Pierre Galand: ”El Sáhara Occidental será el Vietnam de Marruecos.”



El presidente de la Coordinación Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), Pierre Galand, declaró que “la trampa” de la normalización de las relaciones entre el régimen marroquí y la entidad sionista con el fin de imponer en el mundo la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, expone a la región del Magreb al riesgo de una nueva fuente de guerra.



En una carta difundida el pasado miércoles, Galand sostenía que, a ojos del pueblo marroquí, “el gobierno marroquí y el rey han traicionado la inquebrantable solidaridad de este último con los más legítimos derechos del pueblo palestino a un estado soberano”. con Al-Quds como capital ”. “Su pueblo no aceptará el vergonzoso regateo del Sáhara Occidental contra El-Quds y su gran mezquita Al-Aqsa. Los consejeros del rey, los Majzen, se arriesgaron a poner en peligro sus privilegios y la corona de su líder ”, dijo el presidente de la EUCOCO, además, estimó que “Marruecos ha traído el lobo al redil, porque ni Estados Unidos ni Israel se preocupan por el futuro de Marruecos (…) porque es un peón en su estrategia general y rápidamente se arriesga a pagar el precio ”.



Al dar la espalda a la legalidad internacional, a las resoluciones de las Naciones Unidas y a la Carta de la Unión Africana (UA), “el gobierno marroquí y su rey están violando los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental. Pero este último, como en 1975; durante los acuerdos que hizo con la potencia colonial, España, no la soltó y tomó las armas a la convocatoria de su movimiento de liberación nacional, el Frente Polisario ”, ha dicho él . Hoy, más de 45 años después, insiste Galand, “los saharauis han dejado claro que no lo dejarán pasar. (…) Los saharauis le pondrán la vida difícil hasta que obtengan el respeto a su derecho inalienable a la autodeterminación ”añadiendo que “el Sáhara Occidental será el Vietnam del ejército marroquí.”



Además, el presidente de la EUCOCO no duda de que “muchos son los demócratas de Marruecos que aspiran a la paz y que pueden medir la trampa que les han tendido y en la que han caído sus gobernantes”. “Los consejeros del rey, atraídos por la oferta estadounidense, han vendido a su país un regalo envenenado, un riesgo de guerra y desestabilización que tendrá un costo humano inaceptable”, continuó.



Finalmente, Galand sugiere garantizar, junto con la Unión Africana, que “las Naciones Unidas vuelven a ser el círculo dentro del cual se tomen iniciativas urgentes y atrevidas, de acuerdo con la legalidad internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, para la aplicación a los palestinos y a los saharauis de su derecho a la autodeterminación bajo control internacional y que este derecho sea respetado y aplicado”.



Fuente: El Confidencial Saharaui

Me gusta esto: Me gusta Cargando...