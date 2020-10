Suplantación de identidad de Giovanni Vieri

🔴 GRAVE: El verdadero Giovanni Vieri, un joven de 21 años dedicado a la música y de Alto Hospicio, expresa su molestia en Facebook tras descubrir que Carabineros suplanto su identidad para infiltrarse en la población Lo Hermida.

“Es súper peligroso para mí y mi familia, porque pueden cometer cualquier delito, matar a una persona, quemar algo, todo con mi nombre, y después llegan a mí. ¿Y quién me salva a mí?”, sostuvo el joven a Cooperativa.

Giovanni relató a Ciper que “por esas fechas, a mi me tomaron detenido los Carabineros. Y se me perdió la billetera con mi carnet y otros documentos. Se me perdió durante la detención que me hicieron. Y esa billetera nunca más apareció”.

https://twitter.com/radiopaulina/status/1317216946446794758

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/joven-acusa-que-carabinero-infiltrado-en-lo-hermida-suplanto-su-identidad/2020-10-16/195753.html

https://www.ciperchile.cl/2020/10/16/carabinero-infiltrado-en-lo-hermida-joven-de-alto-hospicio-denuncia-suplantacion-de-identidad/

