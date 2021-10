Resumen Latinoamericano – Diario de Urgencia – 18 de octubre de 2021

*Venezuela. Diplomático Alex Saab extraditado a Estados Unidos*https://bit.ly/2Z1AhiL

*Argentina. La militancia kirchnerista festejó en Plaza de Mayo el 17 de Octubre /Hebe Bonafini volvió a exigir al gobierno que no se pague la deuda externa*https://bit.ly/3BUGgoa

*Brasil. Hombres armados amenazan a familias de agricultores del MST en el interior de Tocantins*https://bit.ly/3FTTYds

*Chile. Calentando motores para este lunes, la Revuelta volvió a ganar la calle y copó Plaza de la Dignidad / El gobierno piensa sacar 5000 carabineros para reprimir la conmemoración del segundo aniversario del levantamiento popular (videos)*https://bit.ly/3vpyu37

*Venezuela. La escritora e investigadora María Fernanda Barreto, sobre la suspensión de diálogo entre el Gobierno y la oposición: “Es una decisión digna y soberana”*https://bit.ly/3pdLU1h

*Venezuela. Gobierno suspende participación en Mesa de Diálogo tras secuestro del diplomático Alex Saab*https://bit.ly/3AWk3ou

*Venezuela. Denuncian a EE.UU. por secuestro de Alex Saab // Es una clara violación del derecho internacional*https://bit.ly/3aQdA3M

*Argentina. Obreros ladrilleros cortan ruta en Quitilipi, Chaco, por reivindicaciones incumplidas*https://bit.ly/3DUSFce

*Argentina. OLP-Resistir y Luchar: El 17 de Octubre sigue siendo rebeldía y no complacencia con el poder*https://bit.ly/3ja2Zpa

*Argentina. La fuerza del destino*https://bit.ly/3p9tYVz

*Brasil. Daniel Munduruku: «Los pueblos indígenas son la última reserva moral dentro de este sistema»*https://bit.ly/3vkeVte

*Chile. A dos años del 18 de octubre de 2019: La Revuelta ininterrumpida (video)*https://bit.ly/3DVPAJh

*Chile. A dos años del levantamiento popular de octubre de 2019: solo con la fuerza del pueblo retomamos la iniciativa estratégica*https://bit.ly/2YXNvhb

*Nación Mapuche. Una nueva victoria de la Gremial de Abogadxs: María Nahuel fue absuelta en el juicio celebrado en Bariloche (fotos)*https://bit.ly/3jaWdiE

*Nación Mapuche. Otro que se suma a la cruzada antimapuche: Tinelli reprochó al Gobierno Nacional la defensa de Jones Huala*https://bit.ly/3G0zjV1

*Pueblos Originarios. Indigenismo en Nuestramérica*https://bit.ly/3lNP9dI

*Perú. La guerra continúa*https://bit.ly/3lYKJAZ

*Perú. El Ejecutivo publicó lo que será su política general para el periódo 2021-2026 y ya no figura lo de convocar a una Constituyente*https://bit.ly/3DUIi8G

*Ecuador. Acorralado por acusaciones de corrupción y cuentas en paraísos fiscales, Lasso amenaza disolver el Parlamento*https://bit.ly/3aPZNdu

*India. Guerra a los Dioses*https://bit.ly/30rdDRF

*Afganistán. Solo con el Corán y la Kaláshnikov no alcanza*https://bit.ly/3lQkcW8

*Líbano. Hezbullah dice que no se dejará arrastrar a una guerra civil*https://bit.ly/3aOamxR

*Palestina. Varios estudiantes palestinos heridos en ataque de la ocupación en Burin*https://bit.ly/3lMIaBH

*“Israel”. Intenta impedir que miembros de una comunidad judía ultraortodoxa huyan a Irán*https://bit.ly/3aMRkHY



