“Ruptura de relaciones diplomáticas de Argelia con Marruecos reveló política agresiva y hostil marroquí contra el pueblo argelino”. Análisis de Esteban Silva.

Entrevista realizada por Mohamed Abdoun



28 de agosto de 2021



Totalmente solidario con los pueblos palestino y saharaui, Esteban Silva, analista chileno muy popular en los medios latinoamericanos, no se anda con rodeos, en esta entrevista que nos concedió, para denunciar la alianza establecida entre las dos entidades colonialistas que son Rabat y Tel Aviv.

De paso, denuncia el uso por parte de Rabat del software espía Pegasus, al tiempo que respalda enérgicamente la decisión de nuestro país de romper sus relaciones con Marruecos. Éste, por cierto, está correctamente calificado como «pilares de la política neocolonial de Francia en África».



La Patrie News: ¿Qué opina de la decisión de Argel de romper sus relaciones con Rabat?

Esteban Silva (ES): La ruptura de las relaciones diplomáticas de Argelia con Marruecos reveló la política agresiva y hostil de Marruecos contra el pueblo y el gobierno argelino, que ha sido sistemática y consistente durante años. Argelia ha demostrado con hechos sus acciones de hostilidad y apoyo a las acciones terroristas.

El espionaje con Pegasus y el bloqueo sistemático a la autodeterminación del pueblo saharaui están bien fundamentados y perfectamente probados. La monarquía marroquí es uno de los pilares de la política neocolonial de Francia en África y se ha convertido en un peón de la política de Israel en la región. Su política de agresión contra Argelia es una fuente de inestabilidad en el Magreb.

Argelia ha sido el gran impulsor del movimiento de los no alineados a nivel internacional y el líder de los países del tercer mundo en la lucha por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y la construcción de un nuevo orden económico internacional. Marruecos, por su parte, siempre estuvo alienada con los países occidentales colonialistas y neocolonialistas como Francia y Estados Unidos en la época de la guerra fría en contradicción con los procesos de liberación de los países del tercer mundo.

La actual ruptura de relaciones refleja hasta el día de hoy esa contradicción entre las dos posiciones; Argelia representa por un lado en su defensa del derecho internacional y la defensa del derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, como es el caso de su defensa activa del pueblo saharaui y del pueblo palestino y, por otro lado, la política de los marroquíes aliados hoy a Israel y las monarquías del Golfo en contradicción con las políticas de autodeterminación de los pueblos.



Lo que ha hecho Argelia de manera soberana es denunciar hoy la doble política de la hipocresía y el doble rasero de la política de la monarquía marroquí.





La Patria News LPN: Argelia reaccionó enérgicamente a la inaceptable provocación sionista cometida contra nosotros desde Marruecos mediante una declaración «incendiaria» de Jair Lapid. ¿Una reacción a este ascenso al poder de la pérfida guerra marroquí-sionista librada contra Argelia?

ES: Acabo de leer la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia. Debo decir que la comparto plenamente. Se trata, en efecto, de una severa advertencia y una denuncia pública de la conducta perfectamente agresiva del reino marroquí hacia Argelia.

La política hostil de Marruecos apunta en primer lugar a Argelia y, en segundo lugar, a la lucha del pueblo saharaui en favor de su autodeterminación. Se trata de un flagrante ataque a la soberanía e independencia del pueblo saharaui.

LPN:¿Y qué pasa con el uso de software espía llamado Pegasus, que viola la privacidad y la privacidad de miles de personas pacíficas cuya única culpa es abogar por la legalidad internacional?

ES:El agresivo planteamiento del reino marroquí, aliado de la entidad sionista, se ha basado en tecnología de punta mediante el uso de un software espía llamado Pegasus. Lo que ha hecho el reino es absolutamente lamentable. Esta es una violación muy grave del derecho internacional.

El uso del software espía Pegasus también es un asalto directo a Argelia. Sin embargo, es un país que siempre ha sido respetuoso de la legalidad internacional, y en la defensa de causas justas y nobles en todo el mundo.

Argelia defiende en principio el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y, por tanto, no solo el del pueblo saharaui, liderado y representado legítimamente por el Frente Polisario. Por eso Argelia lleva mucho tiempo condenando las políticas expansionistas neocolonialistas y la ocupación territorial de Palestina por parte de la entidad sionista.

Marruecos, tras la «normalización o restablecimiento de sus relaciones con Israel», comete un atentado contra los derechos del pueblo palestino.Pero no solo a ellos.El pueblo saharaui también es una víctima colateral. En base a este razonamiento perfectamente lógico, permite decir que el escándalo vinculado a este espionaje utilizando las tecnologías avanzadas del software Pegasus permite indentificar directamente a Marruecos.

De hecho, este software de alto rendimiento solo lo utilizan los Estados. Por tanto, el comportamiento inaceptable de Marruecos debe ser rechazado y condenado por toda la comunidad internacional.

Nosotros, desde toda América Latina y el Caribe, condenamos enérgicamente el comportamiento ilegal, inaceptable y dañino de Marruecos. Constituye una agresión que se extiende contra los pueblos saharaui y palestino.

También es un ataque flagrante contra el pueblo y el gobierno de Argelia. Les expresamos desde aquí nuestra solidaridad y nuestro pleno apoyo.





Fuente: La Patrie News de Argelia( Publicado el 28 de agosto 2021) Traducido del francés al español por infoSurGlobal.

