Supremo Tribunal Federal de Brasil confirma sentencia que anuló juicio contra Lula y declaró parcial al ex Juez Sergio Moro

El Supremo Tribunal Federal brasileño (STF) confirmó la sentencia con la que se declaró como parcial al ex juez Sergio Moro, en el juicio contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en el proceso de el departamento triplex de Guarujá, Sao Paulo. Por 7 votos a 4, el tribunal confirma una decisión de la segunda instancia, dictada en abril, que decretó la recusación de Moro en este caso, en el que el ex presidente petista fue condenado en julio de 2017. Con eso, todas las medidas tomadas por el ex juez en este caso son anuladas, y el proceso tendrá que ser retomado desde cero en el Tribunal Federal de Brasilia, donde el caso fue transferido en abril.

En conclusión, queda firme la decisión judicial de que el juicio contra Lula da Silva por el caso del departamento triplex supuestamente regalado por ejecutivos de Odebrecht, fue conducido de manera parcial por el juez Moro y sus colaboradores en la Fiscalía, y el ex Presidente del Brasil recupera plenamente sus derechos políticos y ciudadanos.

#LulaLivre

#Lula2022

#Lula

#lulalivre2022

#BolsonaroGenocida

#BolsonaroCorrupto

https://www.revistadefrente.cl/supremo-tribunal-federal-de-brasil-confirma-sentencia-que-anulo-juicio-contra-lula-y-declaro-parcial-al-ex-juez-sergio-moro/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...