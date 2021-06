Procedimiento asqueroso contra todos los derechos de los trabajadores

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 11 DE JUNIO DE 2021

".. No me robaran la esperanza, no me la romperán, vengan a cantar conmigo, vengan a cantar.." canta Ortiga

1.- Con mucha liviandad hablan de la externalización y hasta la muestran como una cuestión positiva. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un proceso que lleva muchos años y que en los hechos significa la pérdida de muchos puestos de trabajo al eliminarse áreas completas en las empresas. No es que se dejaron de cumplir esas funciones, pues las empresas no cambiaron de giro, simplemente se suprimieron servicios como el aseo, la seguridad, mantención y alimentación, entre otros los que fueron entregados a empresas externas, empresas que en su mayoría fueron creadas por ejecutivos que provenían de la misma que estaba externalizando servicios.

El procedimiento utilizado es simplemente asqueroso y atenta contra todos los derechos de los trabajadores. Primeramente se les anuncia que su labor terminará y que deben ser finiquitados. La empresa dice tener falta de caja para pagar los finiquitos y propone a los cesados hacerles un pago voluntario, que con suerte llega a la mitad del total de la indemnización que corresponde cobrar, esto a condición de que se renuncie voluntariamente a la empresa. Si el trabajador accede la empresa hará una gestión para que el cesado pueda ser contratado por la nueva empresa. Así el trabajador sigue prestando sus servicios donde siempre, pero ha perdido su indemnización por años de servicio y es contratado con un contrato a plazo fijo y por una remuneración menor que la que tenía.

O sea, mantiene sus mismas labores, pero gana menos y con un contrato miserable. Esta realidad, es la que viven miles de contratistas en diversas áreas de la producción y el mínimo común de este ejercicio, es que por igual trabajo no se cobra la misma remuneración, afectando por igual a hombres y mujeres y lesionando gravemente las posibilidades de organización sindical. Es muy similar a lo que viven los trabajadores contratados a honorarios en la administración pública.

2.- La prensa da cuenta de una denuncia relativa a algunas empresas en el área de la venta y entrega de colaciones a la JUNAEB. Según la denuncia, ellas habrían falseado sus datos económicos para así disponer de suficiente soporte en la postulación a las licitaciones que se hacen con regularidad, para entregar alimentación a jardines infantiles y colegios a lo largo del país. Tal cosa no es nueva y cada cierto tiempo estalla el escándalo en los medios, para luego diluirse sin que haya investigaciones y sanciones a quienes cometen este delito.

Es común la denuncia de trabajadores que no disponen siquiera de los implementos mínimos para cumplir sus labores, y varias veces se han hecho denuncias públicas donde se exhibe galpones sin ninguna medida de higiene y seguridad, donde se almacenan alimentos. Muchos trabajadores de estas empresas, tienen contratos de plazo fijo y son despedidos y vueltos a contratar, perdiendo toda posibilidad de hacer antigüedad, aspirar a indemnizaciones por años de servicio e incluso organizarse sindicalmente.

Se pagan sueldos bastante bajos y las miles de denuncias que se hacen no siempre son fiscalizadas a tiempo, lo que da un manto de impunidad que las empresas utilizan muy bien.

3.- Un elemento no menor. La falta de fiscalizaciones tiene su origen en la desmedrada planta de trabajadores en las Inspecciones del Trabajo, muy pocos para tanto trabajo, lo que les impide cumplir con su principal tarea que es fiscalizar el respeto a las leyes del trabajo. Seguimos insistiendo en demandar el término de la figura del trabajador a honorarios en la administración pública y la contratación, que por lo demás es necesaria, de miles que están trabajando prácticamente sin protección laboral.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria



MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

