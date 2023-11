PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHES

El Trabajo número 560

Pese a no contar con pruebas, este 4 de noviembre fueron declarados culpables por la justicia del

régimen extractivista y racista chileno los presos políticos mapuche Ernesto Llaitul, Ricardo Reinado,

Esteban Henríquez y Nicolás Alcamán. El tribunal entregará la sentencia el 16 de noviembre.

Según informó la jueza Marisol Panes, se condenó a los acusados por el incendio de unos vehículos

en calidad de atentados.

Marisol Panes tuvo la «deferencia» de ofrecerle la palabra a los prisioneros políticos mapuche ofreció

la palabra, donde uno de los acusados por los intereses capitalistas y la administración del Estado

colonialista chileno, Ernesto Llaitul, manifestó que, “Primero quiero dejar en claro que desde temprana edad

he sido objeto de la persecución política del Estado, toda vez que, en la medida que he tenido conciencia, he

reivindicado los derechos políticos y territoriales de mi pueblo”, y agregó que, “(Nosotros) quizás nos

moriremos. Nos vamos a morir todos aquí, y la lucha va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar”.

Ernesto, hijo del vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y también prisionero político

Héctor Llaitul, expresó que, “Nosotros nos retiraremos sin más pena ni gloria de esta vida, o quizás algunos

con un poco más de gloria que otros, pero esta lucha va a continuar”, y reiteró que, “En cuanto a lo que hoy

me inculpan, yo no tengo participación en los delitos que se me imputan. Y el fiscal lo sabe”.

El joven Ernesto señaló que, “si me quieren condenar, si quieren llevar adelante una condena política,

por ser parte de un movimiento, por ser parte de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ningún problema

en asumir si es que me quieren condenar, (pero) yo y mis compañeros no somos responsables de los delitos

que se nos imputan”.

Larga es la historia de los intentos de exterminio genocida del Estado de Chile contra la resistencia

mapuche. Ese colonialismo criminal, en las últimas décadas, se ha traducido en asesinatos de comuneros en

lucha por la autonomía y el territorio, la persecución, el encarcelamiento y la militarización de la zona

ancestral mapuche mediante un estado de excepción interminable, independientemente del color político de

la administración de La Moneda.

