Pueblo Mapuche. Presos Políticos de la CAM denuncian que gobierno mediante gendarmería los castiga tras huelga de hambre

KIÑE. Denunciamos al gobierno de Gabriel Boric que en conjunto con el Ministerio Público, los tribunales de justicia ( de Los Ángeles y Temuco ) vienen desarrollando mayor represión y hostigamiento hacia los PPM contraviniendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto porque, una vez finalizada la legítima y digna huelga de hambre de más de 90 días, Gendarmería aplicó un castigo a quienes la realizamos, con la prohibición de visitas, lo que fue confirmado por los tribunales respectivos. Una sanción que constituye un mal precedente porque no se trata sólo de impedir el ingreso de nuestros familiares, sino la negación a una realimentación necesaria basada en lo tradicional y cultural, coartando así todo vínculo con nuestras familias y comunidades que es la esencia de nuestro forma de vida y cosmovisión. Sin duda es un nuevo golpe a nuestra condición de mapuche, a nuestra formas de vida, a nuestra identidad. Con esta medida se impide no solo nuestra recuperación física médica sino nuestro restablecimiento humano cultural y espiritual como mapuche .

Las huelgas de hambre son una medida extrema, donde exponemos nuestros cuerpos, pero son la última instancia que nos queda para protestar y ser escuchados frente a las injusticias procesales y a nuevos abusos. Son una drástica acción que se vuelve necesaria para luchar por los derechos básicos de los pueblos oprimidos y que a nuestro entender tienen eco en el ámbito del derecho internacional. Por tanto, consideramos la medida un CASTIGO por realizar una huelga de hambre, lo que constituye un abuso más desde la institucionalidad opresora y lo consideramos un acto de tortura por el trato cruel y degradante y que a nuestro juicio, es parte de una política racista cada vez más punitiva por parte de este gobierno y que pretende quebrantar nuestra voluntad de lucha.

EPU: Que a pesar de esta política de represión y hostigamiento, manifestamos que seguiremos con nuestra actitud de asumir la prisión con dignidad denunciando las constante vulneración y violaciones a los derechos humanos en este penal y que hoy sigue afectando a un conjunto de comuneros mapuche que se encuentran prisioneros por luchar por reivindicaciones políticas y territoriales. Por lo tanto, volvemos a denunciar que en este recinto penal no existen las condiciones carcelarias mínimas para comuneros mapuche, por lo cual, no se respeta la condición diferenciada de los miembros de pueblos originarios. En este sentido queremos dejar en claro que la responsabilidad de que no exista un módulo para comuneros es del gobierno y recae en específico en la figura del subsecretario de justicia Jaime Gajardo (militante PC) quien está a cargo de coordinar con Gendarmería las actuales condiciones carcelarias y las medidas represivas que se nos aplica injustamente. Es por lo anterior que reafirmamos la demanda por un módulo para comuneros y hacemos una convocatoria unitaria a los demás PPM para una nueva movilización para lograr definitivamente un espacio y condiciones dignas para los weichafe prisioneros. Consideramos que es una demanda absolutamente legítima en tiempos de mayor militarización y represión a la lucha territorial y política de nuestras comunidades y que confronta contra los intereses del gran capital.

KILA – En el mismo sentido de asumir la cárcel con dignidad y activos por nuestros derechos, no podemos ser indiferentes a la grave situación que afecta a la lamien Claudia Nahuelan, quien por determinación de este gobierno fue secuestrada, hecha prisionera y como castigo adicional fue enviada a esta Cárcel de Alta Seguridad vulnerando así todos sus derechos no solo como mapuche, sino como mujer y madre resultando un trato cruel distanciarla de sus pequeños hijos. Al respecto manifestamos nuestra solidaridad y disposición para exigir su libertad inmediata o en su efecto el traslado a la cárcel de Arauco para que esté más cerca de su familia y comunidad.

MELI: Por último, hacemos un llamado a todas las comunidades en resistencia, pu peñi ka pu lamien del movimiento autonomista en general, a mantener los procesos de lucha territorial contra el extractivismo y las inversiones capitalistas. A continuar con la resistencia mapuche y el control territorial , reafirmando así nuestro compromiso como PPM Camche dejando en claro que no hemos tranzado ni aceptaremos dádivas de este gobierno, que nos mantendremos firmes y leales a los principios y línea que nos legaron nuestros futa keche kuifi y no traicionaremos la lucha autonomista por la reconstrucción de la Nación Mapuche.

AMULEPE TAIÑ WEICHAN !!

FUERA FORESTALES Y MILICOS DEL WALLMAPU !!

LIBERTAD A TODOS LOS PPM !!

WEUWAIÑ .

PPM CAM – Penal Biobío.