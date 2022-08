Por una educación integral y de respeto: Entrevista a presidenta del Magisterio en Temuco, Carmen Gloria Calfiqueo

Radio del Mar.cl

La dirigente docente hizo referencia a situaciones de vulnerabilidad, discriminación y arbitrariedad que se vive en algunos establecimientos.

Caso emblemático es la situación del Liceo Tecnológico de la Araucanía. Proyecto de construcción generaría impacto al bienestar de la comunidad educativa y se destruirían lugares ancestrales sagrados.

Carmen Gloria Calfiqueo, profesora y dirigenta comunal en Temuco

Calfiqueo Curilaf, indicó que es dramático el impacto que decisiones heredadas están teniendo en las legítimas demandas la comunidad del liceo Tecnológico desde lo educativo y cultural mapuche, establecimiento ubicado a los pies del Cerro Ñielol.

La comunidad escolar, debido a un proyecto de construcción, corre el riesgo de perder dos tercios de su área perimetral y de afectar gravemente un Eltún, sitio ceremonial histórico y sagrado, así como la pérdida de espacios recreativos y deportivos, en un establecimiento, donde más del 90 % pertenece al pueblo mapuche.

“LA COMUNIDAD NO ACEPTA ESTA ENAJENACIÓN ARBITRARIA, INCONSULTA, Y QUE NO CONSIDERÓ EL COMPONENTE CULTURAL E HISTÓRICO DE PÉRDIDA SOSTENIDA EN MÁS DE 130 AÑOS DE OCUPACIÓN DEL ESTADO EN EL TERRITORIO MAPUCHE”

Carmen Gloria Calfiqueo Curilaf. Es Profesora de Estado en Castellano, Magíster en Educación Intercultural Bilingüe, mención Gestión Orientadora Educacional y Vocacional. Trabaja como profesora de aula en el Liceo Tecnológico de la Araucanía (ex Pedro Aguirre Cerda). Actualmente es dirigenta del Colegio de Profesores y Profesoras, ejerciendo el cargo de Presidenta Comunal.

1.- En general y en base a la experiencia en recorridos por los diferentes establecimientos educacionales de la comuna ¿Cuáles sería los principales avances y las principales dificultades en el actual sistema escolar de Temuco?

Los principales avances ha sido reconocer la importancia del aporte del Colegio de Profesores y Profesoras en los procesos pedagógicos, en evidenciar la importancia de una buena convivencia escolar, un ambiente propicio, no sólo en el aula, sino que también fuera de él. En este sentido, se estableció la importancia del buen trato, el respeto y consideraciones mutuas en la relación entre docentes directivos y los y las docentes en cada establecimiento educacional de la comuna. De esta manera el ámbito socioemocional lo planteamos como un tema clave, lo que significó que nos llamara el concejal Carlos Sepúlveda, encargado de la Comisión de Educación del municipio de Temuco, para que formáramos parte de la elaboración de un documento para abordar los protocolos de actuación en temas de agobio y maltrato laboral, discriminación por género, etc.

El gremio comunal ha estado evidenciando los temas de transporte, de infraestructura precaria y de abandono heredada de la gestión anterior, más temas de Padem, cancelación de sueldos y asignaciones, evaluación docente, entre otros temas.

2.- ¿Considera que en esta región prevalecen condiciones de racismo, discriminación y falta de reparación en el sistema escolar? De ser así ¿algunos elementos a destacar?

En relación a lo que preguntas, heredamos y vivimos el racismo desde que el Estado de Chile nos usurpó nuestro territorio a sangre y fuego. Hoy desde lo educativo, tenemos establecimientos educacionales con proyectos de mejoramiento que no se concretan con la premura y la decisión firme de disponer recursos económicos para concretar, y que no sólo se quede en el diseño. En visita a las escuelas, liceos y jardines, se observa el abandono en los últimos 12 años. Prevalen las ideas de progreso y lógica neoliberal que no considera la memoria y el lugar que debiera darse en las decisiones. cuando los proyectos pudiesen afectar seriamente los derechos colectivos, en nuestro caso, tenemos la presencia del pueblo mapuche que tiene una espiritualidad y cosmovisión propia.

Evidenciamos la lentitud, por ejemplo, de la oficialización de la lengua mapuche en la comuna de Temuco. No basta posar para las fotos, o considerar como suficiente mostrar los bailes, la comida, artesanía y logos publicitarios. Hay temas más de fondo que generan serias dudas si la voluntad política es reforzar, respetar, revalorar y resignificar lo que tiene que ver con ámbitos de significación y relevancia cultural.

3.- Con respecto a la situación de hallazgos de piezas y restos ancestrales en espacios ceremoniales antiguos y que involucra al Liceo Tecnológico ¿cuál es la posición al respecto y que se anhela como medidas de protección, conservación y respeto?

Liceo Tecnológico de la Araucanía

Como colegio de profesores y profesoras estamos apoyando la postura y argumentos que han expresado la totalidad de los y las docentes, que, tras analizar, informarse, y constatar en qué consiste en el contexto de hoy el proyecto de edificación y mejoramiento que involucra dos establecimientos educacionales de la comuna, no aceptan los términos del proyecto.

La evaluación los llevó a rechazar, debido al impacto que tiene para la comunidad escolar, que se construya sobre un ELTUN, espacio espiritual que forma parte de un cordón de significación cultural y patrimonial a los pies del Cerro Ñielol, lugar de significación histórica.

Desde el gremio planteamos, que, en la decisión de construir, se tiene que considerar la participación de la ciudadanía, la realización de la consulta indígena, de acuerdo al convenio 169, y transparentar toda la información, sin omisiones.

La necesidad de transparentar y considerar todas las variables que este proyecto de edificación contemplaba, lo hacen un proyecto inviable.

En el presente, es dramático el impacto que estas decisiones están teniendo en las legítimas demandas la comunidad del liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía, quienes por décadas han luchado por desarrollar el trabajo pedagógico en un espacio digno que no signifique el sacrificio de aceptar el mal menor o nada.

Esta voluntad política de invisibilzacion, fue muy evidente, especialmente, en la gestión del exalcalde Miguel Becker, que nos heredó un proyecto que desde la base es perjudicial, no sólo desde la omisión del componente cultural mapuche, sino también, desde lo educativo. La nueva gestión alcaldicia le dio continuidad.

La comunidad escolar sería arrinconada a un tercio de su área perimetral, detrás de un muro y la extensión de calle las acacias. La comunidad no acepta esta enajenación arbitraria, inconsulta, y que no consideró el componente cultural e histórico de pérdida sostenida en más de 130 años de ocupación del Estado en el territorio mapuche.

4.-Finalmente. ¿Qué elementos se deberían considerar para que el Liceo Tecnológico cumpla con estándares en materia de justicia escolar?

Lo primero, es no se debe seguir aceptando proyectos sin participación de los estamentos y actores de la comunidad escolar. La participación y el ejercicio democrático involucra y valida decisiones de esta envergadura.

Se debería considerar el espacio físico que permite desarrollar una educación integral que tome en cuenta la diversidad existente, que respete los espacios ceremoniales, recreativos y deportivos que se pierden en su totalidad, quedando tras un muro y una calle que empequeñece aún más el área perimetral que históricamente ha pertenecido al liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía, ex Pedro Aguirre Cerda de Temuco. Los profesores y profesoras dicen que van a pasar a ser «El PATIO TRASERO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL«.

Los y las docentes cuestionan que, para avanzar en mejoramiento, tengan que aceptar que un proyecto vaya unido a otro proyecto y de eso dependa su ejecución. Se interrogan por qué no fue así con el ISETT, Pablo Neruda, Mundo Mágico, Dufey, etc. Manifiestan que estos establecimientos de la comuna no han «perdido ni un centímetro de su área perimetral» cuando mejoraron su infraestructura o edificaron nuevas dependencias para la comunidad escolar.

Hoy, la comunidad del liceo Tecnológico, están dando la cara por los y las estudiantes que pertenecen más del 90% al pueblo mapuche, la mayoría viene del ámbito rural de la región. Con esta decisión se debilita la educación pública técnico profesional, en este caso, industrial.

Los estamentos de padres y apoderados los y las estudiantes, y una comunidad de exalumnos muestran absoluto desacuerdo con el proyecto de edificación en el espacio físico que les ha pertenecido durante décadas.

Reflexionan que no se puede seguir condicionando el mejoramiento del liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía, con el proyecto de otro establecimiento educativo. Defenderán en tribunales, el derecho a un espacio digno y visible a la comunidad de Temuco. Defenderán a los y las estudiantes quienes según las estadísticas están entre los más vulnerables provenientes de las diversas comunas de la Araucanía. Son ellos y ellas la razón por la cual se defenderá sus derechos colectivos que respeten los espacios de significación cultural. La educación debe darse dentro de un contexto educativo que permita aprender desde el conocimiento, lo cultural, su formación técnica, deportiva, recreativa y ceremonial como ha sido históricamente.

