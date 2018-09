Prensa internacional mira con atención los impactos ambientales de industria salmonera en Chile

Santiago, 05 de septiembre de 2018. (radiodelmar.cl)– Los impactos ambientales, sanitarios y sociales que genera la industria salmonera en el sur de Chile no han pasado desapercibidos para la prensa internacional. En los últimos días, Le Monde Diplimatique, en su edición francesa, la televisión alemana, Deutsche Welle, y la prestigiosa revista Science, publicaron artículos alertando acerca de los escapes de salmón, la contaminación generada por esta industria y la lucha de las comunidades indígenas por mantener su territorio marino costero libre de los centros de cultivo de estas especies.

Las multinacionales salmoneras que operan en Chile y las empresas nacionales durante esta primera parte de 2018 han tenido millonarias ganancias. La Noruega Marine Harvest por ejemplo afirma que “tuvieron su mejor segundo trimestre de la historia”. En su entrega de resultados, la compañía nórdica detallo que “los volúmenes de Chile aumentaron 19% en comparación con el segundo trimestre de 2017. El aumento fue mayor al esperado y estuvo impulsado tanto por un mayor numero de peces cosechados como también por un mayor peso promedio”.

Lachszucht in Chile belastet Umwelt und Fischer

Con el titular “El cultivo del salmón en Chile contamina el medio ambiente y los pescadores” (Lachszucht in Chile belastet Umwelt und Fischer) DW.com, alerta sobre los escapes de salmón señalando a la multinacional noruega Marine Harvest como una de las empresas que registra la mayor cantidad de salmones escapados. “Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, dos millones de salmones han salido de las granjas de cría de Marine Harvest en los últimos ocho años. Y la mayoría de las veces, muy pocos son capturados nuevamente”, dice DW.

Citando al director del Centro Ecoceanos.cl, Juan Carlos Cárdenas, el artículo afirma que las multas aplicadas frente a estas situaciones son “valor simbólico que no tiene nada que ver con el daño ecológico que causan”. Cárdenas agrega que esta industria funciona en una especie de Far West y que Marine Harvest estaría incurriendo en una ilegalidad al pagar 7 mil pesos por cada salmon recapturado vivo o muerto. Esto ocurre luego que la empresa no haya logrado capturar el 10 por ciento de los casi 900 mil salmones escapados en julio desde un centro de cultivo en Isla Huar.

Saumon, du mets de luxe au fléau écologique

Por su parte el influyente Le Monde Diplomatique, en su edición francesa que a la vez fue replicado en la actual edición de septiembre en Chile, en un reportaje titulado “La globalización explicada con salmón chileno”, afirma que “la mitad de los peces que se consumen en el mundo hoy en día proviene de criaderos. Desde que se convirtió en un producto de consumo habitual, el salmón ha enriquecido a Noruega y a Chile. En los fiordos de la Patagonia, la salmonicultura, es una respuesta imperfecta al agotamiento de los recursos silvestres, y plantea importantes amenazas ambientales y sanitarias”.

Le Monde también incluye la lucha de las comunidades indígenas Kawesqar afirmando que “el 29 de enero de 2018, poco antes de terminar su mandato en Chile, la socialista Michelle Bachelet oficializó la creación del Parque Nacional Kawésqar en Punta Arenas. Con una extensión de 2,8 millones de hectáreas de islas y penínsulas, se trata del más grande del país. Sin embargo, solo las tierras superficiales están protegidas, no así las aguas adyacentes y su frágil ecosistema. Esta incongruencia tiene una explicación: no se quiere poner un freno a la expansión de los criaderos de salmón…”.

Chile’s salmon escape demands action

Y desde Estados Unidos la prestigiosa Science también aborda el tema de los escapes de salmón y señala que “para mitigar los impactos de la acuicultura del salmón, Chile debe implementar enfoques ecosistémicos que reconozcan que la acuicultura afecta a otras partes interesadas y a múltiples bienes y servicios ecológicos”.

Science afirma que “el público chileno es en gran medida reacio al cultivo de salmón debido a los riesgos ambientales, mientras que el gobierno y la industria se centran en cambio en las oportunidades que ofrece la acuicultura para el empleo y el desarrollo”.*****FIN*****

