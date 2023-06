Reseña del libro: Está bien estar enojado con el capitalismo, de Bernie Sanders

Peter Taaffe

En un momento de creciente agitación en los EE. UU. y en todo el mundo, Bernie Sanders ha producido una crítica devastadora del capitalismo. Pero lamentablemente, no con un camino claro hacia una verdadera alternativa socialista y democrática.

Este libro es una crítica devastadora del capitalismo estadounidense en todos sus impactantes detalles. Prácticamente todas las páginas están repletas de hechos y cifras indicativos del capitalismo estadounidense y mundial. Bernie Sanders sienta las bases para que el lector saque conclusiones socialistas y revolucionarias. Explica que en los últimos cincuenta años hemos visto políticas públicas que benefician a los muy ricos a expensas de todos los demás. Advierte que la clase obrera estadounidense, de hecho la clase obrera mundial, ya ha pagado un alto precio y enfrentará un futuro terrible si los millones de personas de la clase obrera no se levantan para poner fin a este sistema.

Dice sin rodeos: “Dicen que cuanto mayor te haces, más conservador te vuelves. Bueno, ese no soy yo. Cuanto más envejezco, más me enojo con el sistema súper capitalista en el que vivimos, y más quiero ver un cambio transformador en nuestro país”.

Al mismo tiempo, esboza una visión de lo que podría ser un futuro socialista: «Finalmente podemos terminar con la economía de austeridad y lograr el ansiado sueño humano de brindar un nivel de vida digno para todos. En el siglo XXI podemos terminar con la viciosa economía de perro-come-perro en la que la gran mayoría luchó por sobrevivir, mientras que un puñado de multimillonarios tienen más riqueza de la que podrían gastar en mil vidas”.

Subraya la decadencia de la clase media y la enorme riqueza de los oligarcas: “Tienen sus mansiones por todo el mundo, sus islas privadas… Algunos de ellos tienen naves espaciales que, algún día, los pueden llevar a Marte. A estos oligarcas les gusta cómo van las cosas y, con recursos ilimitados a su disposición, harán todo lo posible para defender lo que tienen y mantener el statu quo”.

También hace un punto importante al comentar sobre la democracia capitalista: “Sí. Vivimos en una «democracia», pero ellos son dueños de esa democracia. Gastan decenas de miles de millones de dólares en contribuciones de campaña para los dos principales partidos políticos, con el fin de comprar políticos que cumplan sus órdenes. Gastan miles de millones más en empresas de cabildeo para influir en las decisiones gubernamentales a nivel federal, estatal y local”. Nominalmente tenemos libertad de expresión y “una prensa libre”. Sin embargo, “los oligarcas son dueños de esos medios… Es por eso que, a pesar de los muchos miles de cadenas de televisión, estaciones de radio y sitios web que poseen, hay poca discusión pública sobre el poder de las empresas estadounidenses y cómo los oligarcas ejercen ese poder para beneficiar sus intereses a nivel mundial. expensas de las familias trabajadoras”.

Pero la buena noticia es que, cada vez más, la masa de la clase obrera estadounidense está empezando a ver a través de esta elaborada farsa.

Primarias Presidenciales

Bernie Sanders había sido congresista independiente de Vermont durante muchos años. A finales de abril de 2015 anunció que se postularía para presidente, pero en las primarias del Partido Demócrata. La popularidad de Donald Trump estaba aumentando y parecía probable que ganara la nominación republicana. La posibilidad de una victoria de Trump era escalofriante. Las ideas y el enfoque de Sanders estaban recibiendo una gran respuesta. Hillary Clinton finalmente ganó la nominación demócrata en una convención sesgada, pero en lugar de tomar una gran iniciativa nueva para presentarse como independiente, Sanders respaldó a Clinton.

En las primarias presidenciales de 2020, Sanders nuevamente apoyó la nominación demócrata, en lugar de presentarse como independiente o hacer un llamado para formar un nuevo partido de trabajadores. Creía que tenía la mejor oportunidad de ganar contra Trump. Él cuenta: “En 2020 ganamos el voto popular contra un gran campo de candidatos en los primeros tres estados primarios demócratas: Iowa, New Hampshire y Nevada. El resultado: un establecimiento político en pánico se unió detrás de Joe Biden, el único candidato que pensaron que podría vencernos”.

Sin embargo: “En un estado tras otro, y en las encuestas nacionales, ganamos el apoyo de los jóvenes estadounidenses en proporciones abrumadoras. Estos votantes (negros, blancos, latinos, asiáticos americanos, nativos americanos) entendieron por su experiencia vivida que el sistema súper capitalista de Estados Unidos no estaba funcionando para ellos. No les estaba funcionando económicamente, ya que experimentaban un nivel de vida más bajo que el de sus padres. No les estaba funcionando desde una perspectiva ambiental, ya que se enfrentaban a un planeta cada vez más insalubre e inhabitable como resultado del cambio climático. No les estaba funcionando en términos de acabar con el tipo de racismo, sexismo, homofobia y xenofobia sistémicos que detestaban… Millones de jóvenes en este país lo dejaron claro: querían un cambio, un cambio real”. Sanders concluye: “Tenemos que llegar a las causas profundas… tenemos que cambiar el sistema”.

Entre la Generación Z (aquellos nacidos a partir de mediados de la década de 1990), el 54% dice tener una visión negativa del capitalismo. Bernie explica: “También debemos oponernos a las fuerzas reaccionarias neofascistas de este país que están socavando la democracia estadounidense y llevándonos hacia el autoritarismo y la violencia, ya que utilizan a las minorías como chivos expiatorios e intentan dividirnos en función de nuestra raza, nuestro género y nuestra orientación sexual. , o nuestra etnia”.

Limitaciones Demócratas

Desafortunadamente, una gran debilidad del libro es que Bernie no explica un camino claro que funcione hacia una alternativa socialista y democrática real; y, sin embargo, indica suficientemente las limitaciones del Partido Demócrata, atrapado como está dentro del marco del podrido capitalismo estadounidense. Él escribe: “Después de casi 50 años de estancamiento salarial, los demócratas estaban a cargo, pero no aumentaron los salarios de los trabajadores. Después de una gran cantidad de actividades antisindicales corporativas ilegales, no facilitamos que los trabajadores se unieran a los sindicatos… No brindamos atención médica para todos ni redujimos el costo de los medicamentos recetados. No hicimos que el cuidado de los niños y la educación superior fueran asequibles. No abordamos la falta de vivienda o el alto costo de la vivienda. No facilitamos que los trabajadores se jubilaran con seguridad y dignidad. No reformamos un sistema corrupto de financiamiento de campañas. Hoy, decenas de millones de estadounidenses sienten una profunda ira hacia el establishment político, económico y mediático”.

Además, Bernie Sanders concede: “Hoy, en nuestro país ‘libre’, el 60 % de nuestra gente vive de cheque en cheque, y los salarios reales ajustados a la inflación no han aumentado en 50 años. Unos 85 millones de nosotros no tenemos seguro o tenemos un seguro insuficiente, y 60 000 mueren cada año porque no reciben la atención médica que necesitan. Tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de casi todos los países importantes del mundo, desproporcionadamente entre las familias negras y latinas, y nuestro sistema de cuidado infantil es un desastre. La educación superior es cada vez más inasequible y estamos rezagados con respecto a muchos otros países en los logros académicos de nuestros estudiantes. Millones de adultos mayores carecen de recursos para calentar sus casas en invierno o para comprar los medicamentos recetados que necesitan”.

“Mientras tanto, mientras las familias trabajadoras se están quedando cada vez más rezagadas, la gente de arriba nunca lo había pasado tan bien. Ahora tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca, con los tres multimillonarios más ricos que poseen más riqueza que la mitad inferior de nuestra sociedad: 165 millones de personas. Hoy, el 1% superior posee más riqueza que el 92% inferior y los directores ejecutivos de las grandes corporaciones ganan 400 veces lo que ganan sus empleados”.

“En nuestra economía amañada también tenemos más concentración de propiedad y fijación de precios que nunca antes”.

A partir de esta tormenta de hechos y cifras, Sanders argumenta: “Este libro… no es solo una crítica de la sociedad estadounidense moderna y el supercapitalismo que da forma a nuestras vidas. Ofrece un modelo para un cambio progresista… Llama a una revolución política en la que los trabajadores se unan para luchar por un gobierno que represente a todos los estadounidenses, no solo al 1%”.

Partido de Trabajadores de masas

Si bien es cierto que hay montones de figuras devastadoras en el libro, al mismo tiempo no está muy claro qué es exactamente este «modelo para el cambio progresivo» que ofrece Bernie. Todavía ve cambios provenientes del interior del Partido Demócrata. Habla de una “revolución política”, no de una revolución económica y social.

Tiene cuidado de elogiar a Joe Biden y no pide una ruptura clara con el Partido Demócrata. Desafortunadamente, no recurre suficientemente a las experiencias de la clase obrera internacional sobre cómo construir un nuevo partido obrero de masas. En particular, el caso de Gran Bretaña es muy llamativo y relevante porque, al igual que los trabajadores estadounidenses que tienen ilusiones en el Partido Demócrata hoy, los trabajadores británicos en el pasado tenían ilusiones similares. Por ejemplo, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando los sindicatos estaban involucrados en luchas de masas, muchos trabajadores británicos vieron al Partido Liberal como la alternativa radical. Sin embargo, descubrieron por amarga experiencia que los liberales aún permanecían atados al sistema capitalista por mil hilos.

Esta comprensión llevó a los trabajadores británicos a la conclusión de que necesitaban su propio partido y crearon el Partido Laborista. La gran ventaja de este Partido Laborista era que se basaba en los sindicatos bien organizados con una historia de lucha. Además, después de la revolución rusa de 1917, adoptaron una cláusula en la constitución que exigía la propiedad pública de los altos mandos de la economía. El gobierno laborista elegido en 1945 nacionalizó las minas y los ferrocarriles y otros servicios públicos; estableció el Servicio Nacional de Salud donde se ofreció tratamiento desde la cuna hasta la tumba de forma gratuita; y comenzó a construir masas de viviendas sociales a precios razonables.

Desafortunadamente, los líderes no lograron al mismo tiempo armar una dirección revolucionaria socialista capaz de combatir el capitalismo en todos los campos y llevar la lucha hasta el final. Casi desde sus inicios, fueron líderes oportunistas como Ramsey MacDonald quienes capturaron el liderazgo del laborismo. Procesos similares se experimentaron en otros países. Pero cuando la clase obrera tiene un partido y una voz propia, puede lograr mucho para enriquecer la vida de todos. Seguramente es hora de que la clase trabajadora estadounidense se libere de los dos partidos capitalistas y establezca su propio partido.

Lucha en los Estados Unidos

La clase obrera estadounidense tiene una maravillosa historia de lucha contra la clase dominante más viciosa. Hubo un tiempo en que las huelgas se convirtieron en miniguerras civiles; La clase dirigente estaba tan decidida a ganar que emplearon agentes de Pinkerton para usar la violencia y las armas para derrotar las huelgas. Por ejemplo, tales métodos de gánsteres se utilizaron contra los mineros de los Apalaches de Kentucky y Virginia Occidental; también, en la magnífica batalla del sindicato Teamsters (camioneros) en Minneapolis en la década de 1930. Y no olvidemos que fueron los trabajadores estadounidenses quienes establecieron la lucha por la jornada de ocho horas, que se retomó en toda Europa y el mundo, y la campaña finalmente condujo a la conmemoración anual del Primero de Mayo.

Bernie Sanders pone el ejemplo del gran Eugene Debs, el líder sindical de los trabajadores ferroviarios, quien también fue organizador del Partido Socialista de América y contendiente presidencial en la primera década del siglo XX. Debs declaró que “los frutos del trabajo deben ser disfrutados por la clase obrera”. Sanders afirma que Debs “ha sido mi héroe desde que era joven, cuando tomé en serio su mensaje de que ‘en el mismo momento en que un trabajador comienza a pensar por sí mismo, comprende el problema primordial, se separa del político capitalista, y se alinea con su propia clase en el campo de batalla político. La solidaridad política de la clase obrera significa la muerte del despotismo, el nacimiento de la libertad, el amanecer de la civilización».

Debs fue una líder sindical magnífica que sentó las bases para el surgimiento del sindicalismo industrial en Estados Unidos y el eventual desarrollo del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO). Fue candidato presidencial en las elecciones de 1904, 1908, 1912 y 1920 y recibió millones de votos. Fue un hombre de gran coraje que se pronunció en contra de la participación de Estados Unidos en una guerra mundial, lo que resultó en que lo enviaran a prisión por tres años. Bernie señala: “Si bien ha estado muerto durante casi cien años, su vida, trabajo e ideología siguen siendo una amenaza suficiente para el mundo corporativo que prácticamente ha sido borrado de nuestra conciencia histórica. Hay una lección importante que aprender de ese borrado. Debs era un ferviente creyente de la democracia de base y se oponía al autoritarismo y al culto a la personalidad”.

Empoderando a los trabajadores

Debs había dicho: “¡Yo no sería un Moisés para guiarte a la Tierra Prometida, porque si yo pudiera guiarte a ella, alguien más podría sacarte de ella”! Bernie declara: “Comparto su punto de vista. El cambio real solo viene de abajo hacia arriba, cuando miles, luego cientos de miles y luego millones se unen y exigen un trato mejor. Nunca de arriba hacia abajo. Los funcionarios electos deben solidarizarse con los trabajadores y hacer todo lo posible para empoderarlos… Esa es mi misión… Nunca he sido neutral cuando se trata de los derechos de los trabajadores».

“En la gran lucha entre la clase obrera y la clase empresarial, estoy del lado de los trabajadores. Ningún cambio real en este país puede tener lugar a menos que los trabajadores estén preparados para luchar por sus derechos. Parte de mi trabajo, como alcalde, miembro del Congreso, senador y candidato presidencial, siempre ha sido apoyar a los trabajadores que luchan por la justicia económica. No cruzo las líneas de piquete; Me uno a ellos. Es un privilegio marchar con trabajadores que tienen el coraje de enfrentarse a los poderosos intereses especiales que dominan la vida económica y política del país”.

Contrasta sus propias acciones con las de Bill Clinton cuando asumió la presidencia y luego, vergonzosamente, “se alineó con Wall Street para aprobar los llamados pactos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los trabajadores se sintieron traicionados, y le costó muy caro al partido [Demócrata] en las desastrosas elecciones intermedias de 1994, cuando el control de la Cámara y el Senado pasó a manos de los republicanos de derecha que explotaron cínicamente la oportunidad que Clinton les había brindado. Los trabajadores entendieron que no se podía ser pro-Wall Street y pro-trabajador a la vez. Para muchos estadounidenses de clase trabajadora, la elección de Clinton de ponerse del lado de Wall Street fue el final de su lealtad al Partido Demócrata, una tendencia que solo ha crecido con los años».

Bernie dice las cosas como son. No solo no teme la hostilidad de gente como Trump y las grandes empresas, sino que agradece su odio, porque le permite iluminar el carácter de clase de la sociedad estadounidense y plantear lo necesario para cambiar decisivamente la situación.

Todos los trabajadores que lean este libro deberían inspirarse para unirse a la lucha por un partido de masas genuino de la clase trabajadora en Estados Unidos. Cómo aprovechar la urgencia por el cambio es la pregunta clave que enfrenta la clase obrera estadounidense. Está claro que Sanders tiene un apoyo muy amplio y es reconocido tanto a nivel nacional como internacional como un luchador fuerte. Sin embargo, hasta ahora, lamentablemente ha perdido muchas oportunidades de tomar iniciativas para reunir las fuerzas necesarias para establecer un partido de trabajadores independiente. En la actualidad, y dada la situación polarizada con Trump, ahora parece que Sanders volverá a pasar a un segundo plano frente a Joe Biden para las elecciones presidenciales de 2024. Recientemente declaró que “haría todo lo posible para que el presidente fuera reelegido”.

Sin embargo, la batalla que Bernie describe con tanta fuerza en este libro no ha terminado. Es un paso en el camino. Como socialistas, decimos que la urgencia por el cambio solo puede aprovecharse si los trabajadores estadounidenses siguen el mensaje de Bernie, pero lo respaldan con acciones reales y continúan para establecer un partido socialista de masas con una dirección luchadora que pueda enfrentarse a los dos partidos capitalistas de los oligarcas Este sería un paso gigante hacia la creación de un Estados Unidos socialista democrático que podría convertirse en un faro para las clases trabajadoras del mundo.



