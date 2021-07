Tania Parada, pareja de Jordano Santander, preso político de la Revuelta denuncia montaje

Señores/as magistrados/as, señores/as fiscales y a toda la clase política:

Soy Tania Parada, pareja de Jordano Santander, preso político de la Revuelta, desde el 03 de Marzo de 2020. Condenado a 5 años por homicidio frustrado.

Jordano, es un hijo preocupado, un hermano cariñoso, un amigo leal y un compañero amoroso. Padre de Tomas, nuestro hijo de 11 años. Llevamos 1 año y 5 meses separados, por los gruesos muros de la cárcel y el ensañamiento de la justicia y el Estado. Sólo bastó con el testimonio de un PDI, que percibió un “ánimo homicida” en él. No existió una constatación de lesiones, ni otras pruebas, no les importó la tortura que mi compañero sufrió, para los jueces, esto fue suficiente para condenarlo y dejarlo privado de libertad…todos los días me pregunto si Hugo Gutiérrez Herrera, el funcionario PDI que acusó a jordano, puede dormir tranquilo por las noches, ya que mintió y dejó a una persona inocente en la cárcel, y a mi sin mi compañero y al “Tomi” sin su papá.

Ha sido una lucha extenuante, larga y difícil, como siempre decimos con las familias “David contra Goliat”, nuestra lucha es por amor y justicia, nosotros como pueblo sabemos como fue la revuelta social, nosotros no la vivimos entre cuatro paredes, ni la analizamos a través de videos o la televisión, nosotros la vivimos, vimos con nuestros ojos la violencia policial, vimos como militares y PDI amedrentaban en las calles, para que no saliéramos a manifestarnos para exigir dignidad. Nosotros escuchamos con nuestros oídos la declaración de guerra del presidente de nuestro país. Tomas, no ha podido ver a su papá en 1 año y 5 meses, no ha podido jugar a la pelota con él, no han podido salir a pasear en bicicleta, ni recibir su cariño, porque el Estado y la justicia, decidieron ensañarse y condenarlos con un montaje de la PDI. ¿Qué sucederá cuando Tomás sea más grande y comprenda que su padre sufrió torturas por parte de funcionarios PDI? Que lo golpearon, amenazaron de muerte, y mantuvieron esposado hasta casi perder la consciencia.

¿Cómo es posible que alguien esté condenado por 5 años por el testimonio de de un funcionario PDI que percibió un supuesto ” ánimo homicida “? No hay pruebas, Jordano jamás intentó matar a nadie. En Chile no hay justicia para los pobres, en Chile no hay justicia para nosotros.

Tania Parada, viernes 23 de julio del 2021.

