Rechazan detención ilegal del Dr. Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende junto integrantes de Brigada de Salud. Es una medida autoritaria.

Hoy por la tarde en las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad fue detenido arbitrariamente el médico Pablo Sepúlveda Allende mientras concurría junto a varios integrantes de su Brigada médica a socorrer a un manifestante lesionado por carabineros durante las manifestaciones pacíficas ocurridas en la Plaza de la Dignidad y en las calles aledañas.

La detención del Doctor Sepúlveda Allende y de los integrantes de la Brigada de Salud por parte de carabineros es arbitraria e ilegal pues al detenerlo adujeron que se encontraba en el límite de la comuna de Santiago que se encuentra en cuarentena y que se requería autorización. Sin embargo, a pocos metros y hacia donde se dirigía el Doctor Sepúlveda y su equipo (La Plaza de la Dignidad- ex Plaza Italia) pertenece a la Comuna de Providencia que no se encuentra en cuarentena y no se requiere permiso para circular. La Comuna de Recoleta desde donde partió la Brigada para asistir a los heridos y lesionados tampoco se encuentra en cuarentena.

Además la labor médica y de personal de salud debidamente acreditado para prestar atención médica según la circular del propio Ministerio de Salud no requiere permiso ninguno.

Según el vídeo que grabó el propio Doctor Pablo Sepúlveda Allende, acredita que se identificó con su

Cédula y credencial como médico ante el funcionario de carabineros y sin embargo carabineros procedió a detenerlo igual de manera arbitraria.

Y fueron trasladados a la Tercera Comisaría en calidad de detenidos.



La detención fue rechazada inmediatamente por numerosas organizaciones como la REDH Chilena en Defensa de la Humanidad la que exigiò la inmediata libertad del Dr Sepúlveda Allende y de todos los integrantes de la Brigada de Salud arbitrariamente detenidos.

La periodista de Telesur, Paola Dragnic denunció en el mismo lugar de los hechos el carácter arbitrario y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.



Por su parte, Esteban Silva, vocero de Chile Mejor Sin TLC e integrante de la Mesa de Unidad Social, condenó la detención arbitraria señalando que: » la detención del Doctor Pablo Sepúlveda Allende y de los integrantes de la Brigada de Salud, así como las detenciones y la represión a manifestantes en la Plaza de la Dignidad, son la prueba más clara que con la imposición del estado de catástrofe el gobierno ha buscado controlar de manera autoritaria la revuelta social y retomar el orden público, y lo presenta como parte de las medidas para controlar el coronavirus.»

«Los chilenos debemos rechazar y revertir el actual escenario autoritario y represivo que impulsa Piñera aprovechando en su favor políticamente la emergencia sanitaria que vivimos.»



«Solidarizamos con el Doctor Pablo Sepúlveda Allende y los brigadistas de salud. Pablo no sólo es un médico solidario sino que por su lucha y compromiso también es un digno nieto de su abuelo el Presidente Salvador Allende», concluyó.



Prensa Werken Rojo.



