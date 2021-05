PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

28 DE MAYO DE 2021

“..No te asomes mi niño, me mintieron, los que pasan marchando enlazados son cesantes y se comen los niños..”

Quelentaro

1.- Un diputado, que también es candidato en una Primaria legal por la izquierda, ha dicho – muy suelto de cuerpo – que ellos – los de la Primaria – han estado siempre muy pendientes de los planteamientos de los trabajadores. Esa afirmación no es correcta y, aunque debemos ser justos y decir que lo mismo afirman todos los de la llamada oposición y también los oficialistas, no se ve muy bien que para afirmar una propuesta se utilicen afirmaciones lejanas a la realidad. Los partidos políticos y sus principales figuras tienen la mala costumbre de expresar comprensión por las aspiraciones de los trabajadores, pero la inmensa mayoría de las veces tal cuestión queda solo en el enunciado. No solo no consideran nuestra más sentidas demandas, las más de las veces hacen oídos sordos a estas, e incluso las consideran absolutamente alejadas de la realidad.

Como olvidar cuando a nuestras dirigentes la senadora Goic les dijo que era irreal aspirar a que se quitara el mínimo de trabajadoras por empresa para acceder a la sala cuna, o aquella otra ocasión en que algunos diputados sostuvieron que era imposible postular la entrega de asignaciones de locomoción y colación para quienes trabajan, o ese silencio de los diputados y senadores de todo los colores que ni siquiera se han pronunciado en torno a nuestra propuesta de que la jornada de trabajo debe ser de 8 horas diarias continuas y por 5 días en la semana.

Seamos justos y claros. Para los parlamentarios, cuando se trata de recibir a los trabajadores o atender a sus propuestas, solo existe una organización sindical aunque de vez en cuando se allanan a recibir las propuestas de otras similares a aquella, pero en definitiva es claro que solo tienen oídos para aquellos que aspiran a mejorar algunas cosas manteniendo lo existente. Si no que lo nieguen, teniendo a la vista las reformas laborales que validaron el 2017, cuando era gobierno la Nueva Mayoría y que por acción u omisión aprobaron todas las centrales sindicales legales que existen.

2.- En el sindicalismo clasista, hay cientos de organizaciones que jamás han sido escuchadas por los detentadores del poder y quienes pululan alrededor de este. Como parte de estas no hemos dejado jamás de hacerles llegar nuestra demandas y propuestas, ya que aunque tenemos claro que no las tomaran en cuenta, en momentos como estos podemos decirles que tenemos muy buena memoria y que no les creemos lo que anuncian y prometen en las campañas previas a las elecciones.

Por más que intenten congraciarse, no se les creerá hasta que den pruebas concretas de que cambiaron y que de verdad les preocupa el drama y las carencias de los abusados.

Por ahora sigue siendo asignatura pendiente.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria



MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

