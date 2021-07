Renacionalización del Cobre

Héctor Vega

Frei Montalva se opuso al proyecto de Allende pues pensó que no estaban dadas las condiciones para crear un mercado mundial del cobre chileno. Creía que la nacionalización pactada podía darle esa posibilidad mediante sociedades mixtas. La realidad le mostró que no existía tal posibilidad. Las condiciones de explotación estaban deterioradas después de décadas de negarse a invertir. Todo el esfuerzo debía hacerlo el estado de Chile.

Tomic, desde Washington, le advirtió de esta realidad. Peor todavía. Escogió un asesor, Lagarrigue que se entregó completamente en manos de los negociadores norteamericanos. Se entregó en manos de estos y pasó a ser uno más ellos. La clase dominante actual tiene exactamente la misma posición que los Frei Montalva de esa época.

Para el Pueblo el cobre es un tema más, mientras resuelve cómo come hoy. Mientras no se resuelva la Gran Estrategia para el cobre, hablar sobre Royalty no tiene sentido. ¿Cobrar un impuesto sobre el barro con mineral que exportamos? Coincidiras que es ridículo. El ridículo de Frei Montalva fue superado por Salvador Allende. No te quepa la menor duda que los mismos errores se seguirán repitiendo.

