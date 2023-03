Transporte en Santiago de Chile: “¿Porqué pagar tanto por un servicio que no funciona?”

«Nadie sabe cuándo pasa la micro”



A veinte metros de nosotros, un peatón golpea con la mano la ventanilla del autobús que quería tomar… pero que no se detuvo. «Esto ocurre siempre», dice, desilusionado, mientras ve alejarse el autobús. Desde que su sueldo ya no depende del número de pasajeros que suben a bordo, los conductores se permiten improvisar las paradas y anular algunas aunque haya gente esperando…



Más allá, frente a una parada del centro de la ciudad, Marco Pizarro, 30 años, no espera nada: ve pasar ante nuestros ojos el enésimo autobús en la avenida Vicuña Mackenna a primera hora de la tarde. Detrás de las ventanillas, nadie. «Están todos vacíos, nunca los tomo. Aquí la gente opta por el metro, sólo los que no tienen otra opción y vienen de muy lejos se atreven a subirse a estas calamidades». Describe una flota de vehículos arcaicos con un funcionamiento caótico. Estos autobuses fantasma circulan por las calles del centro de la ciudad en horas valle. «A los conductores les da igual, porque igual les pagan», se mofa Pizarro.



07 h 35

Desde los asientos destrozados del fondo del autobús, el cuerpo sacudido por los saltos a veces violentos, Erika Molina explica que gasta unos 50.000 pesos, o sea casi el 10% de sus ingresos de 500 mil pesos (unos 500 euros con sus dos empleos), en transporte. «No estoy tan mal. Para otros representa mucho más», murmura.



En octubre de 2019, el anuncio de un aumento de 30 pesos (0,03 euros) en las tarifas del transporte -en un país donde el salario mínimo es de 400 mil pesos chilenos (400 euros)- de 7.00 a 17.59 horas, prendió el fuego. «¡No son 30 pesos, son treinta años de neoliberalismo!», “¡Invadir, no pagar, otra forma de luchar!”, coreaban los manifestantes durante las primeras semanas de la revuelta.



Sin embargo, el proyecto había considerado ciertas franjas horarias. De 6.00 a 6.59 horas y de 20.45 a 23.00 horas, el precio del billete se reduciría en 30 pesos. Elogiando la «flexibilidad» del sistema, Juan Andrés Fontaine, entonces ministro de Economía, dijo el 8 de octubre de 2019 en el canal chileno de CNN: «Alguien que se levanta más temprano y toma el metro antes de las 7 de la mañana tiene la posibilidad de pagar una tarifa rebajada. Así abrimos un espacio para ayudar a los que se levantan de madrugada». En otras palabras, los quejicas sólo tienen que levantarse más temprano. Diez días después, Chile ardía.



«Cuando sube el precio de los tomates, del pan y de otras cosas, nadie protesta», dijo Juan Enrique Coeymans, presidente del grupo de expertos que impulsó la subida del boleto, atribuyendo el levantamiento a una «manipulación política» (6).



En agosto de 1949, ya se había desencadenado la «revolución de la Chaucha» por el anuncio de un aumento del precio del transporte. En Chile, el sistema se financia en un 60% con las tarifas y en un 40% con subvenciones, lo que explica para muchos observadores la obsesión de las autoridades con la subida de tarifas. No obstante hay otra solución: aumentar las subvenciones.



Juan Pablo Montero, sucesor de Coeymans al frente del grupo de expertos, vuelve a poner la pelota en el tejado del Gobierno: «Dicen que nuestros miembros no tienen sensibilidad social, pero hay un lugar donde se puede resolver el problema: en el Gobierno. Lo que decimos es que necesitamos recursos a través de la tarifa o de recursos adicionales, lo cual es una decisión técnica. Pero al final, fue el gobierno quien tomó la decisión de aumentar el precio del ticket” (7).



Durante un tiempo se vislumbraron soluciones. En marzo de 2022, para combatir el aumento del tráfico automóvil, la contaminación y los atascos que hacen «insoportable la ciudad», Juan Carlos Muñoz Abogabir, ex director de Cedeus y actual ministro de Transportes, no descartaba la idea de implantar un impuesto al diésel. «Lo ideal sería que este tipo de medidas piloto permitiera tener un transporte público gratuito y ver cómo funciona». Pero de entrada ya ve algunas dificultades para aplicarla“ (8). “Es un tema que va más allá de la opinión del ministro de Transportes. Se trata de políticas de Estado que tienen un impacto más amplio (8)”, precisa.



La segunda partida de gasto después de la alimentación



En primer lugar en el presupuesto familiar. Un estudio de la Universidad Diego Portales de octubre de 2019 sitúa Santiago entre las diez ciudades más caras del mundo en materia de transporte público. Moverse cuesta el doble que en Moscú, Vancouver o Ciudad de México. Aquí, el transporte es la segunda partida de gasto más cara después de la alimentación para los hogares, según el último informe de presupuestos familiares elaborado en junio de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Una familia de tres personas que vive en la capital puede gastar, en promedio, unos 155 mil pesos en transporte considerando sólo los desplazamientos para el trabajo y hasta 250 mil pesos teniendo en cuenta que sus miembros podrían querer desplazarse por otras razones (servicios, estudios, esparcimiento), según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) de julio de 2019.



Cuando nos reunimos con él, el señor Muñoz Abogabir frunce ligeramente los labios al hablar del tema de las tarifas. Con razón. El 19 de julio de 2022 desató una polémica al anunciar un posible aumento en Radio Universo, antes de intentar apagar la mecha, alegando que se trataba de un «malentendido».El anuncio oficial llegará el 19 de octubre de 2022, tres años después del inicio de la revuelta chilena. “Efectivamente, aplicaremos una descongelación gradual de la tarifa en 2023″, asume ahora. “La tarifa ha estado congelada durante tres años debido a una situación muy delicada, la de la pandemia y sus consecuencias económicas en los hogares, pero las protestas han perjudicado, entre otras cosas, al sistema de transporte, ¡por un aumento que representaba menos del 5% de la tarifa!”, recuerda.Si existe una tarifa reducida para los estudiantes y las personas mayores, no la hay, por ejemplo, para los cesantes (personas sin trabajo). «Podemos considerarlo, todo es posible», dice Muñoz Abogabir con una sonrisa.



Quizá no todo. El programa piloto llamado «Transporte Doble Cero», sin emisiones y sin costo para los pasajeros, apoyado por el actual presidente Gabriel Boric durante su campaña, parece lejos de ponerse en marcha. Congelar o no congelar las tarifas, ésa es la cuestión por ahora.Interrogado en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) el 17 de noviembre de 2022 sobre la propuesta de su coalición Apruebo Dignidad de mantener congeladas las tarifas al menos hasta finales de 2023, Boric calificó la medida de «insostenible durante tres años» y pidió responsabilidad a sus seguidores: «Somos una alianza de gobierno, quiero decirle a los partidos y parlamentarios que nos apoyan que es importante comportarse como tal» (9).



¿Contar el trayecto como tiempo de trabajo?



El ministro, en cuanto a él, espera que «en este país híper urbanizado, donde el transporte es un tema central, la gente comprenda que el aumento de las tarifas se destina a construir y ampliar líneas, comprar nuevos autobuses, mejorar el confort y las condiciones de viaje, y modernizar el sistema».



El Gobierno prevé confiarle la construcción de la línea 7 y la extensión de las líneas 2 y 3 a su proveedor histórico, el grupo francés Alstom. También considera renovar el 33% de la flota de autobuses y aumentar de 800 a 2.200 el número de autobuses eléctricos suministrados por el fabricante chino BYD.



Pero, según el ministro, la ampliación y modernización de la red de metro y autobuses deben ir acompañadas de un trabajo de planificación urbana. «Aunque Santiago tiene una red de metro extraordinaria para el continente, con casi 130 estaciones, los trayectos son muy largos, por estudio, trabajo u ocio. Todo va al centro y noreste de la ciudad en horas punta, lo que no ocurriría si tuviéramos una ciudad más compacta, o policéntrica. El Estado debe fomentar la desconcentración de actividades en las ciudades porque creo que eso afecta a las personas, deben poder encontrar trabajo cerca de casa para vivir más felices», analiza Muñoz Abogabir.



08 h 05



El autobús se ha llenado de pasajeros, o más bien de pasajeras. “Todas hacen el mismo trabajo que yo, eso está claro. Y todas van al mismo lugar, Las Condes. Antes vivía en la casa de mis patrones, como muchos aquí. Se ahorran los viajes en bus. Pero ya no tenía vida, así que prefería volver a casa y ver a mis hijos. Al menos un poco». Enarca las cejas cuando le dicen que cuatro horas al día, su tiempo de trayecto, es en muchas partes del mundo media jornada de trabajo. “Estoy tan acostumbrada», suspira. “He pensado en pedirle a mis jefes que cuenten el trayecto como tiempo de trabajo, al menos un poco. Pero he desistido”.



El autobús tiene que parar. Unos cuantos perros callejeros están tirados en la ruta en la comuna de Quinta Normal. Aún quedan cinco comunas por cruzar y cincuenta minutos de viaje. Pronto, a través de la polvorienta ventanilla, se divisan los grandes conjuntos habitacionales de Providencia y Las Condes. «A partir de la Comuna de Santiago, realmente siento que ya no estoy en la misma ciudad», dice Erika Molina riendo.



El proyecto de Constitución en Chile, rechazado en referéndum el 4 de septiembre de 2022 (10), preveía que el Estado debía ser «garante de la protección y el acceso equitativo a los servicios básicos, bienes y espacios públicos; la movilidad segura y renovable; la conectividad y seguridad de las vías» (art. 52.4).



¿Qué pasará con el próximo texto bajo la supervisión de un «comité de expertos» que muchos temen borre las ambiciones más progresistas?Mientras tanto, son las 8h50, faltan quinientos metros que recorrer en la avenida de circunvalación y Erika Molina llega al pie del edificio de su empleadores. Tres horas después de que sonó el despertador, con el estómago aún vacío, puede empezar su jornada laboral.



Guillaume Beaulande



