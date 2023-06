Puerto Edén – El Bronx: Peteyem, un kawésqar, ex militante del MIR y activista por los derechos indígenas

Carlos Eden Maidel

enviada por Rosita/Red Charquicán.

Rosita, en el año 1976 nosotros habíamos llegado hacia poco como refugiados políticos a Nueva York. Ruben, nuestro hijo Carlitos de 4 años y yo. Ruben había estado 3 años preso y en 1976 le conmutaton la pena por extrañamiento, el famoso decreto 504…

Un día nos llamaron desde el organismo que nos cobijó a nuestra llegada, Rescate Internacional. Nos pidieron que por favor fuésemos a un Hospital donde estaba internado en condición muy grave, casi moribundo, un joven chileno que había llegado desde Argentina y que estaba completamente solo en el país. Fuimos con Rubén y Carlitos inmediatamente. Rubén se quedó abajo con Carlitos y a mi me acompaño el funcionario hasta el piso donde estaba Carlos Eden Maidel …. Es que no tengo palabras y nunca olvidaré ese instante…estaba en una cama conectado a muchos aparatos . En coma y bajo una cúpula.

Había sido tan salvajemente torturado que hasta le habían cortado la lengua… me explico mi acompañante que tal vez no sobreviría y que para ellos esta era la peor cara de las dictaduras que teníamos en nuestra América Latina. Nunca y a pesar de recibir a miles de refugiados de todas las latitudes, habían visto a alguien en estas condiciones pero que seguía luchando por sobrevivir…. Yo no pude articular palabras. Lo miré largamente y llore como no te imaginas… llanto silencioso obviamente…quise hacerle un cariño, darle un beso en la frente, traspasarle mi dolor por todo lo que tuvo que resistir en manos de sus verdugos pero él ahí quedó inconsciente pero tratado con mucho cariño y profesionalismo por parte de todo el personal de salud que lucho junto a él hasta que un día despertó y volvió a la vida integrándose a las actividades y a seguir denunciando los horrores a que nuestros países estaban sometidos.

Nos seguimos viendo y compartiendo. Me contó con detalles las torturas recibidas y me decía que no se explicaba como pudo sobrevivir. Consecuente hasta el final de su bella existencia. Lo sigo extrañando pues el fue muy activo en las redes sociales. Fanático entre otras cosas del Club de sus amores: Colo-Colo. No se perdía sus partidos y siempre alentaba a su equipo y celebraba sus triunfos y sufría con sus derrotas. Le gustaba la fotografía. En primavera sacaba hermosas fotos de N.Y. florido y en diciembre lo mismo en época navideña.

Nunca abandono su amor a la tierra que lo vio nacer y rendía permanente homenaje a su sufrido pueblo. Defensor permanente de los pueblos originarios. Una tristeza infinita que ya no esté entre nosotros. Seguirá en nuestros corazones y nunca será olvidado.

Nota: Mi amiga me escribió este testimonio y quiero compartirlo con ustedes. Saludos.Rosita /Red Charquicán, 2 de junio de 1973).

Un acto de insensibilidad que agravia a la Cancillería chilena

por Politika /Resumen latinoamericano.

La Fundación Nueva Educación y Sociedad nos hizo llegar esta alerta que cumplimos en difundir a los cuatro vientos. ¿Qué es lo más reprobable? ¿La indiferencia ante la suerte de nuestros compatriotas? ¿Lo miserable de la excusa? ¿La pequeñez de funcionarios acostumbrados a las alfombras y los cócteles mundanos? Hubo una época en la que lanzaban cadáveres al mar. ¿Se abre otra de fosas comunes?

CARLOS EDÉN MAIDEL

El histórico dirigente social kawésqar Carlos Edén Maidel falleció a comienzo de marzo [07-03-2023] en Nueva York, a los 79 años de edad. Vivía en esa ciudad desde 1978, cuando arribó en calidad de exiliado, tras sufrir prisión y tortura como prisionero político, resultantes de una comprometida vida política que inició muy joven.

Acostumbrado a los rigores de una vida difícil, como sus ancestros canoeros, Carlos fue un hombre que nunca ambicionó atesorar bienes materiales, llevando una vida modesta pero intensa, marcada por un honesto compromiso con la justicia social, y en pro del reconocimiento de su cultura ancestral, que vive los efectos finales de un secular abandono, equivalente a un verdadero genocidio perpetrado por intereses privados al amparo de los Estados de Chile y Argentina.

Carlos Edén, en forma consecuente proyectó también sus esfuerzos hacia la lucha anti dictatorial del pueblo chileno, como parte esencial de su amplio compromiso con los Derechos Humanos.

Sus afanes en pos de conquistar libertades y derechos para los pueblos originarios de Chile y el mundo, a partir de su gran conocimiento y habilidades propias de la cultura kawésqar, le permitió además de ser un sobreviviente, ser un portavoz genuíno de una nación en proceso de extinción, siendo declarado por la UNESCO Tesoro Humano Vivo de la Humanidad.

Sin embargo, a pesar de todo ello, el Consulado Chileno mantuvo casi nula relación con Carlos Edén y ahora que ha fallecido, alega no contar con los recursos necesarios para incinerar su cuerpo, facilitando su regreso a los canales magallánicos que le vieron nacer, de modo que debido a la desidia, aún permanece en el Hospital Público donde falleció, con el peligro de ser arrojado a una fosa común, por carecerse de alrededor de US$ 2.000 equivalentes a esos costos.

El Consulado de New York y la Cancillería en Santiago, insisten en no disponer de los recursos necesarios, argumento que luce enorme falsedad si se consideran los grandes costos en actividades de dudoso valor ciudadano.

Una sobrina, Margarita Vargas, que se encuentra en New York y ex Convencional Constitucional en representación del Pueblo Kawésqar, pretende cumplir con la voluntad de Carlos Edén Maidel de que sus cenizas fueran esparcidas en aguas australes, en donde sus ancestros vivían en paz y tranquilidad hasta que llegaron los conquistadores europeos y luego el Estado Chileno y Argentino, ocupando el territorio y sembrando enfermedades desconocidas, abusando y cometiendo matanzas brutales, que diezmaron a miles de aborígenes australes.

En conocimiento de esta situación, la Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES, denuncia el trato insensible y deshumanizado que está otorgando nuestra Cancillería con un chileno, miembro de un pueblo horrendamente victimizado, y que honró a nuestro país durante su vida en pos de los ideales de reconocimiento, integración, democracia, libertades y derechos fundamentales para los pueblos originarios.

Esta situación debe ser enmendada a la brevedad, para terminar con un hecho a todas luces racista y por ello discriminatorio, que cubre de vergüenza e indignidad a la Cancillería y al Gobierno de Chile.

Santiago, 27 de marzo de 2023

