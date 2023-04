Primer Congreso de la Coordinadora Movimientos Sociales (CMS) por Miguel Silva

por Miguel Silva

Por: Miguel Silva.

Nota: Este reportaje ha provocado bastante discusión, entonces sería mejor dejarlo en claro que lo que sigue es mí óptica de las discusiones. Algunas opiniones que repito formaron parte del debate, pero no son las conclusiones finales de las discusiones.

La Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) se reunió este 1 de abril en su primer Congreso Nacional, el cual tuvo cuatro discusiones: (i) Presentación de los principios y objetivos de CMS; (ii) Orgánica local, regional y nacional de CMS; (iii) Posición política sobre el proceso constitucional actual y (iv) Discusión sobre instrumento político legal.

En cada momento, las personas que asistieron en representación de organizaciones regionales, leyeron la síntesis de sus encuentros.

Una de ellas fue Sindy Salazar, quien leyó la presentación de la Región Biobío:

«Sobre Principios y Objetivos de la Coordinadora de Movimientos Sociales.

La discusión sobre principios y objetivos debe situarse a partir de las lecciones y aprendizajes que hemos obtenido de los procesos y derrotas políticas recientes. Existe una distancia con el mundo popular debido al aislamiento de los movimientos sociales en nuestras causas, nuestros ideales, reforzado por el hecho que nos tendemos a rodear de personas que piensan como nosotrxs. Esto se ha traducido en que no tenemos posiciones sobre contingencias sociales y políticas que afectan y movilizan al mundo popular. Creíamos tener un ‘discurso popular’, sin aceptar que el pueblo es hijo de este modelo, por lo que su sentido común es neoliberal.

De lo anterior se deriva la necesidad de abordar estratégicamente cómo abordamos nuestros principios y objetivos. No se trata de renunciar a los principios, ni abandonar las demandas particulares. Se trata de formularlos de acuerdo a la realidad del mundo popular y en un discurso más global. Tomar posición y alternativas sobre asuntos de interés popular (seguridad, migración, temas económicos, emprendimiento) que han sido apropiados por la derecha.

Incorporar principios de pluralismo, igualdad, libertad, bien común. Debemos ver los principios no de forma dogmática sino como orientaciones de la acción y la praxis a los contextos.»

En el debate que siguió las lecturas, los participantes discutieron las condiciones sociales en que la CMS está trabajando.

Principios y Objetivos de la CMS.

La CMS es una organización política-social que avanza con la organización social local y nacional. ¿Pero cómo hacer llegar nuestra organización de movimientos sociales organizados a la mayoría no-organizada cuando incluso nuestra organización es frágil?

En estas condiciones, tenemos que actuar con un buen sentido de la realidad y proponer cosas que son posibilidades reales en vez de pasar tiempo discutiendo planteamientos «de papel».

Somos de izquierda, pero las demandas sociales tienen que concentrarse con gente que no es izquierda, sino que tiene conciencia neoliberal. En otras palabras, que tenemos que construir «desde abajo», pero hay muchos y distintos «abajos».

Algunos asistentes argumentaron que tenemos que hablar también como anticapitalistas, y otros que sería mejor hablar en pro de las demandas sociales en vez de en contra del capitalismo.

Una delegada de la 8M planteó que la CMS ya tiene un programa mínimo, lo que nació del proceso constituyente y debe tener un pliego de demandas sociales. Y que la CMS debe profundizar sus demandas y programa de lucha.

Orgánica Nacional, regional y local de la CMS.

Luego, cada Regional leyó su presentación sobre la orgánica de la CMS, y los asistentes entraron en un debate.

Como indicación del estado de la orgánica del CMS, se aclaró que algunas regiones habían organizado asambleas como preparación para el Encuentro Nacional, y otras no. En varias regiones el resultado del 4 de Septiembre se sintió y los niveles organizativos disminuyeron.

Por lo tanto, señalaron que es importante entender que en algunos territorios las organizaciones son fantasmas y que deben trabajar con más realismo y menos voluntarismos.

Un delegado se preguntó se la CMS es «Referente» o «Coordinadora», porque un Referente es algo más que una Coordinación. Otrxs respondieron que la CMS debería potenciar los movimientos, es decir debe ayudar a formar espacios y comunicar las organizaciones entre si para integrar nuevas. Por lo tanto, la Coordinadora debe ser una Secretaría y trabajar para fortalecer las regiones. En otras palabras, que la CMS sirve para fortalecer la lucha.

Algunos delegados propusieron que fuera útil formar comisiones de lucha (vivienda, comunicaciones etc.), cosa que se intentó hacer con el Comité de Solidaridad con Santa Juana. Pero es importante que las comisiones deben tener respeto a las decisiones de las asambleas, y así pueden trabajar en nombre de todos.

Se destacó que la CMS coordina varios tipos de organizaciones o agrupaciones, y dentro de cada región, organizaciones grandes con miles de afiliados tienen un voto, mientras que organizaciones chicas, como grupo local de mujeres, también. En todas las regiones, las organizaciones tienen derecho a votar, pero los individuos no tienen.

Y durante las discusiones se plantearon una serie de dudas sobre sus capacidades, levantando las siguientes preguntas: ¿tenemos fuerzas para tener una organización nacional y regional? ¿Deberíamos votar cuando la votación podría causar escisiones y algunas organizaciones dejan de asistir? ¿Los Chats WhatsApp sirven para debatir en forma ordenada o no?

Y hubo en tema importante que se discutió bastante… Que la CMS no tiene orientación política común y esa se necesita para avanzar con la estructura orgánica. Por ejemplo, ¿cómo emitir opiniones públicas si no compartimos el mismo punto de vista?

Salieron varias soluciones «prácticas» a este estado de cosas.

Algunos delegados destacaron que la CMS podría trabajar para que todas sus organizaciones saquen su propia opinión pública sobre el tema bajo discusión.

Otros comentaron que cada organización tiene todo el derecho de proponer que la CMS saque una declaración sobre un tema, incluso pueda sacar su propia declaración directamente.

Otros preguntaron… ¿por qué sacar un comunicado?…A veces es para aclarar una situación, otras veces es para transmitir una opinión compartida.

Y hubo acuerdo general que las decisiones centrales sobre un tema se hacen dentro de las Asambleas Regionales y Nacionales (donde asisten aprox. 30 organizaciones, pero cada Región asigna un representante).

En fin, se determinó que cada Región tiene 2 semanas para elegir su representante en la nueva coordinadora nacional.

Propuestas en relación al Proceso Constituyente en curso.

Luego de la lectura de la presentación por cada Región, comenzó el debate.

La mayoría opinaba que quieren anular en el proceso, pero algunos creen que sería mejor tomar parte en una campaña de anulación y otras que las bases no tienen interés en el tema y no es prioridad de trabajo.

Algunos delegados destacaron que este proceso es muy distinto al anterior, porque no tiene relación con el público, es decir hay menos democracia.

Sin embargo, la delegada de 8M planteó que la CMS debe criticar el borrador según el programa mínimo de demandas que tenemos y así hacer uso formativo del proceso.

Por su parte, un delegado del Bloque Poblacional insistió que van a anular porque no hay razones políticas ni éticas para votar en ese proceso. Y la delegada de Modatima planteó que quieren avanzar en potenciar e incidir socialmente en la construcción de normas, aunque luego de ver el borrador que está trabajando el Comité de Expertos, puede que reconsideren dicha posición.

En Magallanes, hay opiniones diversas sobre si fuera mejor participar o anular y en Biobío, quieren ocupar el proceso para profundizar las reflexiones y hacer un proceso educativo.

En fin, se decidió que la próxima Asamblea va a discutir estos temas y sacar conclusiones sobre las varias alternativas de anular / no gastar tiempo / participar / hacer campaña en contra con materiales, etc.

Discusión sobre EVENTUAL instrumento político Legal

La discusión dejó claro que falta discusión sobre el tema, pero que la CMS no quiere ser partido en este momento

Se preguntó si necesitamos un instrumento político legal y algunxs delegadxs respondieron que SÍ y otros que NO.

Es decir, algunos insistieron que los movimientos son movimientos y los partidos son partidos. Otros destacaron que no alcanzan los puros movimientos sociales y los pobres necesitan su propio partido o sino siempre hay que andar mendigando a los otros partidos.

Un delegado del Biobío se preguntó … ¿un partido … para qué? … y se respondió… «¿para avanzar en los municipios? … porque los concejales sirven como herramientas para organizar las bases.»

De hecho, la Región BioBio ya tiene relaciones con seis concejales y en Magallanes también tienen una CORE.

Por su parte, una delegada de Modatima destacó que quieren ampliar el ámbito de sus acciones y las elecciones podrían ser una manera de avanzar, después de la elección de Rodrigo Mondaca como gobernador.

Terminó el Congreso con el ánimo de seguir en la obra de construcción social.

