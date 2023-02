¿Se suma Alemania a los ‘países en huelga’? ￼

La crisis del coste de la vida ha provocado un aumento de las protestas y huelgas de trabajadores en varios países, sobre todo en el Reino Unido y Francia. Ahora Alemania podría sumarse a los ‘países en huelga’.

Después de que casi 100.000 trabajadores postales de una fuerza laboral de 160.000 realizaran acciones de ‘huelga de advertencia’ (huelgas limitadas de un turno de trabajo o un día completo organizadas tradicionalmente durante las negociaciones colectivas para presionar a los empleadores) en las últimas semanas, la tercera ronda de negociaciones entre la dirección de Deutsche Post y el sindicato ver.di fracasó, y el sindicato está preparando una votación para organizar una huelga ilimitada.

Ver.di exige un aumento salarial del 15 por ciento para este año en una empresa que se caracteriza por trabajos mal pagados y cuyos trabajadores han sufrido pérdidas salariales reales en los últimos años, mientras que la empresa obtuvo una ganancia récord de más de ocho mil millones de euros, el último año. La oferta de la gerencia, una suma global para 2023 y un escaso aumento solo en 2024, fue más como una provocación. Un empleado de correos dijo: “Al principio era escéptico si debíamos ir a la huelga, pero después de esto tenemos que hacerlo”.

Los trabajadores postales son los primeros de varias grandes fuerzas laborales que están o estarán en negociaciones colectivas. La presión de las bases llevó a los sindicatos a presentar demandas relativamente altas, lo que hizo que llegar a un compromiso antes de una votación fuera más difícil que en negociaciones anteriores. Los trabajadores del sector público en los ayuntamientos ya nivel de los estados federales, también han iniciado negociaciones y se realizaron sus primeros paros de advertencia. Exigen un 10,5 por ciento pero un aumento mínimo de 500 euros, lo que para la mayoría de los trabajadores con salarios medios significa alrededor del 15 por ciento y para los de bajos salarios hasta el 20 por ciento.

Uno de los dos sindicatos ferroviarios (EVG) también iniciará su ronda salarial en marzo y recientemente incluso publicó la demanda del 12 por ciento y una subida mínima de 650 euros. Esto muestra cómo la presión desde abajo se ha acumulado en los últimos meses y las direcciones sindicales tuvieron que reaccionar ante eso. La ira entre muchos trabajadores se ve alimentada por el hecho de que el gobierno ha acordado un fondo especial de 100 mil millones de euros para el ejército alemán, pero dice que no hay suficiente dinero para mejores salarios. Es notable que el EVG presente una demanda tan alta, ya que tiene una tradición de ‘cogestión’ de gran alcance. Esto llevó a que una capa de trabajadores dejara EVG por el sindicato de maquinistas GDL, históricamente más moderado pero, en los últimos años, más combativo, que comenzará sus propias negociaciones colectivas en otoño.

Inflación

El trasfondo de estos desarrollos es la alta tasa de inflación del 7,9 por ciento durante el año y del 8,7 por ciento en enero de 2023, en comparación con enero de 2022. Sin embargo, debe enfatizarse que el aumento real en el costo de vida para la clase trabajadora es mucho mayor, ya que los bienes básicos como alimentos, energía, etc. han subido mucho más de precio. Eso significa que incluso las demandas comparativamente altas de los sindicatos en las negociaciones colectivas de este año, en el mejor de los casos, evitarían una mayor pérdida de salarios reales para muchos trabajadores, incluso si se implementaran por completo. Sabiendo esto, el estado de ánimo entre los trabajadores está claramente ahí para una lucha para sacar el mayor provecho posible de las rondas salariales.

Pero no es sólo la cuestión de los salarios la que los trabajadores sienten la necesidad de cambiar. Especialmente en el sector público, el correo, los ferrocarriles y otras partes del sector de los servicios, existe una escasez de mano de obra que aumenta enormemente la presión laboral. Aquellos que fueron elogiados como “héroes” durante la pandemia ahora deben darse cuenta de que el gobierno y los empleadores no tienen nada que ofrecerles.

Los trabajadores de los hospitales, en particular, han estado librando una lucha por más personal en los hospitales durante varios años y en varios hospitales han ganado con éxito «contratos de seguridad sanitaria» que tienen el objetivo de lograr que se emplee más personal. Estas luchas también ejercen mucha presión sobre el gobierno para cambiar el sistema de financiación de los hospitales, lejos del notorio sistema de financiación de los «grupos relacionados con el diagnóstico» (GRD), que presiona a los hospitales para que reduzcan los costos. La nueva coalición nacional tripartita socialdemócrata-verde-liberal y su ministro de salud, Karl Lauterbach, ahora afirman “haber entendido” y abolir los GRD. En realidad, su reforma hospitalaria es un lavado de ojos, que no abolirá los GRD sino que simplemente los reorganizará, ¡e incluye un plan para el cierre de muchos hospitales o partes de hospitales!

En algunas zonas, los trabajadores de los hospitales ahora forman parte de las fuerzas laborales más combativas del sector público y juegan un papel importante en las presentes huelgas de advertencia, que comenzaron la semana pasada. En Berlín, por ejemplo, el 9 de febrero tuvo lugar una huelga de advertencia conjunta de los trabajadores del sector público. Esto involucró a trabajadores de hospitales, trabajadores de basura, trabajadores de obras hidráulicas y universitarios, con miles marchando por la capital en una demostración de fuerza de la clase trabajadora.

Discursos radicales

Algunos líderes sindicales pronuncian discursos radicales que reflejan la presión desde abajo. La vicepresidenta de ver.di, Andrea Kocsis, habló en una manifestación de trabajadores postales en Berlín y amenazó a los empleadores con un movimiento de huelga conjunto de trabajadores postales, del sector público y ferroviario. Esto es exactamente lo que se necesita y lo que los miembros de Sol (CIT Alemania) han estado defendiendo durante las últimas semanas y meses dentro de los sindicatos.

Si bien el gobierno y la dirección de los sindicatos impidieron un “otoño caliente” de protestas contra la subida de precios, ahora parece posible que se avecine una tormenta en los lugares de trabajo.

En otoño no se desarrolló un movimiento de protesta más amplio a pesar de los intentos de organizaciones de izquierda y activistas sindicales individuales de convocar manifestaciones. Esto se debió, por un lado, a que el gobierno hizo una serie de concesiones en cuanto a pagos únicos para los estratos más pobres de la sociedad, un precio tope (limitado) para el gas y la electricidad, la introducción de un boleto barato para los servicios públicos regionales transporte de nueve euros al mes durante tres meses, el pasado verano, y el anuncio de que introducirá un billete de 49 euros a partir de esta primavera. Por otro lado, las cúpulas sindicales no se movilizaron seriamente para protestas más amplias. Por el contrario, en la ronda de negociación colectiva de los trabajadores metalúrgicos en otoño, acordaron un mal compromiso y participaron en la «acción concertada» del gobierno: una mesa redonda del gobierno, empleadores y líderes sindicales para trabajar juntos por la “paz social”. La presidenta de la DGB (congreso sindical alemán), Yasmin Fahimi, ex secretaria general del SPD, incluso criticó al gobierno porno otorgar subsidios a corporaciones que pagaron altos dividendos a sus accionistas. Ella dijo: “Este no es el momento de criticar al capitalismo”.

Los miembros de Sol en los sindicatos abogan por una estrategia de lucha para ganar todas las demandas, y explican que esto no será posible mediante una serie de huelgas de advertencia limitada, sino que serán necesarias papeletas de huelga y huelgas ilimitadas. Abogamos por la acción de huelga coordinada de todos los trabajadores que están en las rondas de negociación colectiva, y por una amplia campaña de solidaridad de todos los sindicatos, el Partido de Izquierda y los movimientos sociales. Esto también debería plantear la demanda de una escala móvil de salarios, pensiones y beneficios sociales. Abogamos por la toma de decisiones democráticas durante las huelgas, a través de reuniones diarias de los huelguistas, la elección de comités de huelga y delegados a conferencias de huelga regionales y nacionales. Y advertimos que los discursos combativos de los dirigentes sindicales no son suficientes y, como demuestra la experiencia, no se debe confiar en ellos. Es necesaria una unión de activistas sindicales militantes para desarrollar una alternativa programática a la política de la burocracia sindical. Junto con otros activistas, hemos fundado la ‘Red por los Sindicatos de Lucha’ (VKG) que interviene en todas las huelgas con folletos y propuestas.

Está abierto cómo se desarrollarán las próximas semanas y meses y si Alemania verá el mayor choque entre las clases en muchos años o si los líderes empresariales y sindicales encuentran un compromiso para evitarlo. Esto podría significar arrojar polvo a los ojos de los trabajadores, por ejemplo, acordando un contrato de dos años, lo que, en realidad, significaría un aumento salarial bajo, ya que las demandas de los trabajadores son por un año.

La boleta de huelga ilimitada de los trabajadores de correos, la alta participación en el sector público, así como algunas otras huelgas menores, muestran el talante combativo. Este año podría marcar el comienzo de una nueva calidad de lucha de clases en Alemania. Muestra la necesidad no sólo de luchar por sindicatos democráticos y luchadores, sino también por una alternativa socialista de masas al sistema capitalista. Esta es la causa raíz de la crisis económica y la inflación, y los salarios y condiciones de trabajo deficientes para millones, mientras que los millonarios y multimillonarios se enriquecen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...