiento a régimen, lo que dio lugar a la militarización de las Brigadas Al-Qassam, que el 7 de octubre de 2023 demostraron su nivel de preparación militar entrando en Israel y cometiendo crímenes de guerra.

Sin duda, Hamás anticipó la respuesta israelí. ¿Cómo se prepararon?

Ciertamente, la operación se preparó durante meses. Pero hay un elemento añadido: el fallo de la inteligencia israelí sorprendió no sólo a Israel y al mundo, sino también a Hamás. Probablemente no esperaban no encontrar obstáculos, ni soldados contra los que luchar. Siempre miramos la narrativa de seguridad desde el lado israelí, pero rara vez tenemos en cuenta la perspectiva palestina. Probablemente Hamás imaginó que habría un enfrentamiento físico con el ejército, cosa que no ocurrió. ¿Cuáles eran los objetivos del atentado? Surgió de la cuestión política del posicionamiento del mundo árabe, sobre todo tras la perspectiva de normalización entre Arabia Saudí e Israel. Probablemente, Hamás temía una mayor marginación, especialmente a la luz del reciente deshielo de Riad con Irán, lo que hizo temer un posible debilitamiento de la alianza entre Hamás y Teherán.

¿Existen divisiones dentro de Hamás?

El año pasado se produjo una especie de remodelación en la dirección: la facción más dura, representada por Yahya Sinwar, que fue liberado por Netanyahu como parte de la negociación para la liberación del soldado Gilad Shalit, ganó las elecciones internas. Desde entonces, Sinwar ha experimentado un ascenso muy rápido. Dado que Gaza es el único espacio político y geográfico en el que Hamás ejerce el poder y posee fuerza militar, la dirección de Gaza ha crecido, pasando de un nivel local a un nivel regional, equiparándose a la dirección en el exterior.

Recordemos que estamos hablando de un movimiento secreto y clandestino del que sabemos muy poco, especialmente de su ala militar. Hablemos del consenso, del arraigo de Hamás en la sociedad palestina. ¿Es muy amplio? ¿Hay diferencias entre Gaza y Cisjordania? Hay diferencias porque Gaza es el único espacio geográfico y político donde Hamás tiene poder y donde se ha transformado en un régimen, incluso en el sentido burocrático del término. En los últimos años, la población de Gaza ha expresado cada vez más su disidencia, no con movimientos consolidados sino sobre todo en el mundo virtual y en las acciones de los jóvenes, protestas que Hamás ha reprimido. No es exacto decir que toda la población de Gaza está formada por escudos humanos, ni que todo el mundo apoya a Hamás: hay una dimensión mucho más diversa que la adhesión de dos millones de personas a Hamás. La misma situación se observa en Cisjordania, donde Al Fatah reprime a los militantes de Hamás que han pasado a la clandestinidad. No hay encuestas que puedan dar indicaciones sobre las preferencias políticas de los palestinos. Pero hay un elemento visible: desde 2021, una parte cada vez más importante de la población palestina de Cisjordania, Gaza, Jerusalén y las ciudades israelíes ya no se identifica con un partido, con un movimiento estructurado, sino que canaliza cada vez más su compromiso político por otras vías. Esto es especialmente cierto entre las generaciones más jóvenes.

La orden de evacuación de Israel viola el derecho internacional Jane McAdam y Renata Kaldor. 18 de octubre de 2023

El derecho internacional impone copiosas restricciones a la forma en que Israel puede ordenar la evacuación del norte de Gaza, para proteger a los civiles. Jane McAdam es catedrática de Derecho y directora del Centro Andrew y Renata Kaldor de Derecho Internacional de los Refugiados de la UNSW Sydney. Es redactora jefe adjunta del International Journal of Refugee Law.

Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, miles de niños de toda Europa fueron enviados a zonas rurales o al extranjero en el marco de planes de evacuación iniciados por gobiernos y organismos de bienestar infantil. El contraste actual en Gaza es muy marcado. Asistimos a una evacuación urgente y caótica ordenada por una parte beligerante del conflicto, que se está convirtiendo rápidamente en una catástrofe humanitaria.

Israel ha ordenado a 1,1 millones de personas del norte de Gaza que se desplacen al sur ante una inminente invasión terrestre. Póngase a sí mismo, a su familia, a sus amigos o colegas en este horror por un momento. ¿Cómo evacuaría si usted o su hijo estuvieran enfermos? ¿Cómo sacarías a tus padres ancianos si no pudieran caminar? ¿Cómo te trasladarías rápidamente al sur de Gaza si no tuvieras combustible ni transporte?

Todo esto sería difícil en el mejor de los casos, y mucho más en medio de una zona de guerra, con poca antelación y sin ningún lugar seguro al que ir. Como dijo una mujer de 20 años que había intentado huir hacia el sur; Estaba aterrorizada, pensaba que iba a morir […] Nos dijeron que escapáramos y luego bombardearon a la gente en la carretera. Mi padre condujo de vuelta a la ciudad de Gaza. Dijo que si íbamos a morir de todos modos, nos quedáramos en casa, en Gaza. Insuficiente y poco realista Las evacuaciones en conflictos armados se rigen estrictamente por el derecho internacional humanitario, que trata de equilibrar las necesidades militares y humanitarias.

La advertencia de Israel a los civiles de Gaza de ataques inminentes debe ser «efectiva», lo que significa que no sólo debe llegar a la gente, sino que debe darles tiempo suficiente para evacuar de forma segura. El plazo extremadamente ajustado que Israel dio a los residentes de Gaza para salir es insuficiente y poco realista para una evacuación de esta escala, especialmente en medio de su rápido bombardeo en toda la franja y en condiciones de asedio total. Israel también debe garantizar que los civiles evacuados tengan los medios para sobrevivir. El derecho internacional le exige que permita y facilite el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria para los civiles necesitados. Esto incluye alimentos, agua, suministros médicos, ropa, ropa de cama, refugio, combustible para calefacción y otros suministros y servicios esenciales para la supervivencia.

La inanición de civiles es un crimen de guerra. Sin embargo, Israel impuso ilegalmente un «asedio total» a Gaza en respuesta a los ataques de Hamás contra las comunidades fronterizas israelíes la semana pasada, ordenando que no entrara electricidad, alimentos, agua ni gas en el territorio. Abarrotar a más de un millón de personas en el sur de Gaza -duplicando su población- también supondrá una carga imposible para su infraestructura, ya muy degradada por 16 años de bloqueo. Existe un debate sobre si Gaza sigue estando legalmente «ocupada» por Israel desde la retirada de sus fuerzas terrestres en 2005. La opinión tradicional es que la ocupación requiere la presencia israelí sobre el terreno para administrar Gaza desde dentro. Una opinión más contemporánea es que Israel sigue manteniendo un nivel suficientemente alto de control sobre la vida en Gaza, a pesar de la retirada de sus tropas. Si está ocupada, se aplican normas jurídicas adicionales a la situación actual.

Como potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario, Israel puede ordenar una evacuación por razones militares imperativas o por la seguridad de los civiles, pero éstos deben seguir estando protegidos. En concreto, Israel debe garantizar que los civiles desplazados dispongan de alojamiento, higiene, salud, seguridad y nutrición adecuados, y que no se separe a los miembros de sus familias. Deben atenderse las necesidades específicas de los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, las personas con discapacidad y los ancianos. Todo esto se suma a la exigencia de permitir un socorro humanitario rápido y sin trabas, que se aplica independientemente de que Gaza se considere ocupada.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que Estados Unidos e Israel habían acordado trabajar en un plan para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y estudiar ideas para crear «zonas seguras» que, en teoría, estarían protegidas de los ataques. Pero aún no se ha puesto en marcha nada, y la situación sigue deteriorándose. Extremadamente peligroso La agencia de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas para los palestinos ha declarado que se ha quedado sin capacidad para ayudar y que la situación es una «catástrofe humanitaria sin precedentes»: Gaza está siendo estrangulada y parece que el mundo en estos momentos ha perdido su humanidad». El Comité Internacional de la Cruz Roja, custodio del derecho de la guerra, rara vez reprende públicamente a los gobiernos. Sin embargo, también ha calificado de ilegal la orden de evacuación.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también la ha condenado, afirmando que es «extremadamente peligrosa» y potencialmente imposible. La Organización Mundial de la Salud criticó las nuevas órdenes de Israel de evacuar 22 hospitales del norte de Gaza, afirmando que ello «empeoraría aún más la actual catástrofe humanitaria y de salud pública»: Obligar a más de 2.000 pacientes a trasladarse al sur de Gaza, donde las instalaciones sanitarias ya funcionan al máximo de su capacidad y son incapaces de de absorber un aumento drástico del número de pacientes, podría equivaler a una sentencia de muerte».

Protegidos como refugiados. Los gazatíes tampoco pueden ponerse a salvo en otros países. El paso fronterizo con Egipto permanece cerrado. Muchos palestinos no quieren abandonar su patria si existe la posibilidad de que no se les permita regresar, un riesgo grabado en su memoria colectiva desde el éxodo de la guerra de 1948. Pero quienes sí desean marcharse tienen derecho a hacerlo en virtud del derecho internacional, y otros países no deben negarles la entrada dado el riesgo real que corren sus vidas.

Normalmente, la agencia de ayuda de la ONU para los palestinos protege a los habitantes de Gaza como refugiados, en virtud de un régimen jurídico específico. Sin embargo, la actual incapacidad de la agencia de ayuda para proporcionar protección y asistencia significa que los refugiados palestinos que lleguen a otro país deben ser protegidos automáticamente como refugiados en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sin necesidad de que se determine su estatuto. Cualquiera que se niegue a evacuar Gaza -o simplemente no pueda hacerlo- sigue estando protegido como civil. Las personas no pierden ese derecho por el mero hecho de quedarse en el lugar. Israel debe velar constantemente por evitar daños a los civiles y a los bienes de carácter civil, evitar y reducir al mínimo las víctimas civiles fortuitas y permitir el paso sin trabas de la ayuda humanitaria.

La conexión Mussolini-Jabotinsky: Las raíces ocultas del pasado fascista de Israel por Dr. Ramzy Baroud 27 de enero de 2020.

No es de extrañar que el líder de la oposición italiana, Matteo Salvini, haya prometido que si se convierte en el próximo primer ministro de Italia, reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel. Salvini lidera el partido italiano Lega, anteriormente conocido como Lega Nord (Liga Norte), un Partido que durante mucho tiempo ha sido percibido como una expresión moderna de la ideología fascista del país, inactiva desde hace mucho tiempo.

El historial de Salvini de declaraciones proisraelíes y lealtad ciega a Tel Aviv es tan antiguo como su carrera política. El hecho de que Salvini hiciera su debut político a nivel nacional mediante un anuncio hecho, no desde Roma, sino desde Tel Aviv, es suficiente para expresar la centralidad de Israel en su discurso político. Además, Salvini es el niño de oro de la política de extrema derecha italiana en su conjunto.

Teniendo en cuenta el rendimiento de Lega en las elecciones europeas de mayo de 2019, se podría argumentar que el político italiano es el líder de extrema derecha más importante de Europa. No es ningún secreto que Israel ha alineado abiertamente su política con la de los movimientos políticos de extrema derecha en ascenso en todas partes, especialmente en Occidente. Esto se aplica tanto a la alianza Israel-India como a los inquietantes vínculos de Israel con la administración Trump de Estados Unidos, la presidencia de Jair Bolsonaro de Brasil y el gobierno británico dominado por los tories. Los vínculos de Israel con Italia, sin embargo, merecen un sondeo más profundo, y no deben agruparse con la creciente intimidad política de Tel Aviv con la extrema derecha mundial.

La razón es que Italia fue la creadora de las ideologías fascistas modernas, que están directamente vinculadas a la ideología sionista de Israel. En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, Italia consiguió suprimir la corriente política fascista desde dentro, a partir de los dos últimos años de la guerra, cuando Roma se unió a la ofensiva mundial contra la alianza nazi-fascista. La Constitución italiana de posguerra ha hecho todo lo posible por enfrentarse a cualquier forma de fascismo que siguiera acechando en la sociedad italiana. Era natural, por tanto, que en muchas ocasiones, las fuerzas revolucionarias que tuvieron un tremendo impacto en la configuración del discurso político italiano tras la guerra encontraran un terreno común con la búsqueda palestina de la libertad y la lucha continua del pueblo palestino contra el sionismo y sus aliados reaccionarios en cualquier parte del mundo. Por desgracia, esto ya no es así.

Mientras la izquierda verdaderamente radical en Italia persiste en su hibernación política – un proceso que comenzó poco después del colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990 –, las fuerzas de extrema derecha han hecho grandes progresos, permitiendo en los últimos años que gente como Salvini y sus hordas racistas vuelvan a la arena política. Como era de esperar, el ascenso de Salvini comenzó a allanar el camino para restaurar una alianza neo-sionista-fascista que llevaba mucho tiempo inactiva. Al mismo tiempo, el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en Italia está obligando a todos los partidos políticos en el parlamento del país a redefinir sus propias agendas políticas acercándose cada vez más a la derecha en un intento desesperado por atraer al envalentonado electorado de extrema derecha.

Los grupos sionistas pro-Israel, en Italia y en otros lugares, están explotando ahora el díscolo panorama político del país para hacer avanzar la agenda global de Tel Aviv. El 17 de enero, el gobierno italiano adoptó por unanimidad la errónea e interesada definición de antisemitismo, tal y como la concibe la pro-israelí Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que equipara el antisemitismo con el anti sionismo.

La inquietante «definición de trabajo» tiene poco que ver con el racismo y todo con la política, ya que el sionismo es una ideología política moderna, y no es ni una raza ni una religión. Un equivalente italiano de esta extraña empresa sería equiparar antifascismo y sentimiento anti italiano o anticatólico. Si esto suena extraño en el contexto italiano, debería sonar igualmente extraño en el contexto sionista-israelí. Sin embargo, esta aparente rareza tiene mucho sentido cuando se analiza dentro de un contexto historiográfico. Los críticos del anti sionismo suelen describir el movimiento sionista como fascista. Esta analogía aparentemente fortuita está plenamente justificada por motivos históricos. En efecto, lo que muchos ignoran es que, durante sus años de formación, las ideologías sionista y fascista tenían raíces intelectuales similares y numerosas coincidencias en cuanto a sus estructuras filosóficas y políticas.

Algunos de los padres fundadores del sionismo, especialmente los sionistas revisionistas, se consideraban a sí mismos fascistas ideológicos, y su progresión del fascismo al sionismo fue lógica, necesaria únicamente por conveniencia política. Antes de la alianza oportunista entre el líder nazi de Alemania, Adolf Hitler, y el dictador fascista de Italia, Benito Mussolini, en 1936, que dio lugar a las infames leyes raciales de Italia, existía cierto grado de afinidad entre los líderes sionistas y fascistas de Roma. Vladimir Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista, del que son hijos el actual partido Likud de Israel y otros grupos de derecha y extrema derecha, veía en Italia «una patria espiritual».

«Todas mis opiniones sobre el nacionalismo, el Estado y la sociedad se desarrollaron durante aquellos años bajo la influencia italiana», escribió Jabotinsky en su autobiografía, refiriéndose a sus años de formación ideológica en Italia. A cambio, Mussolini había hablado expresamente en apoyo del sionismo y de Jabotinsky en particular: «Para que el sionismo tenga éxito, es necesario tener un Estado judío con una bandera judía y una lengua judía. La persona que entiende eso es vuestro fascista, Jabotinsky», dijo Mussolini durante una conversación privada con Nahum Goldman, fundador del Congreso Judío Mundial, en noviembre de 1934, según recoge Lenni Brenner en su volumen «El sionismo en la era de los dictadores». Il Duce – la referencia fascista a Mussolini, que se traduce como «El Líder» – ya se había aliado con el movimiento juvenil Betar de Jabotinsky, que se modelaba en torno a ideas y símbolos fascistas.

En 1934, Jabotinsky y su movimiento juvenil Betar ya se habían aliado con Il Duce, cuando el Betar estableció una base naval al norte de Roma», escribió Steven Meyer en su artículo «¿Sobrevivirá Israel a sus fascistas?», publicado en la revista Executive Intelligence Review en 2002. Meyer da más detalles: L’Idea Sionistica, la revista en italiano de Betar, describió las ceremonias de dedicación que pusieron en marcha la academia: «La orden: ‘¡Atención! Un triple canto ordenado por el oficial al mando del escuadrón: ‘¡Viva Italia, Viva el Rey! Viva Il Duce!’, seguido de la bendición que el rabino Aldo Lattes invocó en italiano y en hebreo para Dios, para el Rey y para Il Duce… ‘Giovinezza’ [el himno del partido fascista] fue cantado con mucho entusiasmo por los Betarim».

Este relato se confirma en otras fuentes, entre ellas la obra del historiador italiano Furio Biagini, Mussolini e il Sionismo (Mussolini y el sionismo). Biagini sostiene que «en principio, Mussolini no estaba en contra de la aspiración de los judíos de crear una patria judía en Palestina». Biagini también explicó la incipiente alianza fascista-sionista basada en la necesidad geoestratégica, «En su designio expansionista por la región mediterránea, la Italia fascista contrastaba directamente con la presencia británica.

La flota británica dominaba la región mediterránea desde Gibraltar hasta Chipre, pasando por Palestina. Apoyando al movimiento sionista en su lucha contra el poder del Mandato británico, Italia quería debilitar el imperio británico en el Mediterráneo oriental, aumentando al mismo tiempo el prestigio italiano a nivel internacional.» En realidad, Jabotinsky no fue el único vínculo de Mussolini con el sionismo, sino uno de los muchos aliados importantes que demostraron tener consecuencias en años posteriores. Goldman escribió en su autobiografía «The Autobiography of Nahum Goldman: Sesenta años de vida judía» que Mussolini era un gran admirador del sionismo.

«Hay que crear un Estado judío. Soy sionista y así se lo dije al Dr. Weizmann. Debéis tener un país de verdad, no ese ridículo Hogar Nacional que os han ofrecido los británicos. Os ayudaré a crear un Estado judío», escribió Goldmann, transmitiendo el mensaje de Mussolini a los dirigentes sionistas de la época. El entusiasmo de Mussolini por establecer un «Estado judío» era paralelo al complot británico para dar la vuelta a la Declaración Balfour de 1917, que comprometía a la corona británica a establecer un Estado judío en Palestina.

En octubre de 1933, el jefe de la Agencia Judía en Ginebra, Victor Jacobson, escribió a Chaim Weizmann, que fue presidente de la Organización Sionista Mundial y más tarde primer presidente de Israel, que «Mussolini está ansioso por abrir aún más las puertas de Palestina a la inmigración judía, en particular a los refugiados procedentes de Alemania». En el epílogo del libro «Stato e Libertà» – Estado y Libertad –, el diplomático italiano Sergio Minerbi escribió: «Mussolini pensaba que era imposible reconciliar a judíos y árabes y que había que separarlos políticamente, por lo que lanzó la idea de la partición de Palestina».

Todo esto cambió en 1936, cuando el yerno de Mussolini, Galeazzo Ciano, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Fue entonces cuando «Mussolini alió inequívocamente a Italia con Hitler», como escribió Susan Zuccotti en su libro «Los italianos y el Holocausto». El partido fascista italiano se vio entonces obligado a separarse de los dirigentes sionistas, lo que llevó a Mussolini a tomar la decisión de no reunirse con Jabotinsky. Tras el triunfo del movimiento sionista, coronado con el establecimiento de Israel sobre las ruinas de la Palestina histórica en mayo de 1948, los sionistas han logrado, una vez más, renombrar con éxito su movimiento como una fuerza progresista, aunque nunca abandonaron verdaderamente su ideología fascista. La ley del Estado-nación de julio de 2018, que define a Israel como un Estado étnico racial, fue una de las muchas pruebas de que Israel sigue, hasta el día de hoy, plenamente comprometido con el fascismo.

Decir que el sionismo es una forma de fascismo no es una exageración ni una afirmación fortuita. De hecho, las causas profundas de ambas ideologías deberían ser evidentes para cualquier estudiante sagaz de historia. El hecho de que Salvini y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estén ahora renovando o, al menos, abrazando abiertamente el viejo vínculo entre estas dos ideologías destructivas, refleja dos realidades preocupantes: por un lado, habla del fracaso de Italia a la hora de desarraigar el fascismo como modelo político tras la Segunda Guerra Mundial y, por otro, de la verdadera base ideológica del sionismo y, por tanto, del propio Estado de Israel.

