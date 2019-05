RAÍCES DEL CONFLICTO PORTUARIO

por José Miguel Bonilla

El sector portuario de Chile tiene un largo historial de conflictos. Desde fines del Siglo XIX la clase trabajadora comienza a tomar conciencia de que es un sujeto histórico. En particular los portuarios se constituyen en una de las piedras angulares del incipiente movimiento sindical. En un país con una larga costa, y enclave del Pacìfico Sur, Chile vio incorporarse a miles de obreros a diversas labores marítimas. No tardaron en surgir los conflictos con la patronal, Asi el 2 de Julio de 1890, los obreros lancheros de Iquique, empujados por la precarización de sus fuentes de trabajo , la devaluación, y remuneraciones indignas, inician una de los primeros conflictos sindicales marítimos del que se tenga memoria, arrastrando en la ola de protestas a más de una decena de puertos y otros gremios como panaderos, carretoneros, operarios de fundiciones , ferrocarriles, etc. No sòlo se involucraron los puertos sino que ciudades del interior. Era, por tanto , el albor de uno de los movimientos mas importantes de la clase obrera: el portuario. Este movimiento se caracterizaba por una masividad y organización nunca antes vista. Las clases dominantes no tardaron en acusar recibo y reaccionaron como lo saben hacer siempre : usando el aparato de Estado para aniquilar el alzamiento a través de una brutal represión, haciendo desaparecer incluso los cadáveres para ocultar las estadísticas de sus masacres. El mismo patrón represivo se vivió igualmente en las primeras décadas de siglo XX.

