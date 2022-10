Senadora Campillai pide indultos para presos del estallido social: “Nuestros jóvenes no son delincuentes”

Senadora Campillai pide indultos para presos del estallido social: “Nuestros jóvenes no...

360 Noticias

La senadora Fabiola Campillai se refirió al proyecto de ley para indultar a los presos del estallido social, ocasión en la que llamó al Presidente Gabriel Boric a tomar “otro camino” en esta iniciativa.

La parlamentaria indicó que en un comienzo tenía la “esperanza” de “que este proyecto pudiese sacar a nuestros presos políticos, pero al corto caminar me di cuenta que no estaban los votos para ello, que se había modificado de tal manera este proyecto que no sacaba a nadie de las cárceles”.

Agregó “Es por eso que hoy hago el llamado al Presidente a buscar otro camino, por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares. Para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”.

Finalizó diciendo “nuestros jóvenes no son delincuentes, son trabajadores, estudiantes, dueñas que casa que un día quisieron luchar por nuestros derechos sociales y que fueron reprimidos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...