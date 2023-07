Puerto Rico:125 años de ocupación colonialista yanqui

Puerto Rico: Tras 125 años de ocupación yanqui

Solidaridad Chilena Allendista con Puerto Rico.

El 25 de julio se cumplen 125 años de la invasión militar de Estados Unidos contra Puerto Rico, en el marco de la Guerra Hispano-cubano-americana de 1898. Una de las primeras acciones de política internacional tomadas por el Presidente Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular fue integrar a Chile en la IV Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas para respaldar la lucha del pueblo puertorriqueño por su autodeterminación e independencia. Allende con las fuerzas populares y de la izquierda chilena contrajeron un solemne compromiso de solidaridad y respaldo a la lucha independentista del pueblo de Puerto Rico. Hoy a 125 años de la invasión militar de Estados Unidos contra Puerto Rico y a 50 años del cruento golpe militar fascista que costó la vida al Presidente Salvador Allende, héroe del pueblo chileno en lucha. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y su justa lucha por su autodeterminación e independencia frente a la ocupación y dominación colonialista e imperialista de los Estados Unidos .

Los movimientos sociales y populares y en particular las y los Socialistas Allendistas las fuerzas y movimientos de la izquierda chilena tenemos una deuda pendiente de expresar más activamente en el seno de nuestro pueblo la solidaridad con la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia y libertad.

Junto al Foro de Sao Pablo y desde Chile hacemos nuestro el artículo del compañero Julio Muriente del MIHN y que publicamos a continuación y reiteramos nuestra activa solidaridad con el heroico pueblo de Puerto Rico.

¡Viva Puerto Rico libre e independiente!

¡Solidaridad Allendista con Puerto Rico!

Esteban Silva Cuadra

Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.

25 de julio de 2023.



Puerto Rico: Tras 125 años de ocupación yanqui. Por Julio A. Muriente Pérez

Copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico



Setenta y cinco años antes –el 6 de diciembre de 1823— el presidente estadounidense James Monroe hizo una trascendental reafirmación de la vocación expansionista de Estados Unidos, nación que paradójicamente fue la primera en romper las cadenas del colonialismo europeo en América.



La Doctrina Monroe en acción



Así nació la denominada Doctrina Monroe, que luego se nutriría de la concepción determinista de “pueblo elegido por Dios” para conquistar el mundo, expresada en el Destino Manifiesto. Estados Unidos agredió a México y se apropió de más de la mitad de su territorio. A principios del siglo veinte, Washington formuló el Corolario Roosevelt, mientras forzaba la creación de Panamá y asumía el control del futuro canal interoceánico.



La intervención militar estadounidense en la guerra de liberación iniciada en Cuba en 1895 bajo la dirección del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y con la dirección e inspiración del Apóstol cubano, José Martí, y la posterior toma de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam como botín de guerra, marcó el surgimiento histórico del Imperialismo moderno.



En 2023 se conmemoran 200 años de la Doctrina Monroe –cuya naturaleza imperialista y expansionista sigue presente– y 125 años de la Guerra de 1898. Puerto Rico, que previamente había sido colonia de España por 405 años (1493-1898), enfrenta aún la anacrónica dominación colonial estadounidense, cuando el colonialismo ha sido prácticamente erradicado de todo el planeta.



A pesar de un contexto tan adverso y desigual de control económico, político, militar y social y de agresión cultural y existencial, la Nación puertorriqueña, caribeña y latinoamericana ha prevalecido, contra viento y marea. Nuestro Pueblo ha librado y libra mil batallas por su derecho inalienable a existir y a vivir en libertad.



Respaldo de la Comunidad Internacional



La comunidad internacional presta cada vez más atención a la lucha anticolonial que se libra en Puerto Rico. El pasado 22 de junio el Comité de Descolonización de la ONU aprobó unánimemente una contundente resolución en la que se reafirma el derecho inalienable –es decir, irrenunciable —del Pueblo puertorriqueño a su autodeterminación e independencia.



El debate del caso colonial de Puerto Rico en ese importante Comité contó con la participación destacada de altos representantes del Foro de Sao Paulo, le CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, todos en respaldo a la causa libertaria del Pueblo puertorriqueño.



En la reunión VI Cumbre de la CELAC celebrada en México en septiembre de 2021, esa importante organización latinoamericana y caribeña aprobó la siguiente declaración:



Declaración especial sobre la cuestión de Puerto Rico



Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados de América Latina y el Caribe, reunidos en México con motivo de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 18 de septiembre de 2021:



1.Reafirman el carácter Latinoamericano y Caribeño de Puerto Rico y reconociendo los esfuerzos realizados y las resoluciones adoptadas por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre la situación en Puerto Rico, la más reciente el 18 de junio de 2021, y reiteran que es un asunto de alto interés para la CELAC, como fue destacado al más alto nivel en la V Cumbre de Punta Cana, Republica Dominicana, celebrada el 25 de enero de 2017.



2.Se comprometen a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, y en particular, en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, del 14 de diciembre de 1960, para poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones en la región de América Latina y el Caribe.



Dicho en pocas palabras, la autodeterminación e independencia de Puerto Rico es un importante asunto caribeño y latinoamericano. No es, como ha pretendido Estados Unidos un asunto interno de su exclusiva jurisdicción. Todo lo contrario. Los pueblos nuestroamericanos tienen mucho que decir y hacer para dar fin al colonialismo en este pedazo de Patria Grande.



Tengámoslo presente: al Pueblo puertorriqueño le ha tocado enfrentar directamente en desigual batalla, a la potencia capitalista e imperialista más poderosa y despiadada del planeta; y aunque tenemos de frente un largo trecho hacia la plena libertad esencialmente hemos triunfado.



El “Estado Libre Asociado”



El 25 de julio de 1952, precisamente 54 años después de la invasión de 1898, Estados Unidos impuso el llamado Estado Libre Asociado (ELA). La intención era dar la falsa impresión de que en Puerto Rico el colonialismo había cesado y que se iniciaba una cordial relación entre socios.



Siete décadas después el fraude ha colapsado. El ELA está oficialmente en quiebra. Las autoridades estadounidenses admiten aquella farsa. Han impuesto una draconiana Junta de Control Fiscal que ha desplazado a la administración colonial.



La profunda crisis económica y social que enfrenta Puerto Rico desde hace varias décadas ha provocado un movimiento emigratorio masivo; al punto de que hoy día residen en Estados Unidos más de cinco millones de puertorriqueños y puertorriqueñas, mientras que en Puerto Rico la población es de aproximadamente 3.2 millones de personas. También en Estados Unidos libramos una lucha por la autodeterminación, la independencia y la justicia social.



En medio de tanto desasosiego económico y social, nuestro Pueblo persevera y avanza, como lo ha hecho por tanto tiempo. Se ha ido forjando una nación desde el colonialismo. Luchamos por alcanzar los poderes para edificar un Estado nacional.



Esta en juego el destino de toda Nuestra América



No exageramos al afirmar que en Puerto Rico se libra en buena medida el destino de toda Nuestra América. Nuestra Patria ha sido convertida en frontera imperial desde la cual se amenaza a todos nuestros pueblos. Entonces, alcanzar la independencia de Puerto Rico, que es una responsabilidad primaria del Pueblo puertorriqueño, lo es también de nuestros pueblos hermanos.



Acudimos ante los pueblos hermanos de Nuestra América, a recabar y a ofrecer solidaridad. A acompañar y a ser acompañados. A unir voluntades en nuestras luchas comunes. Con seguridad y confianza en un porvenir de libertad y felicidad para nuestros pueblos.



¡VIVA PUERTO RICO LIBRE, CARIBENO Y LATINOAMERICANO!



¡VIDA LA UNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS





Me gusta esto: Me gusta Cargando...