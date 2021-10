Presentacion libro de Pensiones– WEBINAR -UNAM-Ciudad de Mexico- Lunes 4 de octubre 14: 00horas (hora Chile)

Cordial invitación a la presentación en línea con la UNAM de Ciudad de México de mi reciente libro The Rise and Fall of the Privatized Pension System in Chile. An International Perspective, Anthem Press (2021), que acaba de ser publicado en inglés en el Reino Unido con distribución internacional.

El evento se realizará en Español el lunes 4 de Octubre a las 14:00 (hora de Chile) y se puede acceder directamente por el sitio web de la UNAM y/o enviar correo a la organizadora del evento. Ver indicaciones del adjunto. Espero puedan participar.

Andrés Solimano

_________________________________________________-

Facultad de Economía UNAM

División de Estudios de Posgrado

Presentación del libro

The rise and fall of the privatized pension system in Chile

Imagen de portada cortesía de Anthem Press

Publicado por Anthem Press

De Andrés Solimano

Comentaristas:

Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General, UNAM

Alfredo Sánchez Castañeda, Abogado General, UNAM

Juan Carlos Moreno Brid, Profesor de la Facultad de Economía, UNAM

Lunes 4 de octubre 2021

12:00 (CDMX)

@ En Zoom

ID de reunión: 897 6824 6405

Informes:

vazquezml@economia.unam.mx

Sitio web:

https://www.depfe.unam.mx

Me gusta esto: Me gusta Cargando...