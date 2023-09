Septiembre de 1973: recuerdos del golpe

En todo caso, pronto estuvo de regreso a Valparaíso, pero nunca contó lo que realmente le había sucedido. Evidentemente la experiencia lo dejó traumatizado. Lo mismo sucedía con todos los que eran detenidos, pero pronto liberados. Menos contaban detalles de las torturas que habían sufrido.



Recuerdo que el nombre de la nave atracada al sitio N°2 donde trabajaba era »Theodor Fontaine», pero en el sitio N°3 estaba atracado un buque de Alemania del Este, cuyo nombre no recuerdo, arribado a Valparaíso antes del 11. Ese mismo día 13 pudimos observar un grupo de gente de la Marina, entre ellos algunos equipados para bucear, a proximidad de la nave. Bastante extraño.



Pero, ¿qué es lo que los buzos buscaban bajo dicha nave? Nunca se supo, pues, aparentemente, no encontraron nada. Los rumores que circulaban indicaban que, el día 11, los tripulantes habrían arrojado cajones con armas destinadas a las milicias del Gobierno de Allende. Seguramente los tripulantes fueron interrogados y la embarcación registrada hasta el último rincón. Una nave extranjera en puertos chilenos no beneficiaba de inmunidad. Es el caso hasta hoy día. No hay que olvidar que ya se hablaba del Plan Z y los fantasmas entre los golpistas eran numerosos en esos días.



Hace pocos años atrás tuve conocimiento de que un capitán de la Marina que comandaba un buque de la Armada fue detenido pocos días después del Golpe, interrogado y licenciado. La razón: su incapacidad para detener un buque mercante cubano que escapó del puerto el mismo día 11. Lo que recuerdo es que habían muchos buques esperando muelles para descargar mercaderías y es posible que uno de ellos haya sido uno cubano.



En el interior del puerto nuestros guardianes, los marinos, se comportaban como un ejército enemigo en un país que acababan de ocupar, con actitudes de desprecio hacia todos los que no vestían uniforme, es decir, los vencidos. Esto era más notable entre los marinos jóvenes, sobre todo los oficiales.Habitualmente existían cuatro entradas para acceder a los recintos portuarios. Todos los que trabajaban allí, públicos o privados, poseían una tarjeta profesional, con foto y datos personales. Los que controlaban la entrada eran vigilantes de EMPORCHI, carabineros y también aduaneros, pero estos últimos se ocupaban de controlar lo que se transportaba al momento de salir. Por ejemplo, los marinos mercantes extranjeros salían con objetos que, con frecuencia, debían pagar derechos de Aduana.



06.- Los recintos portuarios militarizados



Pues bien. Con el golpe todo cambió. El personal de dichas entradas fue suprimido y un solo acceso fue conservado que era al mismo para salir. Así, los marinos se transformaron en controladores y aduaneros.Para mejor controlarnos, la tarjeta de identificación profesional debía ser depositada en mesas con numerosas cajas correspondientes a las diferentes ramas de trabajos o empresas. Como los de EMPORCHI éramos más numerosos, nuestra caja era más voluminosa.Al salir del puerto cada uno debía recuperar su tarjeta. Si alguien no la encontraba para poder salir, significaba que lo arrestarían. Este sistema permitía a la represión de ahorrar tiempo buscando a alguien de manera discreta, pues el puerto es grande y en la época habían lugares donde ocultarse, al menos, por un tiempo limitado.



Los que eran detenidos en el momento de salir era encerrados en un contenedor o container, de aquellos empleados para transportar mercaderías.Alguna compañía naviera debe habérselo cedido generosamente a la gloriosa Armada de Chile. Como los contenedores son metálicos, cuando hace calor, la temperatura puede llegar a ser insoportable. Para las necesidades fisiológicas nada estaba previsto en su interior. En resumen, el puerto se había transformado en una verdadera trampa.



Cuando salíamos, era frecuente escuchar voces desde el contenedor que confirmaban que gente allí estaba detenida. Recuerdo que una vez pasé un gran susto, pues no encontraba mi tarjeta. Alguien me la había tomado y depositado en una caja que no correspondía a mi profesión. Como habían, tal vez, más de mil tarjetas, esto me significó unos quince minutos de búsqueda. Este sistema de control fue suprimido a fines de 1973. Pero las cuatros entradas tradicionales continuaron a ser controladas por marinos.



No recuerdo bien si fue ese mismo día 13 o si fue el 14 que me encontré con Nelson Cabrera (muy conocido como Neco, fallecido el 18 de abril último), trabajador portuario y militante de nuestra base »Orilla». Por supuesto, nos alegramos de constatar que, siendo ampliamente conocidos como militantes del MIR, nadie nos había denunciado cuando otros portuarios militantes de partidos políticos de la Unidad Popular habían sido delatados como tales. Algunos eran detenidos y otros eran simplemente convocados por la nueva Dirección para notificarles que eran licenciados a causas de sus ideologías consideradas peligrosas para la Empresa y el nuevo régimen.



Concluimos que seguramente nos consideraban como »miristas buenos», es decir, no peligrosos. De todas manera, en esos momentos, estábamos en la incapacidad de responder. Simplemente no teníamos los medios ni las infraestructuras para ello. A pesar de que el golpe no fue una sorpresa para nadie, no habíamos tomados las medidas para comenzar un funcionamiento clandestino como partido.Para los que conocen Valparaíso saben que, a proximidad del puerto, entre la plaza Echaurren y la plazuela Aduana las calles aledañas no son más de seis. Como muchos porteños circulan por allí, es fácil encontrarse con conocidos. Con Neco nos dijimos »cuando salgamos del trabajo veamos si encontramos algunos conocidos y ver qué podemos hacer».No recuerdo si fue el 13 o el 14, que en dicho lugar encontramos a varios miristas con el pelo corto, sin bigotes. Por supuesto eran reconocibles fácilmente. En ese perímetro era fácil, en caso de control, pretextar estar esperando una micro, pues, en el sector llamado de la »Aduana», circulaban transportes hacia todos lo cerros de Valparaíso, Viña y hacia las comunas del interior.



07.- Primeros intentos de reorganización y la balacera del 14



Alguien comunicó una dirección en el cerro de Playa Ancha, donde se haría una reunión con militantes de otros partidos políticos para el día 14 hacia las 4 o 5 de la tarde. Sin tomar muchas precauciones, todos llegamos a la hora fijada. En el salón de una pequeña casa éramos 14 miembros de varias tendencias. Por lo menos tres éramos del MIR: yo Neco y otro al cual le decíamos »el Barba», aunque ahora ya no la tenía. La reunión duró poco tiempo. No recuerdo que se hayan tomado grandes acuerdos a nivel de base. No contábamos con la presencia de dirigentes de partidos.Eso sí, reconocimos que la lucha contra la dictadura iba ser larga y muy difícil. En esos momento ya sabíamos que, un quiebre en el seno de las Fuerzas Armadas era imposible. Los constitucionalistas habían sido barridos en su interior por los golpistas.



Al término de la reunión se habló vagamente de hacer otra, si la situación lo permitiera, en un lugar y fecha no determinados. Por supuesto, ello nunca ocurrió. Históricamente, para mí, esta fue la última reunión política a la cual participé. También debe haber sido el caso para los otros participantes.



Lo positivo fue, que a pesar de que fuimos numerosos al entrar y salir de dicha casa, nadie nos denunció. Los que vivimos aquella época sabemos que las delaciones de vecinos fueron bastante frecuentes. En un mismo barrio todos sabían quién era quién.



Hace solamente unos diez años supe por Neco, que la casa era de un miembro del Partido Comunista que laboraba en Correos de Chile como cartero. Supe que nunca fue detenido. Entonces, los aparatos represivos nunca tuvieron idea de esa reunión.



A su término, yo me fui directamente a mi »casa de seguridad» en Viña, llegando allí hacia las seis de la tarde. Por esta razón, de la famosa »balacera del 14», solamente el día 15 me enteré de detalles de lo ocurrido. Pero hasta hoy día subsiste el misterio sobre quienes participaron. Tal vez militante de partidos de la UP. Que yo sepa, nadie del MIR estuvo allí presente.



¿Por qué nadie, hasta hoy día, se ha identificado como participante de la única acción ofensiva contra los golpistas?. Su aspecto mítico se trasluce a través de varios escritos publicados mucho más tarde que no entregan precisiones ni nombres de participantes.



Lo concreto es que El Mercurio publicó una información al respecto que anunciaba la muerte de veintidós »terroristas» muertos en dicha acción». Hoy se sabe que hubo tiroteos entre miembros de la Fuerzas Armadas que habrían provocado esas muertes.



Personalmente, hace varios años, en el cementerio de Playa Ancha vi las tumbas de dos cadetes de la Escuela Naval fallecidos el 14 de septiembre del 73. En la torre de la Escuela de Medicina de Playa Ancha se podían observar impactos de balas en su parte superior. Más tarde se dijo que allí hubo un francotirador. Puede ser que los marinos dispararon hacia la torre imaginando que ello era efectivo.



En la antigua Intendencia, frente al monumento a Prat, que para el golpe era la sede de la comandancia de la Primera Zona Naval, habían miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea. Yo tenía un colega de trabajo, cuya mujer era empleada del Ejército, con el grado de suboficial. Su actividad profesional se desarrollaba en dicho edificio. No se encontraba allí en el momento del tiroteo. Pero al día siguiente le contaron que, el viernes catorce, un automóvil pasó disparando hacia la ex intendencia, lo que produjo un gran pánico entre los marinos que casi se cagaron de susto. Esto me lo dijo su marido. Creo que esto fue verídico. Aunque nunca conocí otros detalles de esta casi mítica acción.



08.- Los reproches y las reconciliaciones



Un hecho que nunca he olvidado ocurrió en el primer o segundo día de retorno a nuestras actividades laborales. Me encuentro frente a frente con un colega, militante del Partido Radical, sin saludarme, muy enojado me dice: »Ustedes tienen la culpa de todo», es decir el MIR. No era el momento de entablar una discusión política con él, así que preferí no responderle.



En cambio, otro colega de su partido me dijo »y ahora que van hacer ustedes?, (es decir los miristas). Le dije que, primero teníamos que reorganizarnos de manera clandestina. Para ello teníamos que adoptar normas de seguridad para resistir la represión. Le dije que íbamos a necesitar »ayudistas». Estuvo de acuerdo en colaborar. Así que, durante más de un año fue mi enlace que me permitía comunicarme con la estructura partidaria de la cual dependía orgánicamente. Esto se hacía con el empleo de »barretines», es decir, documentos que eran disimulados en objetos de diversa índole, como cajetillas de cigarrillos, paquetes de galletas, etc. Esto es parte de otra historia que escribiré más tarde.