RAZONES PARA VOTAR EN CONTRA

La propuesta de nueva Constitución:

Consagra y profundiza aún más el carácter de “Estado subsidiario” lo cual significa, que el estado no puede crear empresas ni participar en el sistema productivo, salvo donde el sector privado no llegue, esto quiere decir que en los pueblos pequeños donde falta infraestructura, colegios, consultorios, calles pavimentadas y el sector privado considere que no tendrá utilidades, solo en esos casos el estado puede intervenir.

Se incrementa la educación y la salud privada en desmedro de lo público, la política de “ráscate con tus propias uñas de la dictadura”. Esta nueva constitución favorece el lucro y el negocio, convirtiendo a los estudiantes en “clientes” y destruyendo aún más el sistema de educación pública.

Esto solo profundiza la desigualdad, el individualismo y el egoísmo, lo cual desemboca inevitablemente en mayores índices de delincuencia y marginalidad.

Elimina el pago de contribuciones por las viviendas de los más ricos, o sea favorece a quienes más tienen permitiendo que no paguen contribuciones por sus mansiones.

Consagra la privatización de las aguas dándole derecho de propiedad a quienes gozan de derechos otorgados por el estado, favoreciendo así la especulación con el vital elemento.

El nuevo texto plantea que los mayores de 75 años recluidos en la cárcel pueden cumplir sus penas en el hogar, sin discriminar el tipo de delito. Esta norma está hecha expresamente para liberar a los condenados por delitos contra los derechos humanos, o sea liberar a los criminales de la dictadura.

Mantiene y protege el sistema de las AFP y las ISAPRES, dejando en la orfandad a las personas mayores pensionadas con ingresos de miseria.

Dándole rango constitucional al despojo de las AFP contra los y las trabajadoras, un sistema que ha demostrado ser hecho para el sistema financiero y los dueños de las AFP, otorgando pensiones miserables al grueso de la población.

Y la principal de las razones, un texto ideado, escrito y limitado por el congreso, institución desprestigiada a la cual el plebiscito del año 2020 que dio como resultado un 78.27% por una nueva constitución y que el nuevo texto debía estar escrito por personas elegidas en su totalidad por votación popular.

Este texto actual ha sido hecho vulnerando la voluntad popular y soberana, limitado por una entidad que cuenta con un muy bajo nivel de aprobación popular como es el congreso.

NO A LA CONSTITUCIÓN DE LA ULTRA DERECHA

NO A LA PERDIDA DE LOS DERECHOS SOCIALES

POR UNA VERDADERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y DEMOCRATICA

VOTAMOS EN CONTRA

CWI – CIT CHILE

