¿SABEN PORQUÉ LA DERECHA RECHAZA LOS INDULTOS? 

Por Jorge Lavandero

Cuando cae por delitos flagrantes, el feligrés de derecha, las penas son: de “clases de ética”, no de condenas que el ministerio público, que este llegue a considerar penas con cárcel. No obstante que, al ir mas lejos, una persona que por hambre se roba un pollo o un Kiosquero no de una boleta, estos van a parar a la cárcel, porque robarle a una persona es más peligroso, según la interpretación del código penal por el ministerio público, que un rico le robe, no solo a una persona, sino a todos los chilenos, desde los organismos y bancos que ellos mismos han creado, eso no es suficiente para llevar, a esos insignes empresarios tramposos, a las cárceles

¿Es o no un tema de la desigualdad judicial? Es la ley del embudo, lo ancho para los poderosos y lo angosto para la gente modesta, que es, lo que el Ministerio publico aplica. Hace poco tiempo atrás, se sorprendieron siendo sobornados por grandes empresarios, 36 personajes, entre ejecutivos y parlamentarios. ¿Qué pasó hasta el día de hoy?, se le dio al director del Sii, la instrucción de no perseverar, lo mimo pasó con el Ministerio público, con su director el señor Abbot, en esos casos se le estaba robando a todos los chilenos, pero esos 36 honorables chilenos se pasean por las calles como si nada hubiese pasado. ¿Es cierto y razonable lo que digo? ¿qué piensas tu?

Los ladrones de cuello y corbata y los grupos económicos y grandes mineras que están robando miles de millones en el cobre y en el litio, siguen cómodamente robando las riquezas a todos los habitantes de este país, para ellos no hay cárceles, pero bastaría una orden presidencial, al Director del Sii y al Director de aduanas, además de la pena por este delito, parar este robo. Como se ve la única ley que se aplica para esos ladrones es la ley del embudo

