SELMA. CINCUENTENARIO DEL ASESINATO DE MARTIN LUTHER KING

El assesinato de Luther King está justamente considerado como uno de los magnicidios del siglo XX, al tiempo que un alivio para un sistema que contaba con aparatos como la CIA y el FBI capaces de fabricar no importa qué, como por ejemplo hacerle la vida imposible al movimiento de los derechos Civiles, al “Black Power” y asesinar a los Kenendy, a Malcom X.

Actualmente, King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violenci, lo que no significa que no fuese radical en su esfuerzo en la movilización y en sus objetivos, claramente orientados hacia el socialismo democrático y no solamente verbal. Ulteriormente, el mismo sistema se encargó de concederle toda clase de honores y de crear una Fundación que mientras celebraba el líder caído, desactivaba sus exigencias y sus movilizaciones.

De todo ello se hablará estos días, y se evoca en una hermosa película, “Selma” (2014) durugida por Ava DuVernay con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo, Tim Roth. Se trata de un vigorosa y ajustadaa crónica sobre la lucha del político y activista Dr. Martin Luther King Jr. (David Oyelowo) en defensa de los derechos civiles se centra en la marcha desde Selma a Montgomery, Alabama, en 1965, que llevó al presidente Lyndon B. Johnson (Tom Wilkinson) a aprobar la ley sobre el derecho al voto de los ciudadanos negros. urante las últimas décadas del pasado siglo y las primeras del actual, esta vieja lucha nunca dejó de estar viva aunque fuese contra la corriente. Pero autores como Spike Lee daban testimonio de que el hilo del orgullo negro no se había roto. Lee se lamentó de que los combatientes de los sesenta no hubieran creado instituciones de continuidad sólidas, pero lo cierto es que él pudo realizar algunas de sus obras más incisivas como Haz lo que debas (Do the Right Thing, USA, 1989) e incluso su didáctico homenaje a Malcom X (USA, 1992), abriendo una línea de memoria que está rearmando moraly socialmente a otro movimiento por los Derechos Civiles en la época Trump, cuyas afinidades fascistas y racistas claman al cielo.