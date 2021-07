PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 20 DE JULIO DE 2021

*****

“..Que él sacaría a los piones de la mugre aonde vivían, él era el hijo del pueblo la esperanza campesina..”

Quelentaro

1.- Días antes de las primarias se produjo un hecho inusitado. Los músicos del Inti Illimani Histórico, Horacio Salinas y Horacio Duran, aparecieron en la franja del candidato Gabriel Boric dándole su apoyo, lo que motivó el enojo de muchos partidarios de Jadue que les retrucan de vuelta calificativos tales como “amarrillos, traidores, oportunistas, codiciosos que se llenan los bolsillo escondidos detrás de sus instrumentos, para ellos ni perdón ni olvido, indignos, concertacionistas de mierda, etc”.

¿Cuál es la razón para atacar, y de esa manera, a quienes expresan una opinión diferente? Esto se vino a sumar a las acusaciones que se le hicieron a Boric, en cuanto a que por su culpa había presos políticos y un largo etcétera de dimes y diretes, que pusieron en aprietos al pacto Apruebo Dignidad, más aún cuando hasta antes de la última semana la discusión había tenido algunas diferencias y matices, sin poner en riesgo el compromiso de seguir adelante y con todo, con aquel que ganara la primaria. Para la prensa y muchos entendidos, ya había un ganador en esa primaria. Y llegó el 18 de julio y se produjo el batatazo. Contrariando todos los pronósticos, Gabriel Boric obtuvo una contundente victoria, superando a su compañero de pacto Daniel Jadue, por más de 300.000 votos. Y desde entonces, en vez de cerrar filas con el ganador que es lo que corresponde cuando se acuerda ir a una votación en pacto, continúan los cuestionamientos y las descalificaciones, como cuando hicieron pública su opinión los 2 músicos de Inti Illimani.

Ante este cuadro que es complejo, vale la pena preguntarse ¿Para que se hizo un acuerdo de primarias, si en cuanto se produce un resultado que no era el esperado, algunos dicen que hasta ahí nomás llegan y comienzan a exigir la aparición de otro candidato? Se supone que Chile Digno – coalición que integran el PCCH, la FRSV, Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Movimiento Socialista Allendista, Izquierda Cristiana, Partido Igualdad entre otros – resolvió hacer primarias presidenciales con el Frente Amplio. Sin conocer detalles de ese acuerdo, se puede intuir que más allá de quién sea el candidato que lleve las banderas del pacto acordado, todos cerrarán filas tras el que resulte ganador. Cuesta explicar, a quienes preguntan qué pasa, el nivel de virulencia con que se ataca al ganador de estas primarias. ¿Si el gallo es tan malo y peligroso, para que acordar primarias con quienes lo postulaban?. Para mi la respuesta es simple. Los compas del pacto Chile Digno estaban seguros que el ganador sería Jadue y este resultado ha desordenado toda la planificación.

Gran tarea entonces para quienes, más allá de las diferencias, aspiran a la primera magistratura para un candidato de la izquierda. Recomponer las confianzas, elaborar una potente lista con rostros nuevos para las parlamentarias y profundizar en el programa, considerando esta vez muchas de las demandas de los trabajadores que siguen siendo ignoradas, abriéndose a escuchar a todos los representantes de la clase trabajadora y no solo a los incondicionales.

2.- Y como de resultados y apreciaciones se trata, es bueno revisar algunas cifras, no sin antes destacar la enorme votación del pacto Apruebo Dignidad, ya que en la medición individual de los 6 candidatos de la primaria obtuvieron la primera y segunda mayoría. Esta primaria se transformó en la de mayor participación, desde que se instalaron las primarias legales. La de 2013 contó con 3.010.890 electores y la de 2017 con 1.812.077. Boric es el segundo candidato que supera en primarias el millón de votos, al obtener en esta ocasión 1.054.031. Se sitúa así tras Michelle Bachelet, que en 2013 obtuvo 1.565.269 votos. Llama mucho la atención que se insista en que el resultado de Boric es bueno, porque la derecha votó por él. Ciertamente que recibió votos en comunas pudientes, pero en caso alguno esos votos influyeron en el resultado final. No se puede ignorar que Jadue también obtuvo votos en las mismas comunas, de manera que generalizar no solo daña un análisis sino que falta a la verdad. En La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura, Boric obtuvo 78.701 votos (7,5% de su total) y Jadue 20.201 votos (2,9% de su total).Un dato final que no se puedr pasar por alto. El Frente Amplio realizó primarias el año 2017 obteniendo 327.716 votos.4 años después Boric saca 1.054.031 votos, aumentando el caudal electoral del FA en 726.315 votos, y ciertamente estos votos no provienen de la derecha, y solo ratifican que las últimas victorias del FA en diversas comunas son fruto de un trabajo y de la llegada al electorado.

3.- Por último, la derecha iba camino de una total debacle y sin duda el discurso populista de Sichel los ha salvado de una vergüenza sin precedentes. En las primarias del 2017 obtuvieron 1.812.077 votos y sin Sichel (659.486) solo habrían llegado a 1.152.593 votos. Ellos no son alternativa, nosotros sigamos trabajando para concientizar y organizar a la clase. Así, así con presión y en la calle, pararemos cualquier maquina.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

