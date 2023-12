Suecia atrapada en una añoranza del pasado. Suecia del presente ya es una sociedad multicultural

Por Sjors Joosten, Estudiante de doctorado en sociología en la Universidad de Estocolmo

La vergüenza del nacionalismo radical de derecha ha desaparecido por completo en la Suecia «políticamente correcta». La nostalgia y el deseo por una antigua Suecia son cada vez más fuertes y más abiertos.

El sonido nacionalista y de derecha radical se está normalizando en todo el mundo, incluida Suecia. El inicialmente pequeño partido populista Demócratas Suecos (SD) se ha convertido a lo largo de los años en una fuerza política radical de derecha a tener en cuenta. El cordón sanitario en torno al ahora liberal SD se ha roto. El partido ocupa ahora una posición clave como partido tolerante con el actual gobierno minoritario dirigido por el primer ministro liberal-conservador Kristersson y, por lo tanto, tiene influencia directa en las medidas y decisiones políticas. Esto se vio inmediatamente en el primer discurso de Kristersson (18-10-2022): “Los mayores problemas económicos y sociales de Suecia se deben a la elevada inmigración combinada con una integración fallida”. Kristersson no se anda con rodeos, su mensaje es claro y populista, la influencia del SD ya está oficialmente en blanco y negro y se está desplegando de inmediato.

Por ejemplo, el flujo de asilo se fijó inmediatamente en el mínimo de la UE; se intensifican los controles de inmigración (en las fronteras y en el interior); y la policía tiene carta blanca en determinadas «zonas de visita». Aunque, lo que resulta más controvertido, los permisos de residencia pueden revocarse (temporal o permanentemente) por motivos de «mala conducta»; incumplimiento de las reglas, normas y valores suecos. Esto puede llevar a una determinación muy subjetiva de lo que cabe y lo que no encaja en este cuadro.

Incluso más recientemente, hay una nueva propuesta del gobierno para convertir todos los permisos de residencia permanente en temporales. El director general de Migrationsverket, la agencia nacional de migración, dijo que si él mismo tuviera un permiso de residencia permanente estaría muy preocupado.

No es del todo sorprendente. La lacónica facilidad con la que el actual gobierno sueco adopta cierto razonamiento nacionalista es a la vez notable y aterradora. Pero no todo va bien, ya se ven las primeras fisuras, sobre todo en el frente liberal. El pequeño partido necesario para el gobierno fue rápidamente reprendido por RENEW, el grupo europeo del que ella, al igual que el D66, es miembro. Colaborar con el SD mientras el partido se posiciona como proeuropeo y lucha contra el nacionalismo es muy incómodo.

En cualquier caso, el nuevo gobierno conservador de derecha está poniendo un objetivo inequívoco en el horizonte: hacer que Suecia vuelva a sonar sueca . Esto no se oculta y se realiza sin ningún tipo de vergüenza. La toma de poder de la derecha en la política va acompañada de los necesarios cambios fundamentales en la sociedad.

Porque la población sueca ha cambiado y con ella el país y la cultura. Suecia es multicultural y más de un tercio está formado por personas de origen extranjero. Bajo el pretexto de una «integración fallida», este creciente grupo está siendo marginado. Se enfatizan mucho los aspectos negativos, mientras que las dimensiones positivas de la diversidad y la inclusión no se mencionan y desaparecen en las sombras. Las personas se necesitan unas a otras, la Suecia actual no puede existir sin inmigración. No importa, dice el actual gobierno, el modelo de integración se basa simplemente en la asimilación. Hay que volverse «sueco» .

El sueco nacido en Afganistán Mustafa Panshiri escribió un libro “Siete consejos para Mustafa, cómo llegar a ser propiamente sueco en el país más extremo del mundo” (2021), en el que da consejos para promover una integración ‘exitosa’ o incluso ‘ completamente’ sueco para convertirse. Algunos de sus consejos son fundamentales: “aprender bien el idioma” y “comprender las normas y valores suecos”. Sin embargo, existe debate sobre algunas otras propuestas; “date cuenta de que tu ropa también es una especie de lenguaje”, “haz el trabajo sucio” y, lo más controvertido, “toma un apellido diferente y/o extra”. Este último consejo acortaría el camino hacia el mercado laboral porque los apellidos extranjeros suelen ser objeto de discriminación; un problema continuo.

Aunque en general la gente está de acuerdo con el consejo inicial, la respuesta a la propuesta de cambiar el apellido es mayoritariamente negativa. Esta es una solución a corto plazo donde al mismo tiempo se pierde parte de la propia identidad. ¿Hasta dónde hay que llegar para llegar a ser «verdaderamente sueco»? ¿El siguiente paso es decolorar tu cabello o usar lentillas azules? Porque, ¿cómo se imagina una Suecia?

A menudo, este tipo de discusiones desvían el foco del problema real, uno debe entender que el país se ha convertido en una sociedad multicultural y que la integración es un proceso lento que permite que la diversidad se una. La estructura social que avanza lentamente está siendo tentada por voces populistas a mirar por el nostálgico espejo retrovisor y perderse, para evitar la realidad contemporánea y el desarrollo sociocultural del presente.

Esta visión se ha convertido en un instrumento retórico para que los nacionalistas populistas como SD exploten los sentimientos fácilmente maleables que rodean la pérdida de la cultura tradicional; la racionalidad no tiene por qué desempeñar un papel en esto. Los pensamientos románticos del pasado se observan cada vez más en tiempos cambiantes, en Suecia.

La normalización de estos sentimientos nacionalistas de derecha radical es un error crucial. Por supuesto, no hay que apartarse del público que está apegado a ello y entender cuáles son las causas. Las promesas oportunistas de salvaguardar las tradiciones a toda costa, cerrar las fronteras y expulsar todo lo que no pertenece aquí son soluciones simplistas que no resolverán los problemas sociales verdaderamente complejos y profundos. Más bien, abordar la creciente segregación o la creciente desigualdad de ingresos.

El nacionalismo populista se está incorporando a la política (de derecha) y está afectando el pensamiento social. Pero no deberíamos normalizar lo que no es normal. Lo normal es el presente y no el pasado. Actualmente en Suecia la gente intenta mirar atrás y sumergirse en pensamientos nostálgicos, pero esto sólo hará que sea más difícil aceptar el presente y el futuro.

