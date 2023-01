PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 08 enero 2023 

«..Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento..» canta Patricio Manns

1.- ¿Cuánto valor tienen los manuales con los que se «enseña» a construir organizaciones y negociar colectivamente? Aunque no se puede generalizar, pues se debe partir siempre del supuesto que cualquier instrumento que busque ayudar a los trabajadores es valioso, cuando estos manuales se construyen utilizando la legislación vigente e instalandola prácticamente como un dogma, apuntan a validar y mantener una legislación que para nada satisface las demandas de la clase trabajadora, más que a promover la lucha por mejores normas legales.

Sostenemos que la legislación es una base necesaria de tomar en cuenta, pues si te escapas de sus pautas puedes complicar alguna gestión, no obstante creemos que los trabajadores y sus organizaciones deben hacer todos los esfuerzos por superar la legislación existente, pues de otra manera no se acercarán a sus demandas y propuestas más sentidas. Veamos por ejemplo la organización sindical, cuya norma legal exige un mínimo de 8 trabajadores para constituir un sindicato, en circunstancias que más del 50% de las empresas en el país son microempresas y tienen entre 1 y 9 trabajadores, o esa otra norma vigente que no hace obligatoria la existencia de cuenta de ahorro para depositar las cuotas mensuales que pagan los trabajadores, cuando los sindicatos tienen menos de 50 socios. Es más, no puede asumirse como imposible de cambiar aquella norma legal que valida la polifuncionalidad permitiendo que un trabajador cumpla 2 o más funciones en una empresa, ni podemos dar como escrita en piedra la legalidad que establece que la jornada de trabajo puede ser flexible y utilizada a su arbitrio por el empresario.

Exigimos una jornada de 40 horas semanales de la misma manera que abogamos por que no sean jornadas diarias de más de 8 horas y que se trabajen de manera continua. Estas demandas no pueden estar ausentes de los manuales o textos de educación sindical.

2.- Aquellos textos de ayuda preparados por organizaciones que se limitan a repetir mecánicamente lo que se puede hacer y lo que no en la negociación colectiva, generan un enorme daño a la creatividad y a las ansias de lucha de los trabajadores por cambiar sus condiciones. Seguir aceptando que el derecho a huelga sea condicionado y se permita su violación, validar equipos de emergencia que deben ser constituidos por los propios trabajadores que negocian, no hacer exigible para todas las empresas la entrega de balances anuales y otros documentos, validar incluso la posibilidad de violar una norma sobre piso de negociación «por acuerdo de las partes» – que no es tal piso pues deja fuera reajustes y reajustabilidades – da cuenta de que algunas organizaciones están conformes con la legalidad existente y obliga a los trabajadores a analizar muy bien con quienes van a estar en esta pelea por cambios efectivos.

El sindicalismo que se siente heredero de las posiciones de la clase trabajadora, no puede ni debe validar este tipo de instrumentos de apoyo, al contrario debe jugarse por elaborar textos cortos, concretos, en donde junto con analizar la ley, oriente como se pueden superar las limitaciones que la ley establece.

MANUEL AHUMADA LILLO, PRESIDENTE DE CGT CHILE

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

