Petitorio Único Secundario, Septiembre 2022

Tras el retorno a las clases presenciales, se han vuelto a develar las inmensas contradicciones de la Educación de Mercado. Problemáticas que se traducen en establecimientos que no cuentan las condiciones mínimas para estudiar, una precaria educación sexual, casas de estudios donde no existen protocolos para combatir la violencia patriarcal, compañeros de liceos técnicos que reciben remuneraciones paupérrimas durante sus prácticas, la PAES y las leyes represivas que intentan criminalizar el Movimiento Estudiantil. Aquellas demandas, algunas con más fuerza, han motorizado de forma transversal la lucha secundaria durante los últimos años. Sin embargo, solo hemos recibido soluciones parches y respuestas migajeras. Por ello, es que, al calor de la lucha, hemos levantado el PETITORIO ÚNICO SECUNDARIO, aquel petitorio que sea capaz de aglutinar a los estudiantes populares y conquistar, de una vez por todas, ganadas concretas para el movimiento estudiantil.

El presente documento tiene por objetivo anudar las demandas más inmediatas del Movimiento Secundario, emanadas desde discusiones, asambleas, mítines, marchas y protestas. Los siguientes puntos no responden a un orden de jerarquización, exigimos la respuesta a cada uno de ellos con celeridad y eficacia.

Condiciones mínimas para estudiar

Exigimos una educación que cumpla obligatoriamente con un mínimo de condiciones para estudiar, estas condiciones abarcan áreas como:

Transporte Gratuito

❖ 1.1 Entendemos que como estudiantes el transporte es fundamental para poder llegar a nuestros establecimientos educativos teniendo en cuenta que muchos de quienes estudian viven a distancias largas de sus colegios, aumentando el costo. Es por ello que exigimos que el transporte sea completamente gratuito en todos los niveles académicos, ya que no todos los estudiantes en conjunto a sus familias poseen el nivel económico para sobrellevar el peso que conlleva costear un pasaje diariamente.

Infraestructura

❖ 1.2 Se debe asegurar que cada establecimiento educativo cumpla con condiciones óptimas en cuanto al funcionamiento de su infraestructura para que los estudiantes puedan cumplir el desarrollo de su educación de manera correcta y en un espacio adecuado. Acabar con el hacinamiento, la falta de materiales, tener baños funcionales y aseados, mantención y renovación constante de los diferentes espacios que conforman nuestras instituciones. Nuestra educación debe contener condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, espacios adecuados para el desarrollo práctico y espacios adecuados para el desarrollo de los distintos intereses y talentos de lxs estudiantes.

Menú JUNAEB

❖ 1.3 Exigimos una alimentación adecuada y proporcional a cada estudiante, contemplando la jornada en la que este se sitúa, es decir debe recibir una cantidad de alimentación que le permita permanecer y desarrollarse dentro de su institución en correctas condiciones en todas las jornadas que abarque su establecimiento educativo.

❖ 1.4 También que los alimentos que sean entregados a los establecimientos y al estudiante cumplan con todas las condiciones para poder ser ingerido, es decir, que su estado de composición se encuentre adecuado junto con la salubridad de este.

Internet

❖ 1.5 Desde la implementación de las clases online vemos que el uso de internet y la instalación del uso de plataformas digitales toman mucha importancia en nuestros procesos educativos, pero existe una importante cantidad de estudiantes que no cuentan con una buena conexión a internet en sus hogares. Por lo que exigimos que cada establecimiento asegure la conexión a internet para todos sus estudiantes.

Salud mental

❖ 1.6 Los establecimientos deben atender la cuestión mental actualmente una gran problemática del estudiante, las instituciones deben abarcar una cantidad de psicólogos capacitados de acuerdo al número de estudiantes que la componen, por otro lado se deben trabajar y desarrollar protocolos adecuados para tratar correctamente casos que refieran a la salud mental o que atenten contra ésta, por otro lado se debe fomentar la elaboración de talleres o actividades recreativas, deportivas o pedagógicas que busquen otorgar alternativas y ayudas a los estudiantes para su desarrollo.

Educación Sexual Integral.

❖ 2.1 Exigimos una Educación Sexual que sea trabajada desde la educación primaria en adelante, contando con una clara adaptación de contenidos dependiendo del grado que esté cursando el estudiante, ya sean como el consentimiento, afecto y el respeto, contenidos que nutren y ayudan a lxs estudiantes desde pequeños a conocer su cuerpo, y así poder reconocer algún tipo de transgresión contra este.

❖ 2.2 También buscamos que estos logren ser críticos en su totalidad logrando reconocer y demandar cualquier tipo de actitud patriarcal la cual presencian, además de que se posicione fuera de la heteronorma, si no desde todas las diversas formas de relacionarse que existen. Que los contenidos que se trabajen en esta no caigan solo en el enfoque de la prevención del embarazo, sino que también trabajan el área afectiva-emocional de lxs estudiantes, además de hablar sobre la salud sexual de estxs, ya sea hablar de las ITS (infecciones de transmisión sexual) y ETS (enfermedades de transmisión sexual), contar de la prevención ante estas, los síntomas, a quién acudir si tenemos los síntomas, como tratarlas, etc.

❖ 2.3 La educación sexual integral tiene que ser una materia obligatoria dentro de todos los establecimientos del país, es decir que esta sea trabajada constantemente dentro de los aprendizajes del estudiante, y no por medio de talleres esporádicos.

Protocolos eficaces contra la violencia patriarcal

❖ 3.1 Exigimosla creación de protocolos eficaces contra la violencia patriarcal en todas las casas de estudio, porque vemos que existe un abandono, normalización o en ocasiones medidas ineficientes sobre las situaciones de violencia patriarcal vividas en los distintos establecimientos, entendiendo la violencia patriarcal como practicas machistas, la discriminación con motivo del género, el acoso y el abuso sexual, entre otras.

❖ 3.2 Estos protocolos deben ser creados con participación directa de las bases, basados en las vivencias, experiencias y las condiciones propias de cada casa de estudio. Que además sean interestamentales, es decir, que consideren situaciones tanto entre estudiantes, entre estudiantes y trabajadorxs y entre los mismos trabajadores. Con enfoque en la celeridad, el resguardo y la proporcionalidad de las sanciones y acompañados de la educación sexual integral con el objetivo de construir un espacio educativo seguro para todos lxs actores de esta.

Prácticas y herramientas pagadas y aseguradas para los liceos técnico-profesionales

❖ 4.1 Se debe velar porque cada estudiante posea los insumos básicos y necesarios para cursar la enseñanza media técnica profesional, ya que no contamos con los recursos económicos suficientes para adquirirlos debido al estrato socioeconómico al que pertenecemos la mayoría de los estudiantes en Chile.

❖ 4.2 Exigimos urgentemente una relación contractual entre el estudiante en práctica y el empleador de donde se esté llevando a cabo esta actividad que establezca los deberes y responsabilidades entre ambas partes, a su vez una remuneración mínima que considere los gastos realizados en transporte y alimentación.

❖ 4.3 También exigimos un mecanismo efectivo de fiscalización por parte del ministerio de educación y establecimiento, a la empresa empleadora donde se está realizando la práctica, ya que en algunos casos o lugares se ejerce un abuso hacia el estudiante practicante, recibiendo órdenes de realizar trabajos que no tienen relación con la carrera estudiada.

Fin a la PAES y todas las pruebas estandarizadas. Acceso universal a todos los niveles de la educación.

La educación de mercado condiciona que exista una importante brecha entre lxs estudiantes que pueden pagar por una «mejor» educación versus quienes no, potenciando la desigualdad y la segregación. Las pruebas estandarizadas como la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y todas sus versiones anteriores perpetúan esto, sin medir habilidades, sino generando una competencia entre lxs estudiantes pobres, más precarizados de los establecimientos públicos y lxs ricxs, que estudian en establecimientos privados con mayores herramientas y mayor acceso al conocimiento.

❖ 5.1 Exigimos el fin a la PAES y todas las pruebas estandarizadas, en miras de avanzar a un acceso universal a todos los niveles de la educación tanto parvulario, primario, secundario y superior a la vez de generar condiciones para una educación que responda a las necesidades del estudiantado en su conjunto.

Fin a aula segura y todas las leyes represivas

La persecución política en el movimiento estudiantil se ha podido ver concretamente a través de la implementación y aplicación de la ley N°21.128 «Ley aula segura» en diciembre de 2018, la cual da el poder a los directores de los establecimientos educacionales a expulsar a integrantes de la comunidad educativa de manera más fácil y casi inmediata. Esta ley se escribió con el fin de sancionar, y reubicar en el caso de que hayan sido estudiantes, a quienes hayan cometido agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión, tenencia de armas. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha utilizado para expulsar a estudiantes movilizados y no se ha pensado para otros fines. En solo 2019, se llegó a expulsar a más de 700 estudiantes movilizados y se les reubicó sin el consentimiento de ellos mismos, ni de los apoderados, a otros establecimientos fuera de la comuna donde estudiaban.

❖ 6.1 Exigimos la derogación de la Ley N°21.128 “Aula Segura” que persigue a los estudiantes y da la potestad a las direcciones de los establecimientos educacionales expulsar los alumnos movilizados.

Llamamos al Movimiento Estudiantil a enarbolar el Petitorio Secundario, a diversificar las formas de lucha, impulsar con más fuerza que nunca las demandas del estudiante popular y agruparnos bajo esta plataforma de lucha. Porque tras 3 años desde el Alzamiento Popular no hemos conseguido nada: Avanzamos decididamente en conquistar la educación que anhelamos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...