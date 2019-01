Von Paulus quedó encerrado dentro de Stalingrado con 250.000 hombres y sin suministros por las condiciones climáticas. El 24 de noviembre de 1942 ya no podían escapar de lo quedaba del centro urbano. Los soldados alemanes comenzaron a caer por inanición y por congelamiento, sin agua, atacados por las epidemias. Hitler ordenó no moverse, no ceder. Paulus, designado Mariscal, admirador de Hitler se dió cuenta que el Führer lo utilizaba como un símbolo de su tosudez y de su maldad. Hasta le sugirió que se pegara un tiro en la sien.