PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 05 AGOSTO 2020

*****

“…La televisión nos fue diciendo hagan ésto, lo otro o aquello, la radio nos fue mintiendo, mientras escondían muertos nos fuimos quedando en silencio..”

Schwenke y Nilo

*****

1.- No acababa de enfriarse luego de salir del horno el último Pulso, y ya nos estaban pidiendo analizar la situación de los trabajadores con contrato a plazo fijo en la negociación colectiva.

En nuestra opinión, tampoco es conveniente incluir en la nómina de socios que presentan el proyecto colectivo, a trabajadores con contrato a plazo fijo. Más aún si estos contratos vencen durante el proceso de la negociación. Y es que el fuero que protege a los que negocian, no se extiende más allá del vencimiento del contrato a plazo fijo.

En este caso, lo aconsejable es colocar alguna cláusula de extensión de beneficios en el contrato colectivo que se suscriba, a quienes sean socios del sindicato. Así, si estos contratos de plazo fijo pasan a ser indefinidos, los trabajadores podrán recibir los beneficios a futuro.

2.- También decir a los compañeros de la salud de Iquique, que recibieron y han escrito para referirse a nuestras propuestas que, efectivamente, las mismas están orientadas a los trabajadores de las empresas privadas, por lo que trabajaremos con nuestros asesores jurídicos la idea de que estás, particularmente la jornada semanal de 40 horas en 5 días, locomoción y colación, sean extensivas a los trabajadores de la administración publica. Todos los trabajadores deben disfrutar de los mismos derechos, sean privados o públicos.

3.- Estos meses de cuarentena y restricciones me han permitido reflexionar y tomar una resolución que, como es costumbre, comparto con mis compañeros. Aunque debiera pensionarme el próximo año, pretendo extender mi vínculo con mi Sindicato base y la Confederación por un periodo más de 3 años, por lo que trabajaré para ser reelecto en el sindicato base y que este me proponga al directorio nacional en el 2021. Serán los afiliados a nuestra CGT quienes resuelvan en definitiva, al votar en las próximas elecciones universales, si continuaré o no realizando acción sindical.

Asimismo, me permito contarles que me encuentro radicado temporalmente en la V Región, aprovechando de apoyar a Fernando en nuestro Centro Recreacional así como al directorio de la organización con textos y audios diarios. No es efectivo que esté en el extranjero o incomunicado. Quién lo ha requerido a podido contactarme, como lo han hecho dirigentes y socios de Sindicatos en los últimos meses.

La única limitación que tengo son las conecciones a chats o similares, pero eso no ha afectado ni afectará mi aporte.

A seguir trabajando en lo nuestro, queda mucho por hacer.

*****

Educar – Organizar – Luchar

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...