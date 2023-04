Sindicatos de pescadores se toman construcción de planta desaladora en Quintero: temen que obra perjudique la salud de los locales

ADN Radio

Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó: “No da lo mismo instalarla en Quintero cuando hoy tenemos una carga ambiental que ha comprometido la vida de los hombres y mujeres que habitan ese territorio”.

Seis sindicatos de pescadores de los sectores de Quintero, Puchuncaví, Ventanas y Horcones, todos de la región de Valparaíso, se tomaron, la mañana de este lunes, las obras de la construcción de la nueva planta desaladora, la que está construyéndose cerca de esas bahías.

La acción, según acusaron, se justifica en que la obra solo beneficiará a las empresas mineras, lo que contaminaría aún más el mar y las playas del sector.

“En la bahía, nosotros no queremos más empresas contaminantes. Enviamos una carta al Presidente Boric hace un año y no nos la ha respondido. Queremos que cumpla su compromiso del programa de Gobierno, donde decía que en Quintero no iban a haber más empresas, así que aquí vamos a estar con los muchachos, no vamos a dejar que trabajen más”, resumió Hugo Poblete, uno de los presidentes de los sindicatos movilizados.

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, criticó la medida:

La toma de los pescadores. / ADN.cl

“Ese territorio ya no resiste carga ambiental ni sufrimiento ambiental. Es cierto que las plantas de desalinización son una realidad; es cierto, además, que se requiere contar con un volumen de agua importante para suministrársela, particularmente a aquellas comunidades que hoy se encuentran privadas de agua en la región, pero no da lo mismo instalar una planta desalinizadora en cualquier lugar. No da lo mismo instalarla en Quintero cuando hoy tenemos una carga ambiental que ha comprometido la vida de los hombres y mujeres que habitan ese territorio”.

Esta planta está prevista que comience sus operaciones en el año 2025. Contempla trasladar hasta una planta en Colina, mediante un acueducto de 105 kilómetros, casi mil litros de agua dulce por segundo, los que serían usados para proyectos mineros, regadíos y consumo humano en algunos casos.

Los pescadores sostienen que se mantendrán en esta toma por 48 horas, hasta ahora todo se ha mantenido de manera pacífica y sin uso de la fuerza policial.

