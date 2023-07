Si de Fundaciones hablamos: Revolución Democrática, Fundación Friedrich Ebert y la CIA

Jorge Galvez (ex dirigente del FPMR y hoy integrante del Partido Igualdad)

En el año 2017, escribí un artículo denunciando las conexiones entre Revolución Democrática y fundaciones alemanas, así como triangulación de fondos provenientes de la CIA. En dicho artículo, mencioné que durante el Congreso fundacional del Frente Amplio, que tuvo lugar en la USACH, el discurso principal estuvo a cargo del presidente de la Fundación Friedrich Ebert, una organización alemana. A pesar de algunos reclamos, nadie dio una explicación del hecho. A continuación, presento algunos fragmentos de información extraídos de ese artículo y proporciono una ampliación de la misma.

Revolución Democrática (RD) ha establecido fuertes lazos con el Partido Socialdemócrata Alemán (PSA), el cual ha participado en coaliciones gubernamentales con sectores ultraconservadores, como ocurrió con Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana en el pasado, y actualmente con los Liberales y los Verdes, encabezados por el canciller Olaf Scholz. Estas diversas administraciones han mantenido una postura imperialista en el escenario internacional represivo.

La relación entre RD y el Partido Socialdemócrata se establece principalmente a través de la Fundación Friedrich Ebert (conocida como FES), que es la más grande y antigua de las fundaciones políticas alemanas y fue creada por el Partido Socialdemócrata, aunque ha adoptado una postura ultra neoliberal en tiempos recientes. A pesar de ser un partido reformista de la década de los 50, ha perdido su trayectoria original y no tiene problemas en formar gobiernos con partidos conservadores en Alemania.

El PSA destina una parte significativa de su presupuesto anual, alrededor de 176,6 millones de euros (208 millones de dólares en 2017), al desarrollo internacional. La influencia del PSA se extiende a nivel mundial, estableciendo relaciones con diversas organizaciones y representantes en los ámbitos político, económico, sindical, científico, mediático y cultural. La Fundación Ebert tiene presencia en más de 70 países, incluyendo 18 oficinas en América Latina y el Caribe. En Chile se relaciona con varios partidos políticos, entre ellos el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista de la ex Nueva Mayoría, o Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social, integrantes del Frente Amplio, siendo este último el partido del actual presidente de Chile, Gabriel Boric.

La relación estrecha entre RD y la Fundación es evidente, incluso fue director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Chile, Mario Pino, militante de Revolución Democrática. La Fundación financió el Primer Congreso Político y Orgánico del Frente Amplio en 2017, que contó con la participación de un miembro de la Fundación Ebert en el discurso inaugural, como condición para el financiamiento de la actividad, a pesar de las objeciones de algunos miembros del Frente Amplio en ese momento.

Además de su composición de clase del FA centrada principalmente en las capas medias politizadas de Chile, la influencia del Partido Socialdemócrata Alemán y su Fundación explica claramente por ejemplo, la postura de RD contra el proceso bolivariano en Venezuela. La Fundación Ebert Stiftung ha financiado constantemente a la oposición venezolana, que ha llevado a cabo actos de terrorismo contra los gobiernos de Chávez y Maduro. Esta postura también se extiende al Frente Amplio y al gobierno de Boric en relación a la guerra entre Ucrania y Rusia, determinada por la postura del Partido Socialdemócrata Alemán y su Fundación, en ultima instancia por la CIA.

La Comisión del Movimiento Mundial para la Democracia señala en uno de sus informes (2010) que la CIA canaliza financiamiento hacia América Latina a través de entidades europeas, entre ellas la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert, las cuales destinan recursos directos a partidos y movimientos que intentan desestabilizar gobiernos populares en el continente.

La Fundación Friedrich Ebert ha tenido una influencia significativa en la historia, como se evidenció en el ascenso de Felipe González al poder en España en 1984. Su apoyo “financiero, logístico y de entrenamiento” fue crucial para el rápido crecimiento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). A cambio, Felipe González llevó a España a unirse a la OTAN en 1986.

El agente de la CIA Philip Agee declaró en marzo de 1987 en una entrevista a la revista Zona Cero que “En Portugal, por ejemplo, cuando el régimen de Salazar…fue derrocado en 1974, el Partido Socialista completo apenas habría bastado para una partida de póker y se localizaba en París, sin seguidores en Portugal. Pero con más de 10 millones de dólares de la Ebert Stiftung, y algunas otras remesas de la CIA (vía Fundación Friedrich Ebert) el Partido Socialista Portugués creció rápidamente y en poco tiempo se convirtió en el partido gobernante.”

Es importante destacar que la situación en Chile no es diferente a lo ocurrido en España, Portugal y otros países, donde el rápido crecimiento del Frente Amplio, los liderazgos de RD y Gabriel Boric, pueden explicarse en parte por el gran apoyo financiero recibido de fundaciones nacionales y extranjeras, incluyendo la Fundación Friedrich Ebert y otras vinculadas al magnate Soros, que a su vez triangulan dineros de la CIA estadounidense.

Reveladoras han sido las declaraciones poco antes de morir de Tony López destacado revolucionario y experto en inteligencia y contrainteligencia cubana, que ante la pregunta: ¿Cómo veo el gobierno de Gabriel Boric y la participación del PC chileno en él? “(el) único presidente que está apoyando a un gobierno fascista, como es el gobierno ucraniano, eso es algo insoportable”…Boric… en la actual situación de América Latina siga apoyando a los EEUU, y no a la propuesta que iba ser un gobierno de izquierda, DE IZQUIERDA NO TIENE NADA CON EL PERDON DE LOS CHILENOS”… no puedo decir ahora si la CIA tiene infiltrados a los partido incluyendo a los chilenos, pero si puedo decir que la CIA trabaja y trabaja mucho.”

