PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 04 diciembre 2022

1.- Uno va cumpliendo distintas etapas en el trabajo sindical y de todas ellas saca enseñanzas. No olvido aquel inicio de 1982 cuando llegue a la entonces CTGACH y a los poco meses ya estaba a cargo del departamento juvenil y me tocó preparar el primer acto previo al primero de mayo. Pasé por muchas responsabilidades y tareas, negociación colectiva, solidaridad, derechos humanos, jurídico, entre otras y nunca deje de asimilar cada una de las cosas que se me fueron presentando. Creía, y creo, que eso me haría un mejor dirigente e iría en directo beneficio de mis compañeras y compañeros de clase.

Tuve incluso las agallas para defender la independencia de la organización respecto del partido y aunque eso provocó grandes problemas, no puedo menos que sentir orgullo de que hayamos podido reivindicar con éxito la independencia y la autonomía de la organización sindical, respecto de todo referente externo a ella.

Soy un convencido de que la organización es un todo, donde trabajadores y dirigentes juegan un rol claro y colectivo. Por eso me desagrada mucho la propuesta de algunos dirigentes cuando sostienen la necesidad de pedir «carta blanca» para negociar con la empresa.

¿Que significa esto?, que ellos no van a consultar los pasos que van dando, pues fueron mandatados para cumplir un rol que no admite cuestionamientos y eso, permítanme decirlo, es un error.



2.- No puede haber carta blanca a nadie en el directorio sindical respecto de las gestiones del sindicato. Son los trabajadores, la asamblea, quien en definitiva va a tomar la decisión final, pero le asiste el derecho de conocer de los pasos que se están dando en el intertanto, ya sea para estimular a los dirigentes en su accionar o exigir correcciones si es que se está desviando el camino.

Lo mismo aplica para esta tendencia casi suicida de algunos dirigentes respecto de votar la huelga sólo para conseguir que las empresas mejoren sus últimas ofertas. La huelga no es un juego, es una herramienta, algo en desuso habida cuenta de los tiempos que corren, pero válida totalmente. No es una moneda de cambio, no se amenaza con ella, se aplica si no hay respuestas que mejoren aunque sea en parte las aspiraciones de los trabajadores. 2 vicios de la antigua escuela que se deben erradicar, para que el sindicalismo de clase ocupe el rol que le corresponde.

