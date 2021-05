Porqué el Pentágono comenzó a tomar en serio a los OVNIS

Por Adán Salgado Andrade

Recientemente, han sido publicadas varias notas de avistamientos de objetos voladores no identificados, que, sorpresivamente, el propio Pentágono, el organismo militar de Estados Unidos, avala. Por ejemplo, el 26 de febrero de este año, varias autoridades confirmaron “que pilotos comerciales vieron algo surcar los cielos del sureste de Estados Unidos, un objeto cilíndrico largo, viajando a gran velocidad, luego de lo cual, desapareció” (ver: https://gizmodo.com/federal-authorities-confirm-sighting-of-yet-another-ufo-1846367951).

En otro reciente evento, un cohete de la empresa SpaceX, casi choca contra un OVNI. La NASA, le informó a la tripulación de esa nave, para que se prepararan, en caso de una colisión. Pero, por fortuna, el OVNI, se desvió y se evitó el desastre (ver: https://www.entrepreneur.com/article/370629).

Sin embargo, no hace mucho, esas notas habrían sido impensables. Siempre ha sido el interés de Estados Unidos, el terco ocultamiento de la vida extraterrestre, sobre todo, la que ha dado indicios, tanto visuales y hasta materiales, de que otras civilizaciones nos visitan cotidianamente, desde hace cientos de años (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2015/01/la-inocultable-inteligente-existencia.html).

Pero eso ha cambiado bastante, gracias a la labor periodística de una mujer, Leslie Kean, quien ha tomado muy en serio el fenómeno OVNI, como expone el artículo de The New Yorker, titulado “Cómo el Pentágono comenzó a tomar en serio a los OVNI’s”, firmado por Gideon Lewis-Kraus (ver: https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/10/how-the-pentagon-started-taking-ufos-seriously).

El artículo abre, mostrando una foto de cuatro objetos luminosos, como discos de fuego, volando sobre Salem, Massachusetts, en 1952, una de miles de fotos que existen al respecto.

Yo mismo, en mi niñez, una noche, vi OVNI’s, consistentes en grandes esferas fosforescentes, moradas, unidas por un cilindro azul, también fosforescente, que viajaban rápidamente, sin emitir ruido o estelas de humo. En cierto momento, tres de esos objetos con tan extraña forma, se colocaron sobre nuestras cabezas – me encontraba con mi padre –, estuvieron así por varios segundos y, repentinamente, volaron a distintas direcciones, desapareciendo en pocos instantes.

Así que es algo innegable, que sólo mentes muy cerradas, podrían insistir en que no existe vida alienígena, porque, además, no podemos estar solos en este vasto universo, en donde, las mínimas probabilidades de existencia de tal vida inteligente, proponen que habría miles de planetas con ella.

Y eso es lo que ha estado investigando Kean. “no negar su existencia y tomar las pruebas más contundentes para demostrarlo”.

Videos como el “FLIR 1”, que presenta la evidencia de un OVNI, filmado por marinos del U.S.S Princeton, es una de las pruebas contundentes que Kean ha estudiado minuciosamente y que presenta como irrefutables en sus trabajos y conferencias.

Ya, desde el 2001, dice Lewis-Kraus, Steven M. Greer, dictó una conferencia en donde se refería a los OVNI’s, que, incluso, se tenían restos de los que se habían estrellado. “¿Por qué se han ocultado esas tecnologías tan transformadoras? Obviamente, porque el orden social, económico y geopolítico está en riesgo”, refería.

Claro, supongo que el Pentágono no habría podido aceptar que tecnologías alienígenas superaban, con creces, cualquier avance tecnológico-militar. Pero sólo hay que reflexionar en que si esas civilizaciones pueden viajar con métodos totalmente desconocidos, desafiando la gravedad y otras leyes físicas, dominando, incluso, el efecto warp, entonces, realmente, son muy avanzadas

Otro problema que se anteponía, para darle el peso que ya tiene la ufología, era que, durante la guerra fría, Estados Unidos y la URSS, estaban en confrontación tanto bélica, como tecnológica y los OVNI’s, eran considerados como secreta tecnología que cada uno de tales países enviaba al otro para espiar.

Leslie Kean, eligió como mentor a Greer y ha tomado muy en serio la investigación ufológica, pero considerando, como señalé, sólo las pruebas más demostrativas de que lo que se considera un OVNI, lo es realmente. Dice que no se trata de exponer que “se han hallado hasta cadáveres de alienígenas”, como afirman conferencistas, “pues eso, sería irse a los extremos, muy irresponsable. Pero sí se trata de enfrentar los hechos, mostrar que existe la vida extraterrestre y es algo que debemos de aceptar”.

Ya desde la era Obama, Greer le había pedido a ese presidente que hablara sobre el fenómeno OVNI, pero nunca recibió respuesta.

La seriedad con que Kean ha tomado el asunto, la llevó a publicar un libro, en el 2011, UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record (OVNI’s: generales, pilotos y funcionarios, dan sus testimonios), en el cual, describe los eventos considerados UAP (unidentified aerial phenomena). Y también publica en el Times, regularmente, casos que, sin lugar a dudas, no tienen una “explicación racional”.

Dice Kean que, cuando hace años, comenzó a dedicarse a la ufología, hasta se reían de ella. Pero la seriedad que ha mostrado, ha logrado que hasta un político como el senador Marco Rubio, haya pedido que el Acta de Autorización de Inteligencia, hiciera “un detallado análisis de fenómenos aéreos inidentificados y de reportes sobre ellos”. Y en el verano del 2020, David Norquist, el Secretario de la Defensa, anunció la existencia formal de la Fuerza de Tarea para Investigar los Fenómenos Aéreos Inidentificados. John Ratcliffe, ex director de Inteligencia Nacional, enfatizó en una entrevista con Fox News que “ese tema se está tomando muy seriamente. Cuando hablamos de avistamientos, hablamos de objetos que han sido vistos por la marina o pilotos del ejército o han sido recogidos por imágenes satelitales, y que sus acciones, francamente, son difíciles de explicar, movimientos duros de replicar, de los cuales, no tenemos la tecnología para hacerlos o que están volando a velocidades que exceden la barrera del sonido, sin una estela sónica”.

¡Vaya, pues ya era hora de que ante innumerables testimonios de todo tipo de personas, de distintos países, sobre sus avistamientos de OVNI’s, el Pentágono, que tanto se esforzaba por ocultarlos y “explicarlos” como fenómenos ópticos o meteorológicos o que eran formaciones nubosas, fotos trucadas y otras cosas, los aceptara como verdaderos y producto de civilizaciones extraterrestres!

Incluso, Lewis-Kraus se refiere a los supuestos restos que se tienen de OVNI’s estrellados, que el senador Harry Reid, afirma que existen y que se les han entregado a empresas como la aeronáutica Lockheed, la cual, dice Lewis-Kraus, que declinó dar su testimonio para el artículo. Seguramente ha de ser cierto y no lo revelará, supongo.

Claro que hay detractores radicales, como Mick West, que aun ante las pruebas más irrefutables, les haya la explicación “racional”. “Tal vez porque, de chico, me espantaba pensar en que hombrecillos verdes, me podían asustar si se me aparecían”, dice y que por eso niega fervientemente la existencia de OVNI’s o vida extraterrestre. Pues qué tipo tan escépticamente necio.

Paro hay otros, como Tom DeLonge, ex miembro de la banda punk Blink-182, totalmente convencidos de la existencia de vida extraterrestre. Formó el proyecto To the Stars Academy of Arts & Science, dedicado a estudiar la ufología. Recientemente, ese organismo declaró que estaba analizando material “extraterrestre”, un tipo de aleación metálica, proporcionado por el Pentágono, para someterlo a ingeniería reversible (ver: https://gizmodo.com/report-heres-how-tom-delonges-ufo-research-group-got-t-1839894406).

De ser eso cierto, ¿podría humanizarse tal tecnología? Muchos conspiracionistas, afirman que así se han obtenido avances, como en los chips computacionales o los celulares, de realizar ingeniería reversible en la “tecnología extraterrestre” (ver: https://www.sbs.com.au/guide/article/2019/01/31/did-ufos-give-us-mobile-phone-technology).

De cualquier forma, es importante que se tome en serio la existencia extraterrestre, pues es innegable que no estamos solos.

Quien sea que diga que somos la única civilización existente en este infinito Universo, padece de seria soberbia.

O quizá sea algún alienígena, metamorfoseado como humano – como los conspiracionistas que claman que hay entre nosotros extraterrestres, viviendo desde hace miles de años, en el fondo marino – que prefiera hacer que no creamos en su existencia, para seguirnos espiando.

