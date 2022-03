POLÍTICOS CHILENOS REYES DE LA CORRUPCION

En los ‘dulces años’ de la dictadura y del duopolio

Arturo Alejandro Muñoz

Siempre nos hemos jactado del hecho de que no hay corrupción en Chile y que eso ocurre en otros países. De alguna manera se puede especular algo así, si se pensaba en años de décadas anteriores en la policía, las aduanas o en el aparato del Estado. Pero no todo lo que brillaba era oro. La dictadura y su poder absoluto, imposible de controlar y con instituciones que no funcionaron, fueron un escenario ideal para el desarrollo y mantenimiento de una cultura de la corrupción. La mentalidad de que el “país es nuestro y hacemos lo que queremos sin rendir cuentas a nadie”, se impuso entre las autoridades casi como forma de vida.

Fue en ese periodo que se realizó la mayor operación de corrupción de que se tenga historia en Chile. Las empresas del Estado, las mejores, las más rentables y las monopólicas como las eléctricas y los de teléfonos, fueron virtualmente regaladas a los “amigos” del régimen militar e incluso a muchos de ellos se les ayudó con el otorgamiento de créditos en condiciones privilegiadas para que concretaran las operaciones.

Fue en ese tiempo también que se corrompió con regalos y prebendas especiales a los jueces con lo cual se terminó la independencia del Poder Judicial.

El hecho de que no hubiera controles y la falta de una prensa independiente, facilitaron todo eso. Nadie controló las compras de armas ni ninguna compra del Estado.

Pero no todo terminó en 1989 con la llegada de la democracia, pues Cema Chile, la fundación de la esposa de Pinochet, siguió recibiendo más de US$ 800.000 hasta el año 2005, sin que nada haya podido explicarlo. El caso Riggs y las decenas de millones de dólares producto de la corrupción de la familia Pinochet terminó sin que nunca se haya sabido el resultado de la investigación pero con nadie en la cárcel.

En 1991 el tráfico de armas a Croacia por millones de dólares comprometieron a Famae y al ejército. ¿Y qué pasó ?….Nada de nada.

La FACH, comprobadamente contrabandeó desde EEUU, en sus aviones, bienes personales haciéndolos pasar como pertrechos de guerra, en la que fue conocida como la operación “muebles de ratán”. Cema Chile, propietaria de unos grandes y valiosos terrenos junto al Parque O’Higgins, que habían sido donados por el Minvu, los vendió a la Universidad Bernando O’Higgins, controlada por el Ejército, en varios millones de dólares que nadie conoce a donde fueron a parar.

En 1997 se produce el “Caso Chispas”, donde varias personeros de la dictadura, que se habían apropiado de las empresas eléctricas, y el propio (en ese entonces) senador Sebastián Piñera, vieron incrementarse sus fortunas.

En el año 2002 con Álvaro García, múltiple ministro de la Concertación, como directivo, Inverlink estafa a mucha gente y a la Corfo en particular por muchos millones de dólares. Posteriormente García, íntimo amigo del ex Presidente Lagos, fue premiado con el cargo de Embajador en Suecia.

En el año 2006, el futuro presidente Piñera compró acciones de LAN con información privilegiada, pero aparte de la millonaria multa la ganancia de la operación fue de muchos millones.

Son muchos los casos en que se oscurece nuestra percepción de probidad. A modo de ejemplo, no nos olvidemos del MOP Gate, con Carlos Cruz Lorenzen como ideólogo de la operación y responsable principal, hoy alejado naturalmente del MOP y habiendo estado en la cárcel por un tiempo, es hoy Gerente de Nuevos Negocios en la consultora Imaginacción de Enrique Correa y ha descubierto el golf como pasatiempo en sus horas libres.

Y para cerrar esta historia que puede ser interminable, el Senador Guido Girardi en el 2006 con su Publicam y las rendiciones al Servel plagada de boletas y facturas falsas mostraron que el problema continuaba creciendo. Años más tarde, el Milicogate y el Pacogate hicieron empalidecer las corruptelas anteriores, marcando un verdadero récord de dinero sustraído al Estado a través de formas y métodos variopintos.

Chile es así, y ésta es su realidad. Los trabajadores y pensionados no entienden muy bien qué pasa, ni logran dilucidad cómo es posible que tanta “gente linda” esté involucrada en asuntos abiertamente delictuales. Ha pasado largo tiempo y aún el país continúa esperando sentencias potentes contra los responsables de casos como Penta, Cascadas, SOQUIMICH y varios otros que siguen estando en el candelero sin que –hasta este ,momento- los principales vayan, un solo día a la cárcel, ya que algunos de ellos podrían ser ‘castigados’ por los tribunales obligándoles a realizar “trabajo comunitario” en el Club de la Unión, o asistir a insípidas ‘clases de ética’.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS NOMBRES QUE NO PUEDEN DEJAR DE ESTAR PRESENTES EN LA LISTA DE CHILE-CORRUPTO

AITKEN, CUSTODIO OSCAR. Abogado y durante muchos años albacea de Pinochet, manejo sus cuentas y dineros en el extranjero. Fue el inventor de la apertura de cuentas en las Islas Virgenes Inglesas ya que no existe ninguna forma de control sobre ellas. No se sabe cuántos son los millones de dólares depositados allí. Pese a haberse comprobado su participación en todas las operaciones ilegales, nunca ha sido acusado formalmente y continua en el libre ejercicio de su profesión.

ALVAREZ, IVAN. Ex jefe del Servicio de Impuestos Internos. A través de su posibilidad de acceder a los sistemas computacionales del SII, alteraba las declaraciones de renta de los grandes contribuyentes, rebajando las cantidades a pagar. Uno de sus principales “clientes” era el grupo Penta, y recibía los pagos correspondientes de Hugo Bravo, gerente de ese grupo.

BOMBAL, CARLOS. Ex senador UDI, trabajando hoy para el Banco Penta, operador e intermediario en el otorgamiento de donaciones a las campañas políticas. Uno de las casos relevantes fue la donación de $ 4.0000.000 a quien fuese Ministro, Alberto Undurraga, haciéndola aparecer como destinada a la Fundación Ciudad Justa.

BRAVO LOPEZ, HUGO. Ex gerente de Banco Penta. Renta mensual en el Banco: $ 36.000.000 de pesos mensuales hasta su despido.. Indemnización que reclama: $ 2.300.000.000 de pesos. Con una amistad de más de 40 años con Carlos Alberto Délano, ocupó una de las gerencias más importantes del conglomerado Penta y fue el encargado de ejecutar todas las transacciones económicas y financieras ajenas al marco legal, entre ellas los pagos a los partidos políticos y diferentes candidatos. Con toda esa información en su poder se presentó a la justicia e hizo las denuncias contra los controladores del grupo, insistiendo además en el pago de la mencionada indemnización. La negativa del banco le hizo entregar a la justicia los antecedentes de todas las irregularidades, lo que obligó a la justicia a realizar una profunda investigación que reveló nuevas facetas.

BULNES, MANUEL. Gerente de Soquimich, multado en U$ 8.200.000 por la SVS por estar involucrado en operaciones fraudulentas en el caso Cascadas.

CARDEMIL, ALBERTO. Ex Subsecretario del Interior del Gobierno Militar, ex diputado RN y ex candidato a senador por la sexta región, recibió fondos de manera irregular del Banco Penta para financiar su campaña. Hace unos meses renunció a su partido Renovación Nacional.

CASO CASCADAS. Lo raro de este caso es que Ponce Lerou aduce que si el ex Presidente Piñera no se hubiera involucrado, este caso no seria tal. Piñera realizó las mismas operaciones pero no obtuvo las mismas ganancias que Ponce Lerou. El abogado de Ponce, Dario Calderon relata que en una reunión social el ex Presidente le dijo ” encárgate de lo otro que yo me encargo de la Super “. El sistema de compras cuestionables más conocido como el Sistema de Cascadas opera básicamente sobre la base una empresa productiva (Soquimich ) y una serie de empresas de papel, (sociedades de inversiones) que invierten unas sobre otras. En lo esencial opera un esquema con patrones comunes y retirados en el tiempo con el propósito de generar ganancias para el principal controlador, Ponce Lerou, en desmedro de los accionistas minoritarios (AFP y otros), todo esto bajo el alero e intermediadas por Larrain Vial Corredores de Bolsa. Las perdidas de las AFP (dinero de todos los chilenos) están estimadas en U$ 40.000.000 de dolares.

CONTESSE, PATRICIO. Gerente General de Soquimich y socio de Ponce Lerou desde 1981. Fue vicepresidente Ejecutivo de Codelco y en 1989 al término de la dictadura se hizo cancelar una indemnización de $ 780.000.000. Era quien coordinaba el pago de los dineros políticos. Su hijo Patricio Contesse Fica, director de SQM, ha sido multado en U$ 2.400.000 de dólares por el caso Cascadas.

CORNEJO, GONZALO. Dos veces alcalde de Recoleta, tuvo varias acusaciones por notable abandono de deberes, triangulación de pagos por trabajos no realizados por un socio suyo, contravención a las normas administrativas, etc. etc. Cuando se presentó por tercera vez como alcalde, la UDI levantó una contracandidatura del mismo partido lo que permitió el triunfo del actual alcalde, Daniel Jadue. En el tiempo que Pablo Longueira fue Ministro del Pdte. Piñera, Cornejo recibió un sueldo mensual de $ 6.000.000 de pesos, sin haber ido nunca a trabajar al ministerio.

CRUZ LORENZEN, CARLOS. Ex triministro del Presidente Ricardo Lagos, oriundo de una ONG y una modestísima casa en Peñalolen. Involucrado en el Mop Gate, estuvo un tiempo en la cárcel, pero hoy juega golf y su casa de entonces ha sido remodelada de tal manera que es mostrada en las páginas de la Revista Vivienda y Decoración de El Mercurio. Fue gerente de Nuevos Negocios de Imaginaccion, la empresa de lobby de Enrique Correa… otro frescolín político que bien baila.

CRUZAT INFANTE, MANUEL. Hombre sin rostro, de mil escándalos, negociados, negocios turbios y estafas, pero que no parece temer a la justicia de Chile, incluso prestando declaración cuando él quiere. Hombre símbolo de la economía pinochetista, logró tener a fines de los 70 y principios de los 80, unas 100 sociedades y 700 empresas que llegaron a significar en 1981, el 5 % del PIB chileno. Toda su vida ha estado vinculado a negocios oscuros como el no pago de U$ 40.000.000 de dólares a Falabella, retenidos tras el cobro por Capitales Cuentas.Com, de su propiedad, y que nunca fueron entregados a sus destinatarios y por lo cual enfrentó un juicio por apropiación indebida. Es inexplicable que mantenga una deuda de $ 35.000.000.000 con la Tesorería General de la República. También tuvo que declarar ante la justicia por 40 “contratos Forward” truchos que realizó con operaciones con dólares a futuro con el grupo Penta, por un valor de 10 mil millones de pesos. Por supuesto, todos los informes de sus empresas a los organismos reguladores eran constantemente rechazados pues estaban llenos de falsedades o ” supuestas ” equivocaciones.

DAVALOS, SEBASTIAN. Hijo de la Presidenta Bachelet, debió renunciar a su cargo de responsable de las Fundaciones de la presidencia por haber realizado una operación inmobiliaria junto a su esposa, no ilegal, pero éticamente reprobable. El uso de contactos inaccesibles para un ciudadano común y la obtención de créditos millonarios sin el respaldo suficiente, ha significado un fuerte golpe para la Presidenta y su gobierno. Las operaciones financieras las realizaba a traves de su esposa Natalia Compagnon. Pero la Cote los declaró a ambos “inocentes y blancos como palomas”.

DE ANDRACA, ROBERTO. Presidente de la Compania de Acero del Pacifico y mecenas de todos los partidos políticos sin excepción. Sus empresas han perdido en los ultimos tiempos 4/5 partes de su valor ( hoy solo valen U$ 700.000.000 de dolares ) y esta siendo investigado por maniobras fraudulentas en la Bolsa de Comercio con el fin de aumentar artificialmente el precio de sus acciones.

DE LA CERDA, MARIA CAROLINA. Cuñada de Pablo Wagner acusada de fraude al fisco por emitir falsas boletas de honorarios, entre las que se incluyen las de Soquimich por $ 8.000.000.

DELANO, CARLOS ALBERTO. Intimo amigo del Presidente Piñera, socio principal del Grupo Penta y presidente histórico de la Fundación Teletón, cargos a los que ha debido renunciar por las acusaciones de que es objeto. Empezó su formación con el grupo Cruzat, lo que demostró ser una muy buena escuela para hacer negocios. Casado con Veronica Mendez Ureta a la que, pese a su enorme fortuna, le entregaba su mesada de unos 10 millones para sus gastos personales a través de boletas de honorarios falsas. Socio de C.E. Lavin desde mediados de los años 80, ha tenido además una faceta política como dirigente de la UDI y actuando de “samurai” de Joaquín Lavín en sus campanas políticas a presidente y a senador. Socio de muchas empresas, se destaca su condición de propietario de la Universidad del Desarrollo, también considerada como bolsa de trabajo de los políticos UDI. Su hermana Carmen Delano Abott y sus hijos Macarena y José Luis, también están siendo investigados por estar involucrados en irregularidades financieras. Su fortuna personal esta estimada en U$ 1.500.000.000 de dólares. Ahora está en la cárcel.

DIAZ, LUIS EUGENIO. Ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de las Universidades, se vio envuelto en varios casos de corrupción vinculados a la acreditación de varias casas de estudio. Demostrados están los sobornos pagados por la U. del Mar y la U. Pedro de Valdivia. Esta comprobado también que le pagaba la U. SEK y que fue contratado en el Ministerio de Justicia después de acreditar a la U. Autónoma del ex ministro Teodoro Ribera. Se comprobó que también recibió dinero de otras universidades en periodos de acreditación.

ERRAZURIZ, FRANCISCO JAVIER. Ex candidato presidencial (15.05 % de los votos), elegido Senador en 1993 cargo que ocupó hasta su desafuero. Empresario involucrado en innumerables juicios y procesos. Dueño original del Banco Comercial de Curico y del Banco Nacional intervenido por la SVS el en mayo de 1989. El 21 de agosto de 1998 fue desaforado acusado de secuestro, luego acusado por usurpacion y extraccion ilegal de aguas y condenado por Trata de Personas (campesinos paraguayos) debiendo pagar una sancion de $ 122,000.000. Fue propietario de la cadena de supermercados Unimarc en una extraña sociedad con la Iglesia Catolica.

ESTEVEZ, JAIME. Ex dirigente socialista, presidente del club de fútbol UC, recordado como el ex presidente del Banco Estado que otorgó un crédito por U$ 140.000.000 de dolares a Andrónico Luksic para que comprara el Citibank. Hoy es director de varias empresas y del Banco de Chile del mismo Luksic.

FARCAS, DANIEL. Diputado PPD y ex rector de la Universidad Uniacc e involucrado en la estafa al estado por $ 15.000 millones falsificando documentos de programas financiados por las Becas Valech.

GOLDBORNE, LAURENCE. Ex ministro del Pte Piñera, tuvo su minuto de fama con el rescate de los 33 mineros. Luego fue un fracasado precandidato presidencial y un perdedor candidato a senador. Pese a tener un patrimonio personal de varios miles de millones de pesos, recibió dinero ilegal del Banco Penta para su campaña.

ISASI, MARTA. Ex diputada UDI y desaforada por acusaciones de desfalco al fisco por $ 100 millones. Quedó al descubierto su trabajo siendo diputada como lobbysta de las grandes mineras. La empresa Corpesca del Grupo Angelini reconoció que le traspasó a Isasi varios millones de pesos mientras se tramitaba la Ley Longueira que privatizó las pesquerías chilenas.

HSBC. Banco suizo, envuelto en un sinnúmero de escándalos en diferentes países, donde es acusado en realizar maniobras para ocultar depósitos de sus clientes con el fin de facilitar la evasión del pago de impuestos. Entre sus clientes más relevantes de Chile se encuentran Jose Yuraszeck, Ricardo Abuhomor, Oscar Leria, Alvaro Saieh, Jose Miguel Galmez, Androniko Luksic y Don Francisco (Mario Kreutzberger).

HURTADO, TOMAS. Socio y amigo de toda una vida de Juan Bilbao, está siendo investigado junto a él por la Superintendencia de Valores de EEUU por la compra de acciones de Laboratorio Chile en aquel país con información privilegiada. En Chile lo investiga el Ministerio Publico por los mismos motivos. Ya en el ano 2001 habia sido sancionado por la SVS por hechos irregulares. Pero su historia comienza mucho antes como fiel servidor de la dictadura de Augusto Pinochet, carrera que inicio trabajando junto a Sergio de Castro en el programa económico del gobierno militar.

IRARRAZABAL, SAMUEL. Representante legal de Inversiones Penta y cuñado de Carlos A. Delano esta acusado de la emisión de boletas falsas a nombre del grupo.

JIMENEZ, JAIME. Desaforado diputado por haberse comprobado el pago de coimas para gestionar la habilitación de plantas de revisión técnica.

LAVIN GARCIA HUIDOBRO, CARLOS EUGENIO. Propietario junto a C.A. Delano de innumerables empresas entre las que se encuentran AFP Cuprum, Seguros, Banco Penta, Isapre Vida Tres, Banmedica, Help, Universidad del Desarrollo y una gran inmobiliaria. Con toda esa fortuna, su esposa presentaba boletas de honorarios falsas para realizar sus compras personales. Gran donante de dinero para candidaturas políticas y para la UDI. Debido a las acusaciones ha debido renunciar a varios directorios sin que por ello haya perdido poder sobre esas empresas. Sin embargo, una conversación grabada por Hugo Bravo cuando se reunió con el para tratar de que se desistiera de sus demandas, termino de hundirlo, porque en la misma reconoció todos sus delitos. Ya cancelo una multa de $ 1.191.000.000 de pesos y una segunda de $ 5.000.000.000 de pesos, buscando aliviar su situación procesal. Las acusaciones que pesan sobre él, son: emisión de boletas falsas, lavado de activos, soborno, cohecho, adulteración de contratos forwards, delitos tributarios, asociación ilícita criminal.

LAVIN, JOAQUIN. Ex alcalde, ex ministro, candidato presidencial y fracasado candidato a senador por la V Región, siempre tuvo como su asesor directo a Carlos Alberto Délano, que llegó a ser llamado su ” samurai ” . Recibió fondos de manera irregular del Banco Penta para el financiamiento de sus campañas. Este hecho además fue confirmado por su secretaria.

LIBERTAD Y DESARROLLO. Centro de Estudios de la UDI que extrañamente tiene una oficina en la sede del Congreso Nacional, utilizando todas las facilidades del mismo y que es financiada a través de fondos que mensualmente le entrega el Banco Penta.

LONGUEIRA, PABLO. Ex presidente de la UDI, ex ministro y ex precandidato presidencial de la Alianza. Misteriosamente abandono su postulación aduciendo razones de salud. Conocido por haber logrado la aprobación de una controvertida Ley de Pesca, recibio dineros del Banco Penta para su campaña, como lo hiciera su hijo.

MATTE, ELEODORO. Uno de los hombres más poderosos de Chile, con un capital personal estimado en U$ 2.500 millones de dólares. Propietario de la CMPC, Volcan S.A, Colbun S.A., Entel, Banco Bice, Puertos y Logística y varias empresas más. Trato de influenciar el caso del sacerdote Karadima acusado de pedofilia, entrevistándose con el Fiscal Nacional, para interceder en favor del cura abusador. El sacerdote fue condenado por la justicia civil y por la iglesia.

MATTHEI, EVELYN. Ex Ministra de S. Piñera, ex precandidata presidencial, hija de un General integrante de la Junta Militar y esposa de un consejero del Banco Central. Recibio fondos de manera irregular del Banco Penta para financiar sus campañas políticas.

MOREIRA, IVAN. Senador UDI y vicepresidente de la UDI, reconoció públicamente haber recibido recursos de manera irregular del Banco Penta para el financiamiento de su campana.

MORENO, ALFREDO. Ex Ministro de RREE en el gobierno de Piñera, fue enviado por este a ocupar el cargo que no podía seguir ocupando en el Banco Penta su amigo Delano por las acusaciones en su contra y se transformo en el nuevo Presidente del Directorio del cuestionado Banco.

NOGUEIRA, CLAUDIA. Diputada UDI, formalizada judicialmente por uso irregular de asignaciones parlamentarias y fraude al fisco. Pago una multa de $ 30.283.000 y entrego $ 5.000.000 a un Techo para Chile. Quedó con firma mensual en Gendarmería por un periodo de 18 meses.

NOVOA, JOVINO. Ex senador UDI, recordado por haber estado indicado junto a Claudio Spiniak en abuso de menores. Pese a todo, poderosas fuerzas políticas de todos los colores, lograron ayudarlo, de las acusaciones y de las vinculaciones de las que era objeto. Directamente comprometido en la recepción de dineros del Banco Penta, era el responsable de la entrega de los mismos de forma ilegal a los diferentes candidatos.

OLATE BERRIOS, MIRYAM. Esposa de Osvaldo Andrade Presidente del Partido Socialista. Funcionaria y asesora del Servicio de Gendarmería, ingreso al Servicio con un salario de $ 1.737.000, y rápidamente este fue incrementado a $ 10.154.000 por la realización de las mismas funciones.

PARETO, CRISTIAN. Desaforado diputado por haber recibido coimas para gestionar la habilitación de plantas de revisión técnica.

PEREIRA GANDARILLAS, JULIO. Abogado, académico, consultor, director del SII en el gobierno de Sebastián Piñera. Reconocido como un gran impulsor de la rebaja de impuestos a las grandes empresas, lo que le llevó al escándalo de condonación de deudas e intereses a la Multitienda Johnson por un monto de $ 59.000.000.000 de pesos, muchos de los cuales se adeudaban desde los años 80. Luego de esta operación, Johnson fue comprada por Cencosud que sólo debió pagar $ 4.000.000.000 de pesos.

PINOCHET UGARTE, AUGUSTO. casado con la dueña de Cema Chile, María Lucia Hiriart Rodríguez, el general, ex dictador en el periodo 1973-1989, aparte de las atrocidades cometidas en materia de derechos humanos, estuvo comprometido en innumerables actos de corrupción que le permitieron ocultar en bancos extranjeros millones y millones de dólares. Famosas son sus cuentas en el Banco Riggs investigadas por el gobierno norteamericano, como la que abriera para él su albacea Oscar Aitken en las Islas Vírgenes Británicas. Sus hijos Augusto, Marco Antonio y Lucía supieron aprovechar la influencia de su padre transformándose en personas de mucha fortuna con decenas de empresas y propiedades de lujo en Chile y el extranjero. Pese a que todos los delitos cometidos por esa familia han sido descubiertos, nunca han sido investigados seriamente y siguen disfrutando de ese bienestar mal habido.

Uno de los casos de corrupción que reportó más ganancias a Pinochet fue el pago de U$ 8.000.000.000 de dólares que le realizó la empresa aeronáutica inglesa BAE por el desarrollo de un llamado “cohete rayo” para el ejército de Chile. Este proyecto solo era conocido por el dictador y nadie supo si alguna vez se hubieran hecho pruebas o disparos de ensayo.

PIÑERA, SEBASTIAN. Ex Presidente de la Republica. Sus vínculos con Carlos Alberto Délano del Banco Penta son íntimos e históricos. Recibió fondos de dicho Banco a través de su Fundación Futuro. Con negocios oscuros en el Banco de Talca, Tarjetas Bancard, compra de acciones de Lan Chile con información privilegiada que le significó una multa de $ 363.000.000 de pesos, colocó a su ex Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, como presidente del Banco Penta cuando Délano debió renunciar por las acusaciones de que fue objeto. Estuvo también involucrado en el caso Chispas, cuando siendo senador presionó de tal manera a los controladores de Endesa que les obligó a comprarle sus acciones a un precio muy superior al del resto de los accionistas.

PONCE LEROU, JULIO. Lo más fuerte de su CV es haber sido yerno de Augusto Pinochet y haber aprovechado esa posición para hacerse inmensamente rico. Al margen de diferentes cargos que ocupara, se puede destacar el crédito que le otorgó como persona natural el Banco Interamericano de Desarrollo por U$ 150.000.000 de los cuales pagóo solamente U$ 70.000.000, haciéndose cargo el estado chileno de cancelar los U$ 80.000.000 restantes. Dentro de los muchos regalos que recibió de su suegro, se encuentra Soquimich y varios otras empresas, las que maneja hoy a través de las empresas Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera. La SVS descubrió un gigantesco fraude financiero multando a toda la plana mayor de sus empresas con sanciones millonarias y a él en particular lo multó en U$ 70.000.000 de dólares, aunque eso no sería tan grave porque las operaciones fraudulentas le reportaron una ganancia de U$ 128.000.000 de dólares. Lo extraño es que pese a todas estas operaciones fraudulentas, Ponce Lerou no ha estado ni siquiera un día detenido.

RIBERA, TEODORO. Ex diputado RN, ex Ministro de Justicia de Sebastián Piñera, renuncio a su cargo al quedar al descubierto los hechos delictuales que lo vinculaban a la Comisión Nacional de Acreditación para favorecer a la Universidad Autónoma de su propiedad y de la que era Rector.

RIVERA, MARCELO. Ex Alcalde de Hualpen (PPD), procesado por fraude fiscal, lavado de dinero, exacción de horas extras y cohecho. Pese a haber sido detenido e interrogado con él, su hijo, que era concejal, es el actual alcalde de la ciudad.

SAIEH BENDECK, ALVARO. Nacido al alero del Rector Interventor nombrado por Pinochet en tiempos de la dictadura, Jose Luis Federici de la U. Chile. Luego de ser vinculado a la estafa a la familia Abuhomor se queda con el Banco de Concepción e inicia su carrera como gran empresario. Pero en 1989, poco antes del cambio de gobierno realiza un gran negociado a través del Banco Estado en conjunto con Alvaro Bardon, Presidente del mismo, lo que le permite rebajar la deuda de sus empresas en decenas de millones de dólares, traspasándolas castigadas a la banca privada. Compró en Colombia el Banco Santander y en Chile es propietario de Banco Condell y Corpbanca. Además, es propietario de Unimarc, Inmobiliaria Centros Comerciales, hotel Hyatt y Four Seasons, Copesa, La Tercera, La Cuarta, Pulso, Ciper, Diario Concepción, revista Qué Pasa, Paula, Hola, Radio Carolina, Zero, Beethoven, Duna y Disney. Ha sido demandado en varias oportunidades por no pagar a sus proveedores, y de la contabilidad de Corpbanca ha quedado al descubierto que dona $1.000.000.000 de pesos anuales a los partidos políticos y otra cantidad no revelada a través de boletas emitidas irregularmente.

SANKAN, WALDO. Ex Alcalde de Arica, procesado por fraude al fisco, cohecho y soborno.

SILVA, ERNESTO. Diputado, Presidente de la UDI, recibía instrucciones de los dueños de Penta durante la tramitación de leyes que les importaban, como la ley de Isapres. Hijo de Ernesto Silva Bafalluy, fallecido rector de la Universidad del Desarrollo y operador financiero de la UDI, sobrino de C.A. Délano, recibió del Banco Penta $ 268.000.000 de pesos para su campaña política a diputado. Arrastró a la UDI a una defensa corporativa de todas las irregularidades, y ello le significó no haber sido sancionado por ninguno de los delitos cometidos.

SOQUIMICH. Propiedad de Julio Ponce Lerou y generosa a la hora de pagar por trabajos inexistentes a través de boletas de honorarios. Aunque son decenas de casos, algunos de los más destacados son Marcelo Pizarro San Martin, Marcelo Eduardo Ricci Bauerle y Jose Tomas Longueira Brinkman, hijo de Pablo Longueira.

ROSSI, FULVIO. Senador socialista que es acusado de recibir fondos de diversas empresas mineras. En su descargo acusa a sus asesores y no saber lo que estos realizaban, pero Mariela Molina, Maria Valentina Martinez Zaror y Rene Lorenzo Madariaga Caronna denuncian haber recaudado recursos para la oficina del senador.

TUMA, EUGENIO. Senador PPD. Ha sido investigado por mal uso de fondos públicos y rendición de gastos irregulares.

UNDURRAGA, ALBERTO. Ministro de Obras Publicas, recibió del Banco Penta donaciones para su campaña a senador por Santiago Poniente, a través de su Fundación Ciudad Justa.

VELASCO, ANDRÉS. Candidato presidencial independiente. Esposo de la conductora de televisión, Consuelo Saavedra. Recibió cuantiosos fondos del Banco Penta para financiar su campana, aunque declara recibirlos por asesorías prestadas. Délano y Lavín lo invitaron a almorzar y le dieron un cheque de 20 millones de pesos

VON BAER, ENA. Senadora UDI, mintió públicamente sobre los orígenes de los fondos recibidos para financiar su campaña electoral. Luego, con los hechos ya demostrados y los testimonios de otros involucrados que la dejaron en evidencia, apeló a la fórmula de un olvido involuntario, aunque se registran diferentes visitas al Banco Penta para solicitar recursos a sus propietarios. Será recordada por una de sus frases más celebres: “es muy difícil defenderse de las acusaciones de corrupción cuando se es mujer“.

WAGNER SAN MARTIN, PABLO GUILLERMO. Ex empleado de C.A. Délano y C.E. Lavin, ex subsecretario de Minería del Gobierno Piñera, por su corta edad podría calificarse como el “ niño símbolo ” de la corrupción. Después de haber trabajado por años en diferentes empresas del Grupo Penta, llegó al Ministerio de Minería con un “miserable” sueldo de $ 6.700.000 pesos. Durante su permanencia en ese ministerio recibió un sobresueldo mensual de $ 3.000.000 de pesos pagados por Penta a través de boletas de honorarios irregulares emitidas por su cuñada Maria Carolina de la Cerda, lo que le llevó a preocuparse de manera especial por las inversiones mineras que tenía el Grupo, como la mina Doña Dominga. Debido al escándalo originado por la licitación del litio donde este fue adjudicado de manera irregular a J. Ponce Lerou, la licitación fue anulada y el subsecretario debió renunciar al Ministerios, y su partido político, la UDI, lo dejó solo, por lo cual la devolución de dineros que hizo junto a su cuñada ($ 40.000.000 de pesos) buscaba atenuar el peso de sus culpas y mostrarse como una persona que solo cometió errores y no delitos. La justicia lo envió a la cárcel.

YURASZECK, JOSE. De universitario derechista que quemaba con ácido la cara de sus oponentes en la época de la Unidad Popular,llegada la dictadura ingresó en 1978 a un oscuro cargo en Odeplan. Su movilidad y maniobras políticas lo pasaron por diversos cargos hasta que arribó a Corfo para hacerse cargo de las empresas eléctricas. Lideró la privatización, y a través de compañías de papel creadas por él, terminó haciéndose del control de la generación y transporte de la electricidad en Chile. La llamada “operación del siglo” en el también llamado “caso Chispas“ le permitió vender a Endesa España, engañando al resto de los accionistas, el 0.06 % de las acciones en US$500.000.000 dólares en lo que se conoce como “el mayor fraude entre privados de la historia de Chile”. Su afición política lo llevó a ser por muchos años miembro de la Comisión Politica de la UDI hasta que se le pidió que se retirara para no dañar la campaña presidencial de Joaquín Lavín. La multa que le aplicóo la SVS junto a sus socios fue de US$ 75.000.000 de dólares que incrementada con intereses y reajustes alcanzó la cifra de US$ 150.000.000 de dólares. Según la Contraloria General de la República en el caso Enersis el daño para el Estado fue de U$ 1.000.000.000 de dólares. Yuraszeck fue presidente del club de fútbol Universidad de Chile, hasta que fue derrotado por Carlos Heller, controlador de Falabella. En el mundo de los negocios, es el propietario de Sal Lobos, CIC y Viña Undurraga, además de otras inversiones. Su fortuna personal está estimada en U$ 500.000.000 de dólares.

ZALAQUET, PABLO. Ex Alcalde de Santiago, fracasado candidato a senador por Santiago Poniente, financió gran parte de su campaña con fondos entregados de manera irregular por el Banco Penta.

GENERALES DE CARABINEROS Y DEL EJÉRCITO, todos ellos desnudados judicialmente por la ministra Romy Rutherford en un larguísimo proceso que aún no termina, pero que ha logrado constatar la apropiación, estafa y mal uso de dinero en cantidades que asombran, ya que alcanzan montos superiores a treinta mil millones de pesos.

¿Y aún hay quién osa asegurar que en nuestro país no existe corrupción en las altas esferas? La hay, y a calderadas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...