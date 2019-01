Socialistas Allendistas rechazan injerencista declaración suscrita por Piñera y el Grupo de Lima contra Venezuela y su gobierno.

Declaración Pública

Cómo chilenos, Allendistas y socialistas, rechazamos la declaración suscrita por el canciller Roberto Ampuero en el Grupo de Lima en contra del gobierno y el pueblo Venezolano.

La declaración del Grupo de Lima establece una inédita e inaceptable agresión de un grupo de gobiernos de derechas de América Latina y del norte que bajo la influencia de la Administración de Donald Trump, anuncian que desconocerán la institucionalidad soberana de la República Bolivariana de Venezuela y de sus resultados electorales que democráticamente le otorgaron el triunfo al Presidente Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial 2019-2025 en ese hermano país.

El Gobierno de Sebastián Piñera y el resto de gobiernos de derecha del grupo de Lima expresan una hipocresía y cinismo sin límites, toda vez, que esos mismos gobiernos rechazan con injerencia los resultados de la elección presidencial de la República Bolivariana de Venezuela, los que fueron transparentes y contaron con una amplia observación y acompañamiento Internacional, y sin embargo, en sus propios países, como es el caso de Chile, no se considera ni se admite la observación internacional en nuestros procesos electorales.

El llamado que hacen al Presidente Maduro a no asumir la Presidencia y entregarle el mando a la Asamblea Nacional constituye no sólo una injerencia inaceptable en la institucionalidad venezolana sino que es incoherente y contradictorio, pues la mayoría de la Asamblea Nacional fue electa bajo el mismo sistema electoral y los mismos estándares electorales con que fue electo el Presidente Maduro para el nuevo período presidencial. Es decir, el Grupo de Lima rechaza las elecciones soberanas de ese país si triunfa un socialista y sólo las acepta si triunfa la derecha opositora. Ese argumento es impresentable e incoherente y sólo refleja una visión ideológica y política conservadora y antidemocrática que pretende desconocer la institucionalidad y la soberanía del pueblo venezolano.

La declaración del Grupo de Lima sienta un grave precedente en América Latina pues expresa una violencia geopolítica que violenta los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

El documento del mal llamado Grupo de Lima es una suerte de declaración de guerra porque deja abierta la forma bélica de operación, toda vez, que hablan de provocaciones del gobierno de Venezuela, dejando claro de alguna manera el modus operandi para una intervención militar a la que tácitamente le dan su visto bueno al caracterizar al Gobierno democrático de Venezuela como una “dictadura”.

Ello es de la mayor gravedad, pues se trata de grupo de gobiernos de derechas que han constituido una instancia de confabulación y agresión explícita contra un país hermano, lo que es inédito en la historia de Latinoamérica.

Valoramos y apoyamos la clara posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobierno de Estados Unidos de México de no apoyar al Grupo de Lima en sus propósitos de agresión injerencista en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

El nuevo gobierno Mexicano con su posición internacional de no injerencia y de respeto a la autodeterminación de los pueblos dejó en evidencia las verdaderas intenciones ideológicas y políticas de agresión, aliento al golpismo e injerencia de los gobiernos derechistas de Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Guyana, Santa Lucía y Canadá.

Finalmente, rechazamos la sumatoria del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a la declaración del Grupo de Lima, pues ello establece un grave e inaceptable precedente en la política de relaciones internacionales del Estado de Chile, al construir relaciones internacionales basadas en fronteras ideológicas. Ello está en total contradicción con una política de Estado que debe representar al conjunto de los chilenos, más allá del gobierno de turno, para garantizar el interés del pueblo de Chile para que nuestro país mantenga relaciones con todos los Estados y pueblos del mundo, sin fronteras ideológicas de ningún tipo. Basadas en el respeto a la autodeterminación y la soberanía de cada pueblo y en la no injerencia en los asuntos internos de los países.

Dirección Nacional.

Movimiento del Socialismo Allendista/MDP de Chile

Santiago, 6 de enero de 2019.

