Quisiera estar equivocado y que esté joven presidente, tuviera los mismos huevos que Frei Montalva y por cierto los del presidente Salvador Allende

por Jorge Lavanderos

A mí me gustaría estar equivocado y si fuere así pediría disculpas. Yo trabajé arduamente por G. Boric, pero ya los primeros pasos que ha dado, es retrocediendo, con relación a lo que dijo y lo que ahora está haciendo. No se trata de él, que este recien llegado.

Lo que se afirma categóricamente al principio de su mandato, despues ya no se podrá hacer y fue su programa para sus 4 años, es lo que se deberia haber hecho con su promesa al pueblo y lo que debioa hacer hacia el futuro. Yo lo conocí naranjo, cuando era pingüino y andaba en las marchas con un letrero que decía, la Educación de calidad gratis, con la nacionalización del cobre. Después fue a una gran reunión en el congreso Nacional de Santiago, en que yo había invitado a celebrar el día de la Dignidad nacional, estaba repleto y él se subió a la testera y me pidió de hablar, lo autoricé y pronunció un gran discurso sobre la nacionalización del cobre.

En febrero de este año, Marcela Hernando, la ministra de minería del actual gobierno, hizo unas declaraciones bastante bravas, pero muy precisas, al decir que las Multinacionales de la minería, se llevaban de ganancias sumas estratosféricas, siete días después tuvo que desdecirse, señalando que había que conversar con las mineras (que nos roban) y que no había que ahuyentar las inversiones extranjeras y G. Boric, declaró públicamente de que no estaba por la Nacionalización del cobre.

Es decir, más atrás que Frei Montalva, que Salvador Allende y de la propia junta militar que no se atrevió a privatizar el cobre. Recién, el nuevo Vicepresidente de Codelco, ha publicado que Codelco llamará a invertir a personas privadas y extranjera en los yacimientos que están reservados para la empresa estatal Codelco ¿…?.

Mejor no hablemos de las AFP, porque se pone más espinuda la cosa. Te acuerdas cuando se enfrentó a S. Piñera por la licitación que hizo sobre el litio, señalando que no lo hiciera porque él iba a crear la empresa nacional del Litio. No ha dicho, hasta ahora, de presidente, ni pío. No es que lleve poco tiempo en la presidencia, pero los presidentes dicen al principio de su elección el programa que van a hacer en su periodo de 4 años, por el contrario, ha dicho que no va a privatizar el cobre.

Debo decirte que sin el cobre, este país que está en Bancarrota, se convertirá en uno de los peores gobiernos. Él podrá arreglar los problemas menores e inclusive endeudando más al país, en la banca internacional. Pero para hacer una verdadera justicia social, solo con el cobre, ni siquiera el litio o la pesca, porque el cobre en Chile es una riqueza colosal a nivel planetario. Sin recuperar el cobre, no habrá recursos para una educación gratuita y de calidad para todos los Chilenos, ni la Salud buena y al alcance de todos, tampoco una buena previsión.

Es algo fundamental, para hacer crecer e industrializar el país, te repito, por lo que sé de economía, y mi experiencia por muchos años, tampoco habrá una salud buena al alcance de todos los chilenos. Ni siquiera algo tan prioritario, como es la previsión y la recuperación del agua, será posible. Solamente se podrán hacer parches, pero no los cambios profundos, por lo que hemos luchado tanto, y durante toda la vida, con el objeto de construir una sociedad más justa y menos desigual.

Lo siento Estimada amiga, quisiera de verdad estar equivocado y que esté joven presidente, tuviera los mismos huevos que Frei Montalva y por cierto los del presidente Salvador Allende, que se jugó por entero con la nacionalización del cobre. Ellos sabían que sin el cobre, este país no podía crecer ni desarrollarse, te pediré disculpas si estoy equivocado y te aseguro que lo haré, pero sus anuncios recientes me dicen que no. Sabes, por la boca muere el pez, mejor se hubiese quedado callado, que no va a nacionalizar el cobre, despues de haber hecho una venia a la estatua de Salvador Allende, antes de entrar por primera vez a la Moneda y haber decidido despues a hacer lo contrario a lo que dijo y cuando se dé cuenta de que no podrá cumplir el programa, sin el cobre y arrepentido de lo que le prometió al pueblo, será tarde y logrará embarcarnos en un gobierno de extrema derecha. Lo siento, le duela a quien le duela pero esto es lo que ocurrirá