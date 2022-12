Repudio los 5 ataques perpetrados al sitio de memoria ex campo de prisioneros Políticos Melinka-Puchuncavi región de Valparaíso

Repudio los 5 ataques perpetrados al sitio de memoria ex campo de...

Nuestra Corporación expresa su profunda preocupación por los agravios de los que hemos sido víctimas y que se han suscitado en los últimos dos meses en el Sitio de Memoria Balneario Popular y Campo de Prisioneros Políticos Melinka-Puchuncaví. Único Monumento Nacional con carácter de Histórico de la Comuna de Puchuncaví.

Los 5 episodios de vandalización ocurrieron en el mes de octubre los días 2, 17, 18, 28 y el 11 de diciembre, y afectaron principalmente a las cabañas (celdas), donde funciona una exhibición museográfica y Monumento Nacional de carácter histórico, así como a nuestra oficina-bodega. La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó el sitio de memoria para corroborar los daños recibidos. Durante la visita se comprobó el intento de incendio que afectó a las cabañas y el ataque a la obra del único dioramista en Chile”, Rodolfo Gutiérrez (Zerreitug) obra que reproduce una escena del campo de concentración.

Además, los atacantes aparte de destruir los vidrios de protección de la obra se robaron las figuras talladas en madera que personifican a presos políticos. Se activó el protocolo de vandalización desde la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos junto al Consejo de Monumentos Nacionales y se ha dado inicio a una querella judicial que esperamos prospere y se logre justicia.

La Corporación de Memoria y Cultura Melinka Puchuncaví se constituyó oficialmente el 24 de agosto de 2014, es parte de la RESLAC desde 2021 y de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Esta institución busca promover los derechos humanos con la comunidad local a través del rescate y puesta en valor de la historia del lugar, de las prácticas culturales desarrolladas y las memorias y vivencias de quienes estuvieron detenidos allí.

Hemos trabajado incansablemente por la recuperación de este emblemático lugar. Nuestro trabajo de vinculación con el medio ha involucrado a jóvenes estudiantes, la comunidad local, nacional y tercera edad. Este se ha focalizado en la memoria histórica del lugar, así como la temática de DDHH que involucra temas de género, medioambiente y jóvenes. Los esfuerzos que por años, se han venido realizando, desafortunadamente se han visto empañados por estos actos vandálicos que repudiamos de la manera más enérgica. La seguridad y existencia del Sitio de Memoria Melinka-Puchuncaví está en jaque.

Pese a las innumerables reuniones y solicitudes presentadas al Municipio de Puchuncaví respecto a la necesidad de contar con energía eléctrica sencillamente no se ha llegado a puerto por falta de voluntad de la autoridad. Ello implica no poder contar con la seguridad mínima que permita resguardar el campo y particularmente la cabaña original emplazada allí.

Como agrupación de DD.HH. de la comuna de Puchuncaví, que se plantea desde la resiliencia, nos vemos en la obligación de pronunciarnos al respecto. Creemos que esta situación de precariedad la viven un gran número de sitios de Memoria quienes no cuentan con recursos basales para su gestión y que en su mayoría se encuentran en regiones, requiere llevar adelante acciones mancomunadas que reviertan esta espiral de violencia contra los sitios y en que el negacionismo cada día toma más y más fuerza.

Creemos que tal como lo ha planteado por el Presidente de la República, estos espacios deben ser protegidos por su importancia histórica y el compromiso del gobierno por trabajar en conjunto por la “Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y No Repetición” a como ejemplo de lo que jamás se debe repetir en nuestro país.

Llamamos a las autoridades locales y nacionales a brindar apoyo concreto y real a los sitios de memoria. La retórica es buena si está acompañada de acciones concretas. Basta de atentados violencia y agravios a los sitios de memoria, no más olvido. Nuestro trabajo no ha sido en vano y este tipo violencia no nos amilana, sino que por el contrario nos anima a seguir trabajando con mayor ahínco que nunca.

