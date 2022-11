Por qué importan las elecciones en la lucha por el socialismo

por Grupo Socialista Independiente, EEUU noviembre 24, 2022

En el contexto de las elecciones intermedias de Estados Unidos, ¿cuál es la relevancia para la lucha por el socialismo? En una elección en la que se gastaron más de $9 mil millones en publicidad para los dos partidos corporativos, los republicanos y los demócratas, y sus candidatos, los trabajadores no tienen ningún partido político propio representado en estas elecciones.

Las dos opciones típicamente en la boleta electoral, los partidos Republicano y Demócrata, están controladas por corporaciones y se postulan para ellas. Sus intereses son directamente opuestos a los nuestros. La clase multimillonaria capeó bien la recesión inducida por COVID; por ejemplo, según Oxfam, los diez hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza durante la pandemia, mientras que el 99% de la población mundial experimentó una disminución de la riqueza. Los demócratas están presentando candidatos como J. B. Pritzker para gobernador de Illinois, miembro de una de las diez familias más ricas de Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump y el Partido Republicano pretenden saber cómo es ser una persona trabajadora promedio, pero en realidad quienes controlan el Partido Republicano son parte de los millonarios y multimillonarios que gobiernan la política en los Estados Unidos.

En cada ciclo electoral, incluido este, el Partido Demócrata nos dice que votemos azul con la promesa de aprobar algunas reformas y evitar que un Partido Republicano cada vez más derechista empeore las cosas. En las elecciones intermedias de 2022, el Partido Demócrata juró defender los derechos al voto y al aborto actualmente atacados por el Partido Republicano. Esperan que les creamos ahora, incluso después de que las administraciones de Obama y Biden no hayan podido codificar Roe v. Wade en la ley mientras los demócratas controlaban completamente el Congreso y la Presidencia. Demócratas como Joe Manchin sabotearon las protecciones de los derechos de voto propuestas, y el Partido Demócrata en Carolina del Norte luchó brutalmente para mantener a Matthew Hoh, un miembro de izquierda del Partido Verde, fuera de la boleta electoral de mitad de período.

Nuestra tarea como clase trabajadora y socialistas es luchar en los lugares de trabajo, las comunidades y la arena política para construir nuestras propias organizaciones que puedan organizarnos y representarnos. Los trabajadores estadounidenses necesitan desesperadamente nuestro propio partido político.

Socialistas y elecciones

La clase capitalista enmarca las elecciones como la única oportunidad para que los trabajadores participen políticamente en la sociedad. Por supuesto, tenemos más oportunidades que simplemente votar por políticos corporativos; por ejemplo, organizar en nuestros lugares de trabajo y campañas comunitarias para mejorar las condiciones de vida, usar herramientas como reuniones masivas, protestas, marchas, huelgas e incluso ocupaciones son formas cruciales en las que podemos obtener ganancias inmediatas y desafiar el dominio de la clase capitalista. Pero no podemos ignorar o abstenernos de las elecciones, dejando que los políticos capitalistas dominen las elecciones sin oposición.

Se entiende ampliamente que las elecciones y el voto son importantes para la mayoría de los trabajadores. Las elecciones son una actividad política reconocible, incluso en lugares o momentos en los que no hay protestas callejeras o movimientos de masas. La clase trabajadora ha luchado durante siglos para ampliar los derechos de voto, una lucha que aún continúa en la actualidad. Los socialistas deben involucrarse en la política electoral, haciendo campaña por las demandas inmediatas de la clase trabajadora presentando candidatos de la clase trabajadora independientes de los dos partidos corporativos. En su forma más básica, las elecciones son una oportunidad para discutir política dentro de nuestras comunidades en un formato con el que la gente está familiarizada. Los socialistas pueden organizar manifestaciones, mítines, reuniones públicas e ir de puerta en puerta para discutir las demandas progresistas y socialistas. Incluso en un país sin partido de los trabajadores, las campañas electorales son un foro público y una oportunidad para organizar a la gente y levantar la bandera de los candidatos independientes de izquierda como un paso hacia la organización de un partido de los trabajadores. Las campañas electorales, incluso si no ganan, pueden utilizarse para reunir con éxito a diferentes organizaciones y activistas progresistas y de izquierda para lanzar futuros movimientos políticos y campañas electorales.

Los socialistas y mucha gente de la clase trabajadora no se hacen ilusiones sobre la naturaleza de la «democracia» estadounidense. Hay innumerables formas en que los capitalistas y sus políticos controlan el sistema político. La supresión de votantes, el gerrymandering, el colegio electoral, la Corte Suprema, el Senado, las maniobras legales contra los desafíos de terceros a los dos partidos corporativos dominantes son solo algunos ejemplos. No es de extrañar que una gran parte de los trabajadores estadounidenses no voten. Pero los candidatos independientes de izquierda de la clase trabajadora podrían ayudar a energizar y movilizar a los trabajadores que actualmente están alienados de las políticas capitalistas habituales.

Los movimientos de masas fuera de las elecciones han ganado reformas clave. La Ley de Derecho al Voto, la Ley de Protección Ambiental, los derechos reproductivos, incluida la legalización del aborto, y muchos otros son el resultado de movimientos de protesta masivos. Bajo la presión de las masas, cuando la clase capitalista teme que el descontento social afecte sus ganancias, los trabajadores pueden ganar concesiones, mejorar nuestras vidas y ampliar nuestros derechos. Pero también necesitamos usar la política electoral, incluso con sus limitaciones, para conectar y unir diferentes movimientos progresistas y de izquierda.

¿Simplemente tomando prestada una línea de balotaje?

La historia de la izquierda estadounidense está plagada de activistas progresistas o socialistas individuales que afirmaron que solo estaban usando la línea de votación del Partido Demócrata en las campañas electorales, simplemente «tirando de una palanca» y votando momentáneamente por los demócratas. Acorralar votos para el Partido Demócrata, usar el aparato, la influencia y el dinero de la clase dominante del Partido Demócrata en campañas electorales a menudo se justificaba como una conveniencia temporal con objetivos que iban desde promover campañas de un solo tema hasta dividir o tomar el control del Partido Demócrata y cambiar en una especie de partido de izquierda.

Al apoyar al Partido Demócrata, grandes sectores de la izquierda estadounidense han convertido a activistas progresistas y socialistas en agentes del Partido Demócrata dentro de movimientos sociales y sindicatos, brindando una cobertura progresista o pseudoizquierdista para un partido político capitalista y abandonando el socialismo y la política de la clase trabajadora.

Los nuevos partidos políticos con una base de clase trabajadora que podrían haberse convertido en partidos obreros de masas se incorporaron al Partido Demócrata, lo que aumentó el poder político de las grandes empresas sobre la clase trabajadora y descarriló el movimiento socialista. Algunos de los muchos ejemplos incluyen el Partido Popular de fines del siglo XIX, el Partido Laborista de Agricultores de Minnesota en la década de 1930, el Partido Laborista Estadounidense de fines de la década de 1930 y principios de la década de 1940, el Partido Progresista en la década de 1940.

En 1933, Upton Sinclair, miembro del Partido Socialista y autor de The Jungle, construyó un movimiento de socialistas y trabajadores desempleados conocido como End Poverty in California (EPIC). EPIC publicó su propio periódico y organizó clubes y sucursales locales, abogando por reformas radicales, como el uso del dominio eminente para apoderarse de fábricas cerradas y reabrirlas como si estuvieran bajo el control de los trabajadores que quedaron desempleados por la Gran Depresión y el Dust Bowl.

Sinclair dejó de lado sus afiliaciones al Partido Socialista y eligió postularse como demócrata en 1934, arrastrando a EPIC junto con él, incluidos otros candidatos presentados por el movimiento. El presidente, el demócrata Franklin Delano Roosevelt (FDR), se negó a respaldar a Sinclair, y muchos votantes y políticos del Partido Demócrata trabajaron para revivir el difunto Partido Progresista de Theodore Roosevelt para presentar un candidato centrista contra Sinclair y dividir la votación. La decisión de Sinclair de postularse como demócrata dividió al Partido Socialista en California, lo que provocó su declive. EPIC rápidamente perdió impulso y desapareció a fines de la década.

El Partido Comunista de los EE. UU. en la década de 1930 estaba creciendo rápidamente con decenas de miles de miembros, convirtiéndose en el partido de izquierda más grande de los EE. UU. partido de los trabajadores El Partido Comunista estaba en una posición fuerte para desempeñar un papel crucial en el lanzamiento de un partido de los trabajadores en los EE. UU. En cambio, el Partido Comunista, siguiendo la política de frente popular del estalinismo, comenzó a apoyar a FDR y al Partido Demócrata en 1936, canalizando activamente a activistas socialistas y votantes en el Partido Demócrata o partidos que parecían de izquierda pero que en realidad apoyaban la fusión con el Partido Demócrata.

La “Nueva Izquierda” que surgió del movimiento de derechos civiles, la Guerra de Vietnam y otros movimientos de protesta masivos de finales de los años 60 y 70 generó muchas críticas a los dos partidos políticos corporativos, pero los pequeños partidos de izquierda no lograron construir una base en el movimiento obrero o clase obrera en general para reunir las fuerzas para iniciar un partido de los trabajadores. En cambio, los grupos de izquierda tendieron a limitarse a campañas electorales simbólicas basadas en un pequeño grupo o adoptar un enfoque ultraizquierdista y abstencionista de la política electoral. Muchos grupos progresistas y de izquierda se desviarían de una posición abstencionista que suena radical a apoyar a los políticos del Partido Demócrata, incluidos Eugene McCarthy o George McGovern, a pesar del apoyo entusiasta del Partido Demócrata a la guerra de Vietnam.

Muchos activistas y grupos autoproclamados socialistas, maoístas o comunistas continuaron su trayectoria de las décadas de 1960 y 1970 y se disolvieron en varias campañas del Partido Demócrata en la década de 1980, más particularmente en las campañas de Jesse Jackson para la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1984 y 1988. Bernie Sanders, por ejemplo, apoyó a Walter Mondale en 1984 y a Jackson en 1988. Sanders vio la campaña de Jackson como un modelo para sus dos intentos de capturar las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 2016 y 2020.

Ha habido momentos en que los socialistas aseguraron un lugar en la boleta al presentarse a las elecciones primarias del Partido Demócrata. Esta es la estrategia oficial de los Socialistas Democráticos de América (DSA), quienes argumentan que ganar las primarias y asegurar una línea de votación del Partido Demócrata contribuye a transformar al Partido Demócrata en una especie de partido socialista, cambiando fundamentalmente el carácter capitalista del Partido Demócrata o al menos haciendo de DSA el «ala izquierda del Partido Demócrata».

Si bien algunos autoproclamados “socialistas demócratas” han sido elegidos demócratas de esta manera, no ha logrado ser una estrategia ganadora. Cuando los progresistas y los izquierdistas “ganan” las primarias demócratas, rara vez ganan más que las palabras “Partido Demócrata” junto a su nombre. Nada se gana para el socialismo.

En el caso de candidatas como India Walton, quien se postuló para la alcaldía de Buffalo, NY en 2021, la maquinaria del Partido Demócrata se volvió en su contra, como lo hicieron con Upton Sinclair, George McGovern, Bernie Sanders, Nina Turner y muchos otros que reclamaron una afinidad con el socialismo. Después de que Walton ganó las primarias del Partido Demócrata, los líderes del Partido Demócrata financiaron una exitosa campaña por escrito para el titular demócrata Byron Brown, quien ganó las elecciones generales con un margen del 20 %, a pesar de que Walton trató de encajar en el Partido Demócrata suavizando su tendencia progresista. programa y la autoidentificación con el socialismo, incluso hasta el punto de expresar su apoyo a los terratenientes y dueños de negocios en las elecciones generales.

Cuando los socialistas se postulan como demócratas, pierden el derecho a llamarse socialistas. En lugar de construir el socialismo, se vuelven parte del poder político del capital. Bernie Sanders, por ejemplo, todavía es considerado un «socialista» por algunos en la izquierda, pero tiene una larga historia de respaldo a los candidatos del Partido Demócrata, incluidos los más recientes, Hillary Clinton, Joe Biden, y ya ha dicho que apoyaría a Biden. en 2024. En las elecciones intermedias, Sanders volvió a apostar por el Partido Demócrata y sus candidatos.

Los ejemplos anteriores de activistas y partidos políticos progresistas y socialistas que capitularon ante la política de las grandes empresas al convertirse en parte del Partido Demócrata han tenido consecuencias desastrosas para los trabajadores de los EE. representación política para el pueblo trabajador, y las guerras inútiles y crónicas y las guerras de poder del imperialismo estadounidense que a menudo no se cuestionan o duran décadas debido a que no quedan masas en los EE. UU. movilizándose para detener las guerras. La participación de los socialistas en las elecciones es crucial para construir el movimiento socialista, pero solo si se hace independientemente de los dos partidos políticos corporativos y es parte de la construcción de un partido obrero de masas con un programa socialista.

¿Cómo serían los candidatos de los trabajadores y un partido de los trabajadores?

Las huelgas, las protestas y los movimientos de masas pueden y deben ser la base para que los socialistas presenten candidatos, y un movimiento fuerte puede superar las barreras de postularse como un tercer partido. En los Estados Unidos, de 1989 a 1990, United Mine Workers (UMW) emprendió una huelga militante decidida en Pittston, Virginia, por mejores salarios, condiciones y beneficios. Cuando las negociaciones se estancaron, el gobernador demócrata intentó romper la huelga, utilizando policías estatales y la ley de derecho al trabajo de Virginia para ayudar a las compañías de carbón a usar esquiroles. El UMW organizó una campaña por escrito para postularse contra el Partido Demócrata y elegir a la minera Jackie Stump para la Asamblea General de Virginia. Stump, que estuvo en la cárcel durante tres semanas debido a la desobediencia civil en el transcurso de la huelga, ganó las elecciones contra un demócrata en ejercicio de forma aplastante. Esta victoria va en contra de la sabiduría de DSA de que se necesita una línea de votación del Partido Demócrata para ganar. Un fuerte movimiento detrás del candidato de un trabajador puede ganar una elección sin una línea de votación del Partido Demócrata.

Muchos movimientos sociales en el pasado dieron origen a partidos políticos independientes. En medio del movimiento por los derechos civiles, los líderes negros, insatisfechos con los dos partidos corporativos que colaboraron con los segregacionistas, organizaron el Partido Freedom Now para presentar candidatos que defendieran los derechos políticos y económicos de los negros. Malcolm X y varios trotskistas estadounidenses apoyaron este esfuerzo. En 2020, los activistas de Black Lives Matter podrían haber liderado el apoyo multirracial del movimiento hacia la realización de campañas independientes que prometieran desmilitarizar a la policía, tomar los departamentos de policía bajo el control de la comunidad, poner fin al uso de prisiones privadas y lograr que los sindicatos luchen contra la discriminación racial en el lugar de trabajo. . En cambio, los líderes de la organización sin fines de lucro BLM canalizaron el apoyo del movimiento para votar por demócratas como Biden, quien impulsa enormes aumentos en los fondos para la policía y el sistema penitenciario.

La clase capitalista y los dos partidos corporativos saben que un partido de los trabajadores sería una gran amenaza para el sistema capitalista. Le daría una voz política organizada a la clase obrera. Sería una alternativa real al dominio corporativo del bipartidismo. Han hecho todo lo posible para evitar que establezcamos uno, incluido el establecimiento del sistema primario actual, introducido a principios del siglo XX, para tratar de contrarrestar el ascenso del Partido Socialista.

Ante la ausencia inmediata de un partido obrero, los trabajadores y los socialistas deberían organizar campañas electorales independientes de izquierda. Estas campañas pueden organizarse en torno a una plataforma de demandas claras, basadas en la toma de decisiones democrática y la rendición de cuentas de los candidatos. En este momento, los sindicatos, los grupos comunitarios progresistas y las organizaciones de izquierda deberían organizarse para presentar a los activistas de la clase trabajadora como candidatos independientes en la próxima ronda de elecciones. La cooperación y la discusión entre estas organizaciones y campañas pueden ayudar a sentar las bases para un partido de trabajadores que probablemente estaría compuesto por muchas tendencias políticas diferentes representadas por progresistas, laboristas y de izquierda. Un partido de trabajadores basado en cuotas de membresía masiva donde las bases tienen un poder real de toma de decisiones, y reuniones locales, regionales y nacionales regulares para discutir, debatir y llevar a cabo iniciativas y campañas para aclarar las mejores ideas, tácticas y Las estrategias pueden generar ganancias inmediatas para la clase trabajadora.

Los candidatos independientes de la clase trabajadora deben organizarse y hacer campaña por demandas que incluyan:

¡Un salario mínimo federal de $20 como un paso hacia un salario digno! Luche por aumentos a las leyes estatales y locales de salario mínimo también.

¡Derechos sindicales para todos! Derogar todas las leyes antisindicales como Taft-Hartley. Invierta la decisión de Janus. Reformar la legislación laboral para que sea más fácil organizarse.

Control de alquileres y subsidios hipotecarios para compradores y propietarios de viviendas.

Un programa federal de obras públicas para crear empleos sindicales con salarios dignos para desarrollar energía renovable, transporte público y la construcción masiva de viviendas públicas.

Educación, atención médica y transporte público gratuitos y de alta calidad para todos.

¡Organización activa y oposición al racismo, sexismo, homofobia y todas las demás formas de opresión!

Defender y extender los derechos democráticos. Terminar con la supresión de votantes, detener la manipulación electoral, abolir el Colegio Electoral.

¡Transferir las corporaciones más grandes a propiedad pública!

Los representantes de los trabajadores electos, respaldados por el poder de los movimientos de masas, el movimiento laboral y un partido de los trabajadores, podrían lograr reformas reales. Los candidatos independientes de izquierda y un partido de trabajadores podrían señalar el camino hacia cómo sería la democracia real, incluso trabajando en los confines del capitalismo. Pero los socialistas electos y los representantes de los partidos de los trabajadores también tendrían que ir más allá del capitalismo y luchar por un programa socialista. Todas las ganancias significativas ganadas por los trabajadores estarán bajo el ataque constante de la clase capitalista. Un partido de trabajadores podría ayudar a movilizar a los trabajadores para desafiar seriamente el poder corporativo, la desigualdad y el caos y la violencia cotidianos del sistema capitalista, y ser una parte crucial de la lucha por el socialismo.

